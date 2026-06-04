Arthur Hayes AI IPOълари фонида HYPE ва NEAR токенларини сотди
BitMEX асосчиларидан бири Arthur Hayes ўзининг Hyperliquid (HYPE) ва Неар Proтокол (NEAR) токенлари захирасидан воз кечганини маълум қилди. Аввалроқ ушбу активлар учун юқори нарх кўрсаткичларини башорат қилган Ҳаес, эндиликда ўз стратегиясини бутунлай ўзгартирганини билдирди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ҳаеснинг бундай қарорга келишига Яқин Шарқдаги можаролар туфайли энергия нархларининг ошиши, 2026-йилнинг учинчи чорагига қадар кутилаётган учта йирик "AI IPO" ҳамда АҚШ президенти Доналд Трумпнинг оралиқ сайловларда ғалаба қозониш учун сунъий интеллектга қарши сиёсат юритиши ҳақидаги тахминлар сабаб бўлган. У ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги постида бозорлардаги энг юқори нуқталар сентябргача содир бўлишини ва фойдани реализация қилиш вақти келганини ёзди.
Ончаин Ленс маълумотларига кўра, Ҳаес тахминан 18 миллион доллар қийматидаги 247,334 дона HYPE токенини сотган. Бу сотувлар Ҳаес ва Мультикоин Капитал асосчиси Кйле Самани ўртасидаги 100,000 долларлик хайрия гаровидан кўп ўтмай амалга оширилди. Аввалроқ Ҳаес HYPE нархи августгача 150 долларга етишини, NEAR эса 2027-йилгача 20 баробар ўсишини башорат қилган эди.
Айни дамда инвесторлар ChatGPT яратувчиси OpenAI, Anthropic ва Elon Muskнинг SpaceX компаниялари томонидан кутилаётган IPO жараёнларини диққат билан кузатмоқдалар. SpaceX аллақачон махфий тарзда ариза топширган бўлса, Anthropic октябрь ойида биржага чиқиш учун Morgan Stanley ва Goldman Sachs каби банкларни жалб қилган.
Сўнгги 24 соат ичида HYPE нархи 8.4 фоизга пасайиб, 65 долларни ташкил этди, NEAR эса 17.4 фоизга арзонлашиб, 2.34 долларгача тушди. Бозор иштирокчилари ушбу йирик сотувлар ва кутилаётган технологик IPO'лар крипто бозоридаги ликвидликка қандай таъсир кўрсатишини таҳлил қилмоқдалар.
…