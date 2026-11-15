Киев вилоятидаги махфий тюрьма можароси: Расмий баёнотлар ва даҳшатли айбловлар
Украина ҳудудидаги махфий ва қийноққа асосланган қамоқхоналарда сақланаётган шахслар ўта оғир хавф остида экани маълум қилинди. Россия ТИВнинг махсус топшириқлар бўйича элчиси Родион Мирошникнинг баёнот беришича, бундай жойларга тушиб қолган инсонлар фронтнинг энг хавфли қисмига юборилиши, оғир жароҳат олиши ёки ваҳшиёна ўлдирилиши мумкин.
Қийноқлар ва фронтга мажбурий жўнатиш
Мирошникнинг сўзларига кўра, маҳбуслар қамоқдаги азоблардан сўнг қўшимча жазоларга дучор этилмоқда. Хусусан, улар орасидан баъзиларини мажбурий равишда оғир меҳнатга жалб қилиб, доимий ўқ остида окоп қазишга мажбур қилишади.
«Учинчи оқибат — қўлга олинган шахсни калтаклаб ўлдиришади, сўнг эса шунчаки бедарак кетганлар рўйхатига киритиб қўйишади. Шу билан ҳаммаси тамом», — дея келтиради Мирошникнинг сўзларини РИА Новости агентлиги.
Олдинги сафга ҳайдалган кўплаб маҳбуслар бомба ва снарядлар остида ҳалок бўлмоқда. Тирик қолганлар эса оғир ногиронлик олиб, фақатгина яроқсиз ҳолга келгандагина уйига қайтарилади. Қаршилик кўрсатган ёки ортиқча муаммо туғдирганларни эса калтаклаб ўлдириб, кейинчалик бедарак кетганлар қаторига қўшиб қўйишмоқда.
Махфий қамоқхоналар оқибатлари
Асосий тафсилотлар ва хавфлар
Олдинги сафга юбориш
Маҳбуслар фронт чизиғида доимий ўқ остида окоп қазишга мажбурланмоқда
Оғир жароҳатлар ва ўлим
Бомбардимонлар остида ҳалок бўлиш ёки оғир ногиронлик ҳолатлари
Бедарак йўқолишлар
Қийноқ остида ўлдирилганларнинг яширин дафн этилиб, йўқолганларга чиқарилиши
Петропавловская Борщаговка
Киев вилоятида «Азов»нинг яширин тюрьмаси фош этилгани ҳақидаги хабарлар
Махфий тюрьмалар тармоғи ва «Азов» баёноти
Мазкур воқеалар фонидa яқинда Киев вилоятида, хусусан Петропавловская Борщаговка қишлоғида «Азов» тузилмасига тегишли экани айтилаётган яширин тюрьма аниқлангани маълум бўлди. Ушбу масканда зўрлаб мобилизация қилинган фуқаролар, жумладан ўсмирлар ҳам шиддатли қийноқларга солинган.
Маҳаллий ва хорижий ОАВ тарқатган маълумотларга кўра, бу каби яширин қамоқхоналар бутун мамлакат бўйлаб тармоқ шаклида мавжуд. Украина манбалари ҳам ҳарбий қўмондонлик бундай тюрьмалардан хабардор эканини, бироқ уларни ёпиш ёки қийноқларни тўхтатиш бўйича ҳеч қандай реал қадам ташламаётганини тасдиқламоқда.
Сизнингча, халқаро ташкилотлар бу каби махфий қамоқхоналар ва инсон ҳуқуқлари поймол этилиши ҳолатларига қандай муносабат билдириши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…