Ўш шаҳридаги даҳшатли ёнғин: Уч нафар опа-сингил фожиали тарзда ҳалок бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қирғизистоннинг Ўш шаҳрида юзага келган ёнғин натижасида 2013, 2016 ва 2018 йилларда туғилган уч нафар опа-сингил ҳалок бўлди.
- Ёнғин оқибатида 1991 йилда туғилган уй эгасининг танасининг 60 фоизи куйиб, у шифохонага туширилди.
- Фожиа 2026 йил 15 ноябр куни соат 04:00 атрофида Уста Абдухалил кўчасидаги 31-сонли турар жой биносида содир этди.
Қирғизистоннинг Ўш шаҳрида келиб чиққан йирик ёнғин оқибатида уч нафар вояга етмаган қизча фожиали тарзда ҳалок бўлди. Ҳодиса натижасида уларнинг отаси оғир куйиш жароҳатлари билан шифохонага ётқизилди. Маҳаллий оммавий ахборот воситалари ҳамда Ўш шаҳар Фавқулодда вазиятлар бошқармаси фожианинг даҳшатли тафсилотларини маълум қилди.
Ҳодиса тафсилотлари ва қутқарув ишлари
Фожиа 2026 йил 15 ноябрга ўтар кечаси, эрталаб соат 04:00 атрофида Ўш шаҳрининг Уста Абдухалил кўчасидаги 31-сонли хусусий турар жой биносида содир бўлган.
Қутқарув хизматига ёнғин ҳақидаги хабар соат 04:42 да келиб тушган. Натижада 120 квадрат метр майдонни қамраб олган кучли олов соат 05:20 да қуршаб олинган ва тонгги соат 07:57 га келиб тўлиқ ўчирилган.
Ҳодиса параметрлари
Расмий маълумотлар ва тафсилотлар
Вақти ва жойи
15 ноябрь куни соат 04:00 атрофида, Ўш шаҳри, Уста Абдухалил кўчаси
Қамрови ва ўчирилиши
120 кв.м майдон ёнган, соат 07:57 да тўлиқ бартараф этилган
Қурбонлар
2013, 2016 ва 2018 йилда туғилган уч нафар опа-сингил
Жабрланувчи
1991 йилда туғилган уй эгаси (танасининг 60% куйган)
Қурбонлар ва жабрланганлар
Ёнғин бартараф этилгач, ёнган уй ичидан 2013, 2016 ва 2018 йилларда туғилган уч нафар опа-сингилнинг (13, 10 ва 8 ёшли қизчалар) жасадлари топилган.
Шунингдек, уй эгаси — 1991 йилда туғилган эркак танасининг тахминан 60 фоизи куйиб, тез тиббий ёрдам хизмати орқали Ўш вилоят шифохонасининг жонлантириш бўлимига етказилган. Унинг аҳволи оғир экани айтилмоқда.
Ёнғин сабаблари
Мутахассисларнинг дастлабки хулосасига кўра, бундай оғир оқибатларга олиб келган ёнғинга ошхонадаги электр симларининг қисқа туташуви ёки носоз электр иситиш мосламасидан фойдаланилгани сабаб бўлган бўлиши мумкин. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тегишли суриштирув ва тергов ишлари олиб борилмоқда.
Қирғизистонда содир бўлган ушбу мудҳиш фожиа ва унинг олдини олиш чоралари ҳақидаги фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…