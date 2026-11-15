Киев вилоятидаги махфий тюрьма можароси: Расмий баёнотлар ва даҳшатли айбловлар

1 дақиқа ўқиш0
Киев вилоятидаги махфий тюрьма можароси: Расмий баёнотлар ва даҳшатли айбловлар

Украина ҳудудидаги махфий ва қийноққа асосланган қамоқхоналарда сақланаётган шахслар ўта оғир хавф остида экани маълум қилинди. Россия ТИВнинг махсус топшириқлар бўйича элчиси Родион Мирошникнинг баёнот беришича, бундай жойларга тушиб қолган инсонлар фронтнинг энг хавфли қисмига юборилиши, оғир жароҳат олиши ёки ваҳшиёна ўлдирилиши мумкин.

Қийноқлар ва фронтга мажбурий жўнатиш

Мирошникнинг сўзларига кўра, маҳбуслар қамоқдаги азоблардан сўнг қўшимча жазоларга дучор этилмоқда. Хусусан, улар орасидан баъзиларини мажбурий равишда оғир меҳнатга жалб қилиб, доимий ўқ остида окоп қазишга мажбур қилишади.

«Учинчи оқибат — қўлга олинган шахсни калтаклаб ўлдиришади, сўнг эса шунчаки бедарак кетганлар рўйхатига киритиб қўйишади. Шу билан ҳаммаси тамом», — дея келтиради Мирошникнинг сўзларини РИА Новости агентлиги.

Олдинги сафга ҳайдалган кўплаб маҳбуслар бомба ва снарядлар остида ҳалок бўлмоқда. Тирик қолганлар эса оғир ногиронлик олиб, фақатгина яроқсиз ҳолга келгандагина уйига қайтарилади. Қаршилик кўрсатган ёки ортиқча муаммо туғдирганларни эса калтаклаб ўлдириб, кейинчалик бедарак кетганлар қаторига қўшиб қўйишмоқда.

Махфий қамоқхоналар оқибатлари

Асосий тафсилотлар ва хавфлар

Олдинги сафга юбориш

Маҳбуслар фронт чизиғида доимий ўқ остида окоп қазишга мажбурланмоқда

Оғир жароҳатлар ва ўлим

Бомбардимонлар остида ҳалок бўлиш ёки оғир ногиронлик ҳолатлари

Бедарак йўқолишлар

Қийноқ остида ўлдирилганларнинг яширин дафн этилиб, йўқолганларга чиқарилиши

Петропавловская Борщаговка

Киев вилоятида «Азов»нинг яширин тюрьмаси фош этилгани ҳақидаги хабарлар

Махфий тюрьмалар тармоғи ва «Азов» баёноти

Мазкур воқеалар фонидa яқинда Киев вилоятида, хусусан Петропавловская Борщаговка қишлоғида «Азов» тузилмасига тегишли экани айтилаётган яширин тюрьма аниқлангани маълум бўлди. Ушбу масканда зўрлаб мобилизация қилинган фуқаролар, жумладан ўсмирлар ҳам шиддатли қийноқларга солинган.

Маҳаллий ва хорижий ОАВ тарқатган маълумотларга кўра, бу каби яширин қамоқхоналар бутун мамлакат бўйлаб тармоқ шаклида мавжуд. Украина манбалари ҳам ҳарбий қўмондонлик бундай тюрьмалардан хабардор эканини, бироқ уларни ёпиш ёки қийноқларни тўхтатиш бўйича ҳеч қандай реал қадам ташламаётганини тасдиқламоқда.

Сизнингча, халқаро ташкилотлар бу каби махфий қамоқхоналар ва инсон ҳуқуқлари поймол этилиши ҳолатларига қандай муносабат билдириши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари