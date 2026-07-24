«iPhone қотили»: Samsung учта янги даҳшатли флагманини намойиш этди
Глобал смартфонлар бозорида ҳақиқий технологик портлаш юз берди. Смартфон гиганти Samsung бир вақтнинг ўзида учта янги авлод букланадиган қурилмаларини тақдим этиб, асосий рақобатчиси Apple компаниясига қақшатқич зарба берди. Халқаро экспертлар томонидан «букланадиган iPhone қотили» деб баҳоланаётган Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ва Galaxy Z Flip 8 моделлари тақдим этилди. Хўш, бу гаджетлар нимаси билан дунёни ҳайратга солмоқда ва Ультра версияда қандай сирли имкониятлар бор?
Zamin.uz куннинг энг қизиқарли ва технологик инқилобий тафсилотларини бир жойга жамлади.
1. Galaxy Z Fold 8: Йўқолган қалинлик ва даҳшатли қувват
Янгиланган Galaxy Z Fold 8 эргономика ва юқори унумдорлик ўртасидаги мукаммал мувозанатга айланди. Муҳандислар бу сафар қурилма қалинлигини сезиларли даражада қисқартиришга эришдилар.
Улкан экран: Асосий ички дисплей 8 дюймгача кенгайтирилди, бу фильму видеоларни томоша қилиш ва кўп вазифали (multitasking) режимда ишлаш муҳитини бутунлай ўзгартиради.
Ички «юрак»: Смартфон энг сўнгги Snapdragon 8 Elite процессори билан таъминланган.
Совитиш тизими: Оғир ўйинлар ва мураккаб графикларда қурилма қизиб кетмаслиги учун такомиллаштирилган буғ камерали совутиш механизми жорий этилди.
Базавий нарх: $1 899 дан бошланади.
2. Илк бор «Ultra» флагман: 200 МПлик монстр
Samsung илк бор Fold туркумида беназир Galaxy Z Fold 8 Ultra суффиксига эга флагманни тақдим этди. Бу модел профессионал контент яратувчилар ва бизнес вакиллари учун махсус лойиҳалаштирилган.
Технологик ютуқ:
Қурилмага 200 МПлик асосий камера сенсори ўрнатилган бўлиб, у тунги суратга олиш ва деталлаштириш бўйича букланадиган смартфонлар орасида мутлақ жаҳон рекордчисига айланди.
Шунингдек, флагманда S Pen стилус қўллаб-қувватлови сақлаб қолинган ва кенгайтирилган сунъий интеллект (Galaxy AI) алгоритмлари жорий этилган. У матнларни таҳрирлаш, овозни қайта ишлаш ва фото/видеони профессионал ишлашда тенгсиз ёрдамчидир. Ушбу ультра-премиум гаджет нархи $2 099 доллардан бошланади.
Samsung янги моделлар таққосламаси
Модел номи
Асосий устунлиги
Процессор ва AI
Бошланғич нархи
Galaxy Z Fold 8
Юпқа корпус, 8 дюймли катта экран
Snapdragon 8 Elite
$1 899
Galaxy Z Fold 8 Ultra
200 МП камера, S Pen ва Galaxy AI
Snapdragon 8 Elite + AI
$2 099
Galaxy Z Flip 8
Мукаммал батарея, ташқи экранда селфи
Тежамкор чипсет
$1 199
3. Galaxy Z Flip 8: Мухлисларнинг энг катта орзуси алангаланди
Ихчам «раскладушка» форматидаги Galaxy Z Flip 8 модели фойдаланувчиларнинг энг кўп талаб қилган истакларини инобатга олган ҳолда қайта ишланди.
Смартфоннинг батарея сиғими сезиларли даражада оширилди. Эндиликда букланган ҳолатда ташқи экран орқали юқори сифатли селфи ва видеолар олиш алгоритмлари тубдан яхшиланди. Ушбу ихчам гаджетнинг нархи $1 199 доллар этиб белгиланди.
The Verge, Bloomberg ва GSMArena каби нуфузли манбаларнинг таъкидлашича, Samsung’нинг бу юриши — Apple кутилаётган букланадиган iPhone тақдимотини ўтказгунига қадар бозорни тўлиқ эгаллашга қаратилган стратегик зарбасидир.
Ушбу технологик янгилик дўстларингиз учун қизиқми?
Samsung технологик пойгада рақобатчиларини анча ортда қолдириб кетмоқда.
Ушбу фойдали ва тезкор маълумотни технология ва смартфон ишқибози бўлган дўстларингизга, Телеграм-чатингизга дарҳол юборинг!
Сизнингча, Samsung’нинг 200 МПлик янги Ultra флагмани Apple’нинг бўлажак букланадиган iPhone’ини ортда қолдира оладими? Фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…