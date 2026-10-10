Эронга ҳужум олдидан АҚШ кемасида ҳарбийлар ўз жонига қасд қилмоқчи бўлишган (видео)

·78·Дунё
Эронга ҳужум олдидан АҚШ кемасида ҳарбийлар ўз жонига қасд қилмоқчи бўлишган (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон йўналиши бўйлаб жанговар вазифага юборилган УСС Абраҳам Линколн самолёт ташувчи кемаси командири, капитан Ден Килер, ҳарбий хизматчилар орасида ўз жонига қасд қилишга уриниш ҳолатлари қайд этилганини маълум қилди.
  • Бу ҳодисалар айнан кема Эрон қирғоқлари томон ҳаракатланаётган ва тўқнашув хавфи юқори бўлган пайтда содир бўлган.

Яқин Шарқдаги кескинлик энг юқори чўққига чиққан бир пайтда АҚШ Ҳарбий-денгиз кучлари ичида жиддий руҳий бўҳрон юзага келгани маълум бўлди. Эрон йўналиши бўйлаб жанговар вазифани бажаришга юборилган USS Abraham Lincoln самолёт ташувчи улкан кемаси командири, капитан Дэн Килер шахсий таркиб орасида ўз жонига қасд қилишга уриниш ҳолатлари қайд этилганини расман очиқлади.

Командирнинг сўзларига кўра, ушбу хавотирли ва хавфли ҳодисалар айнан кема Эрон қирғоқлари томон жанговар юришни амалга ошираётган, эҳтимолий тўқнашув хавфи кескин ошган даврда содир бўлган.

Капитан Килернинг баёноти: «Ўлим ҳолати йўқ, аммо муаммо ўта жиддий»

Кема қўмондони ОАВ вакиллари олдида чиқиш қилар экан, ҳарбий хизматчилар оғир психологик синовга дуч келганини қайд этди:

  • Ҳеч бири ўлим билан тугамаган: Бахтли тасодиф ва тезкор чоралар туфайли суицидга бўлган уринишларнинг бирортаси фожиали ўлим билан якун топмаган;

  • Юқори жанговар стресс ва босим: Эрон билан тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашув эҳтимоли, тинимсиз шай ҳолатда туриш ва кутилаётган қақшатқич жавоб зарбалари хавфи ҳарбий денгизчилар руҳиятига оғир зарба берган;

  • Руҳий муаммоларнинг тан олиниши: Капитан аскарлар руҳиятида ҳақиқатан ҳам жиддий муаммолар юзага келганини очиқ тан олди ҳамда ҳодисадан сўнг кемада психологик кўмак хизматлари кучайтирилганини маълум қилди.

АҚШ Ҳарбий-денгиз флотидаги тизимли муаммо

USS Abraham Lincoln кемасида юз берган мазкур ҳолат АҚШ армиясидаги узоқ муддатли ҳарбий миссиялар ва уларнинг шахсий таркиб соғлиғига таъсири борасидаги баҳсларни янада жонлантирди:

  • Ойлаб давом этадиган жанговар навбатчилик: Очиқ денгизда, оиладан узоқда ва реал ракета зарбалари хавфи остида яшаш ёш аскарларнинг руҳий барқарорлигини емирмоқда;

  • Эрон билан қарама-қаршилик бадали: Вашингтоннинг Яқин Шарқдаги ҳарбий иштирокини ошириш сиёсати нафақат йирик молиявий харажатлар, балки оддий аскарларнинг руҳий саломатлиги учун ҳам катта синовга айланмоқда.

Ҳарбий қўмондонлик вазиятни назорат остига олганини билдираётган бўлса-да, жанговар миссия пайтидаги бундай руҳий инқироз бўлинмаларнинг умумий жанговар шайлигига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган омил сифатида баҳоланмоқда.

USS Абрахам ЛинкольнДэн КилерАҚШ Ҳарбий-денгиз кучлариЭрон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очди«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очди15 август 10:17Тўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқландиТўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқланди19 август 13:3838 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилди38 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилди16 сентябр 08:34Венс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босимВенс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босим21 август 08:14Трамп Эрондан «қарши товон» талаб қилди: Янги можаро авж олмоқда...Трамп Эрондан «қарши товон» талаб қилди: Янги можаро авж олмоқда...11 август 00:05Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?26 июл 08:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди