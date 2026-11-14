Венгрияда сўнгги 125 йилдаги энг кучли қурғоқчилик қайд этилди: Мутахассислар хавотирда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Венгрияда жорий йилнинг дастлабки 10 ойи давомида 1860 йиллардан бери кузатилмаган энг кучли қурғоқчилик қайд этилди.
- Метеоролог Оливер Сентешнинг маълумотига кўра, мамлакатда еттита Балатон кўли ҳажмига тенг намлик йўқотилган ва айрим ҳудудларда ёғингарчилик дефицити 400 миллиметрга етган.
Венгрия метеорология хизмати — HungaroMet берган маълумотларга кўра, жорий йилнинг дастлабки 10 ойи давомида мамлакатда сўнгги 125 йилдаги энг кучли ва мислсиз қурғоқчилик қайд этилди. Бундай кескин табиий жараёнлар бутун Марказий ва Жанубий Европани жиддий ташвишга солмоқда.
1901 йилдан бери кузатилмаган қуруқчилик
Метеоролог ва климат эксперти Оливер Сентешнинг таъкидлашича, текширилган тарихий маълумотларга кўра, Венгрия бундай кам ёғингарчиликни охирги марта 1860 йилларда бошдан кечирган. Бунга асосий сабаб сифатида тез-тез такрорланиб турадиган антициклонлар булутлар ҳосил бўлишига тўсқинлик қилгани кўрсатилмоқда.
«Умуман олганда, зарур даврда мамлакат бўйлаб 250–300 миллиметр кам ёғингарчилик кузатилди. Матра каби баланд тоғли ҳудудларда эса дефицит ҳатто 400 миллиметрга етмоқда», — дейди эксперт.
Қурғоқчилик кўрсаткичлари
Тафсилотлар
Асосий манба
HungaroMet (Венгрия метеорология хизмати)
Тарихий муддат
1901 йилдан бери энг паст кўрсаткич (аслида 1860 йиллардан бери кузатилмаган)
Сув дефицити миқёси
Еттита Балатон кўли ҳажмига тенг намлик йўқотилган
Молиявий чоралар
Сув ресурсларини сақлаш учун 600 млн евро йўналтирилмоқда
Етти Балатон кўли ҳажмидаги сув йўқотилди
Ушбу салбий тенденция бир неча йиллардан буён давом этиб келаётгани сабабли, тупроқдаги сув танқислиги ҳалокатли даражага етди. Ҳисоб-китобларга кўра, йўқотилган намлик ҳажми еттита Балатон кўлининг миқдорига тенг. Мутахассисларнинг эслатишича, бу муаммо фақатгина Венгрия билан чегараланиб қолмасдан, бутун Жанубий ва Марказий Европани қамраб олган.
Миллий ҳаракатлар режаси
Жорий йилда Европани қамраб олган кучли қурғоқчилик катта молиявий зарарлар ва фожиаларга олиб келди. Мазкур муаммоларнинг олдини олиш мақсадида Венгриянинг тегишли вазирликлари сув ресурсларини сақлаш бўйича 600 бетлик ҳаракатлар режасини тақдим этди. Унга кўра, яқин йилларда сув бошқаруви ва инфратузилмасини яхшилаш учун 600 миллион евродан ортиқ маблағ сарфланиши режалаштирилган.
Сизнингча, глобал исиш ва кучли қурғоқчиликнинг олдини олиш учун инсоният қандай шошилинч чоралар кўриши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…