Эронга ҳужум олдидан АҚШ кемасида ҳарбийлар ўз жонига қасд қилмоқчи бўлишган (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрон йўналиши бўйлаб жанговар вазифага юборилган УСС Абраҳам Линколн самолёт ташувчи кемаси командири, капитан Ден Килер, ҳарбий хизматчилар орасида ўз жонига қасд қилишга уриниш ҳолатлари қайд этилганини маълум қилди.
- Бу ҳодисалар айнан кема Эрон қирғоқлари томон ҳаракатланаётган ва тўқнашув хавфи юқори бўлган пайтда содир бўлган.
Яқин Шарқдаги кескинлик энг юқори чўққига чиққан бир пайтда АҚШ Ҳарбий-денгиз кучлари ичида жиддий руҳий бўҳрон юзага келгани маълум бўлди. Эрон йўналиши бўйлаб жанговар вазифани бажаришга юборилган USS Abraham Lincoln самолёт ташувчи улкан кемаси командири, капитан Дэн Килер шахсий таркиб орасида ўз жонига қасд қилишга уриниш ҳолатлари қайд этилганини расман очиқлади.
Командирнинг сўзларига кўра, ушбу хавотирли ва хавфли ҳодисалар айнан кема Эрон қирғоқлари томон жанговар юришни амалга ошираётган, эҳтимолий тўқнашув хавфи кескин ошган даврда содир бўлган.
Капитан Килернинг баёноти: «Ўлим ҳолати йўқ, аммо муаммо ўта жиддий»
Кема қўмондони ОАВ вакиллари олдида чиқиш қилар экан, ҳарбий хизматчилар оғир психологик синовга дуч келганини қайд этди:
Ҳеч бири ўлим билан тугамаган: Бахтли тасодиф ва тезкор чоралар туфайли суицидга бўлган уринишларнинг бирортаси фожиали ўлим билан якун топмаган;
Юқори жанговар стресс ва босим: Эрон билан тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашув эҳтимоли, тинимсиз шай ҳолатда туриш ва кутилаётган қақшатқич жавоб зарбалари хавфи ҳарбий денгизчилар руҳиятига оғир зарба берган;
Руҳий муаммоларнинг тан олиниши: Капитан аскарлар руҳиятида ҳақиқатан ҳам жиддий муаммолар юзага келганини очиқ тан олди ҳамда ҳодисадан сўнг кемада психологик кўмак хизматлари кучайтирилганини маълум қилди.
АҚШ Ҳарбий-денгиз флотидаги тизимли муаммо
USS Abraham Lincoln кемасида юз берган мазкур ҳолат АҚШ армиясидаги узоқ муддатли ҳарбий миссиялар ва уларнинг шахсий таркиб соғлиғига таъсири борасидаги баҳсларни янада жонлантирди:
Ойлаб давом этадиган жанговар навбатчилик: Очиқ денгизда, оиладан узоқда ва реал ракета зарбалари хавфи остида яшаш ёш аскарларнинг руҳий барқарорлигини емирмоқда;
Эрон билан қарама-қаршилик бадали: Вашингтоннинг Яқин Шарқдаги ҳарбий иштирокини ошириш сиёсати нафақат йирик молиявий харажатлар, балки оддий аскарларнинг руҳий саломатлиги учун ҳам катта синовга айланмоқда.
Ҳарбий қўмондонлик вазиятни назорат остига олганини билдираётган бўлса-да, жанговар миссия пайтидаги бундай руҳий инқироз бўлинмаларнинг умумий жанговар шайлигига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган омил сифатида баҳоланмоқда.
Изоҳлар 0
…