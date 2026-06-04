Arthur Hayes AI IPOълари фонида HYPE ва NEAR токенларини сотди

·40·Иқтисодиёт
Arthur Hayes AI IPOълари фонида HYPE ва NEAR токенларини сотди
Аудио версияси

BitMEX асосчиларидан бири Arthur Hayes ўзининг Hyperliquid (HYPE) ва Неар Proтокол (NEAR) токенлари захирасидан воз кечганини маълум қилди. Аввалроқ ушбу активлар учун юқори нарх кўрсаткичларини башорат қилган Ҳаес, эндиликда ўз стратегиясини бутунлай ўзгартирганини билдирди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳаеснинг бундай қарорга келишига Яқин Шарқдаги можаролар туфайли энергия нархларининг ошиши, 2026-йилнинг учинчи чорагига қадар кутилаётган учта йирик "AI IPO" ҳамда АҚШ президенти Доналд Трумпнинг оралиқ сайловларда ғалаба қозониш учун сунъий интеллектга қарши сиёсат юритиши ҳақидаги тахминлар сабаб бўлган. У ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги постида бозорлардаги энг юқори нуқталар сентябргача содир бўлишини ва фойдани реализация қилиш вақти келганини ёзди.

Ончаин Ленс маълумотларига кўра, Ҳаес тахминан 18 миллион доллар қийматидаги 247,334 дона HYPE токенини сотган. Бу сотувлар Ҳаес ва Мультикоин Капитал асосчиси Кйле Самани ўртасидаги 100,000 долларлик хайрия гаровидан кўп ўтмай амалга оширилди. Аввалроқ Ҳаес HYPE нархи августгача 150 долларга етишини, NEAR эса 2027-йилгача 20 баробар ўсишини башорат қилган эди.

Айни дамда инвесторлар ChatGPT яратувчиси OpenAI, Anthropic ва Elon Muskнинг SpaceX компаниялари томонидан кутилаётган IPO жараёнларини диққат билан кузатмоқдалар. SpaceX аллақачон махфий тарзда ариза топширган бўлса, Anthropic октябрь ойида биржага чиқиш учун Morgan Stanley ва Goldman Sachs каби банкларни жалб қилган.

Сўнгги 24 соат ичида HYPE нархи 8.4 фоизга пасайиб, 65 долларни ташкил этди, NEAR эса 17.4 фоизга арзонлашиб, 2.34 долларгача тушди. Бозор иштирокчилари ушбу йирик сотувлар ва кутилаётган технологик IPO'лар крипто бозоридаги ликвидликка қандай таъсир кўрсатишини таҳлил қилмоқдалар.

Arthur HayesКриптовалютаBitcoinOpenAIИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди