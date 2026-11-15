Қисқа видеоларни кўп кўриш мия фаолиятига қандай таъсир қилади?

1 дақиқа ўқиш21
Қисқа видеоларни кўп кўриш мия фаолиятига қандай таъсир қилади?

Instagram Reels, YouTube Shorts ва TikTok каби платформалардаги қисқа видеоларни узоқ вақт томоша қилиш инсоннинг диққатини жамлаш қобилиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Олимлар қисқа видеоларни кўп кўриш билан диққатни бир жойга қаратишдаги қийинчиликлар ўртасида боғлиқлик борлигини аниқлаган.

Бунинг сабаби шундаки, қисқа вақт ичида бир-биридан кескин фарқ қилувчи кўплаб видеоларни томоша қилишга мия доимий равишда мослашишга мажбур бўлади. Натижада янги ахборотни тез-тез қабул қилишга одатланиш узоқ вақт давомида бир машғулотга эътибор қаратишни қийинлаштириши мумкин.

Айрим инсонларда бундай одат узун матнларни ўқиш, дарс тайёрлаш ёки зерикарли вазифаларни охиригача бажаришда қийинчилик туғдириши эҳтимолдан холи эмас.

Бундан ташқари, айниқса, ухлашдан олдин қисқа видеоларни узлуксиз томоша қилиш уйқу вақтини кечиктириши ва дам олиш тартибини бузиши мумкин.

Мутахассислар бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун телефондан фойдаланиш вақтини назорат қилиш, видеолар орасида танаффус олиш ва ухлашдан олдин ижтимоий тармоқлардан фойдаланишни чеклашни тавсия этади.

Мақола сизга ёқдими?
Камола Шуҳратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Фойдали янгиликлари