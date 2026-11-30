Рўзиқул Бердиевдан Неъматовнинг кетишига ишора: дарвозабонга хориждан таклиф бор
«Насаф» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев ОКМК устидан қозонилган йирик ғалабадан кейин бир қатор муҳим масалаларга ойдинлик киритди. Мураббий Абдувоҳид Неъматовнинг Қарши клубидаги фаолияти якунланиши мумкинлигига ишора қилди. Унинг айтишича, дарвозабонга Нидерландия, Эрон ва Ўзбекистоннинг етакчи клубларидан таклифлар бор.
Бердиев: «Неъматовнинг стадионимиздаги охирги ўйини бўлди, шекилли»
«Насаф» ўз майдонида ОКМКни 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувдан кейинги матбуот анжуманида Рўзиқул Бердиев жамоасининг ғалабаси, футболчиларнинг ҳолати ва клубдаги эҳтимолий ўзгаришлар ҳақида гапирди.
Айниқса, Абдувоҳид Неъматовнинг келажаги ҳақидаги саволга берилган жавоб эътиборга молик бўлди.
«Менимча, шунақа бўлса керак. Ўзи билан суҳбатлашдим. Олдида турган вариантларни кўриб чиқяпти. Менимча, унинг “Насаф” марказий стадионидаги охирги ўйини бўлди. Билмадим, балки яна қайтиб келиб ўйнар. Унинг қарорини тўғри тушунамиз ва омад тилаймиз. Жамоамиз учун кўп меҳнати сингди», — деди Бердиев.
Мураббийнинг маълум қилишича, Неъматовга Нидерландия Суперлигасидан, Эрондан ҳамда Ўзбекистоннинг етакчи клубларидан таклифлар бор. Қарор эса футболчининг ўзига боғлиқ.
Икки асосий футболчи нега майдонга тушмади?
Матбуот анжуманида Умар Эшмуродов ва Шароф Муҳитдиновнинг ОКМКга қарши учрашувда иштирок этмагани ҳам сўралди.
Бердиев ҳар икки футболчида жароҳат борлигини маълум қилди. Шу сабабли мураббийлар штаби уларни таваккал қилиб майдонга туширмасликка қарор қилган.
«Балки кейинги учрашувда ҳам уларни асрашимиз керак бўлади. Чунки бизни халқаро даражадаги муҳим ўйин кутиб турибди. Ўйлайманки, тикланиб жамоага ёрдам беришади», — деди мураббий.
Ғолиб Ғайбуллаевнинг қизил карточкаси ҳақида
Учрашувда Ғолиб Ғайбуллаевнинг майдондаги ҳаракатлари ва қизил карточка олиши ҳам муҳокама қилинди.
Бердиев футболчининг ўзини нотўғри тутган бўлиши мумкинлигини тан олди. Унинг сўзларига кўра, футболчи рақиб томонидан қўпол муомала ва ҳақоратга учраганини айтган, бу эса унинг жаҳлини чиқарган.
Шу билан бирга, мураббий футболчиларни ҳиссиётларга берилиб, жамоани қийин аҳволга солиб қўймасликка чақирди.
«Бундай ҳиссиётларга берилиб қизил карточка олиш керак эмас. Аммо майдонда ҳар доим кураш ва жанг бўлиши лозим. Фақат ҳаммаси меъёрида, чегарадан чиқмаган ҳолатда», — деди Бердиев.
«Ал-Ваҳда»га қарши баҳс: Бердиев нимадан хавотирда?
«Насаф»ни халқаро майдонда муҳим учрашув кутиб турибди. Бердиев жамоада ғалабага бўлган ишонч тикланганини таъкидлади.
Унинг айтишича, кетма-кет икки мағлубиятдан кейин футболчиларда ишончсизлик пайдо бўлган, бироқ жамоа бу ҳолатни енгиб ўта олган.
«Бу ўйинга ҳам албатта ғалаба учун ҳаракат қиламиз. Йўқотишлар бўлмаса бўлди, мени ўйлантирадиган нарса шу. Тўлиқ таркиб билан ўйнасак, у ерда ҳам ютишга қодирмиз», — деди мураббий.
Легионерлар масаласи ҳозирча очиқ
Бердиевдан жамоадаги легионерларнинг келаси мавсумда ҳам «Насаф»да қолиш-қолмаслиги ҳақида ҳам сўралди.
Мураббий Шала бўйича клуб футболчини сақлаб қолишни хоҳлаётганини айтди. Қолган легионерларнинг келажаги борасида эса ҳозирча аниқ маълумот бермади.
Шу тариқа, ОКМК устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ғалаба «Насаф»га нафақат ижобий кайфият, балки муҳим халқаро баҳс олдидан ишонч ҳам бағишлади. Бироқ Абдувоҳид Неъматовнинг эҳтимолий кетиши ва асосий футболчиларнинг жароҳатлари Қарши клуби учун яқин кунлардаги энг муҳим масалалардан бўлиб турибди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…