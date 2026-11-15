Ўш шаҳридаги даҳшатли ёнғин: Уч нафар опа-сингил фожиали тарзда ҳалок бўлди

1 дақиқа ўқиш45
Ўш шаҳридаги даҳшатли ёнғин: Уч нафар опа-сингил фожиали тарзда ҳалок бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қирғизистоннинг Ўш шаҳрида юзага келган ёнғин натижасида 2013, 2016 ва 2018 йилларда туғилган уч нафар опа-сингил ҳалок бўлди.
  • Ёнғин оқибатида 1991 йилда туғилган уй эгасининг танасининг 60 фоизи куйиб, у шифохонага туширилди.
  • Фожиа 2026 йил 15 ноябр куни соат 04:00 атрофида Уста Абдухалил кўчасидаги 31-сонли турар жой биносида содир этди.

Қирғизистоннинг Ўш шаҳрида келиб чиққан йирик ёнғин оқибатида уч нафар вояга етмаган қизча фожиали тарзда ҳалок бўлди. Ҳодиса натижасида уларнинг отаси оғир куйиш жароҳатлари билан шифохонага ётқизилди. Маҳаллий оммавий ахборот воситалари ҳамда Ўш шаҳар Фавқулодда вазиятлар бошқармаси фожианинг даҳшатли тафсилотларини маълум қилди.

Ҳодиса тафсилотлари ва қутқарув ишлари

Фожиа 2026 йил 15 ноябрга ўтар кечаси, эрталаб соат 04:00 атрофида Ўш шаҳрининг Уста Абдухалил кўчасидаги 31-сонли хусусий турар жой биносида содир бўлган.

Қутқарув хизматига ёнғин ҳақидаги хабар соат 04:42 да келиб тушган. Натижада 120 квадрат метр майдонни қамраб олган кучли олов соат 05:20 да қуршаб олинган ва тонгги соат 07:57 га келиб тўлиқ ўчирилган.

Ҳодиса параметрлари

Расмий маълумотлар ва тафсилотлар

Вақти ва жойи

15 ноябрь куни соат 04:00 атрофида, Ўш шаҳри, Уста Абдухалил кўчаси

Қамрови ва ўчирилиши

120 кв.м майдон ёнган, соат 07:57 да тўлиқ бартараф этилган

Қурбонлар

2013, 2016 ва 2018 йилда туғилган уч нафар опа-сингил

Жабрланувчи

1991 йилда туғилган уй эгаси (танасининг 60% куйган)

Қурбонлар ва жабрланганлар

Ёнғин бартараф этилгач, ёнган уй ичидан 2013, 2016 ва 2018 йилларда туғилган уч нафар опа-сингилнинг (13, 10 ва 8 ёшли қизчалар) жасадлари топилган.

Шунингдек, уй эгаси — 1991 йилда туғилган эркак танасининг тахминан 60 фоизи куйиб, тез тиббий ёрдам хизмати орқали Ўш вилоят шифохонасининг жонлантириш бўлимига етказилган. Унинг аҳволи оғир экани айтилмоқда.

Ёнғин сабаблари

Мутахассисларнинг дастлабки хулосасига кўра, бундай оғир оқибатларга олиб келган ёнғинга ошхонадаги электр симларининг қисқа туташуви ёки носоз электр иситиш мосламасидан фойдаланилгани сабаб бўлган бўлиши мумкин. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тегишли суриштирув ва тергов ишлари олиб борилмоқда.

Қирғизистонда содир бўлган ушбу мудҳиш фожиа ва унинг олдини олиш чоралари ҳақидаги фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари