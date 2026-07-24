«iPhone қотили»: Samsung учта янги даҳшатли флагманини намойиш этди

·85·Техно
«iPhone қотили»: Samsung учта янги даҳшатли флагманини намойиш этди

Глобал смартфонлар бозорида ҳақиқий технологик портлаш юз берди. Смартфон гиганти Samsung бир вақтнинг ўзида учта янги авлод букланадиган қурилмаларини тақдим этиб, асосий рақобатчиси Apple компаниясига қақшатқич зарба берди. Халқаро экспертлар томонидан «букланадиган iPhone қотили» деб баҳоланаётган Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ва Galaxy Z Flip 8 моделлари тақдим этилди. Хўш, бу гаджетлар нимаси билан дунёни ҳайратга солмоқда ва Ультра версияда қандай сирли имкониятлар бор?

Zamin.uz куннинг энг қизиқарли ва технологик инқилобий тафсилотларини бир жойга жамлади.

1. Galaxy Z Fold 8: Йўқолган қалинлик ва даҳшатли қувват

Янгиланган Galaxy Z Fold 8 эргономика ва юқори унумдорлик ўртасидаги мукаммал мувозанатга айланди. Муҳандислар бу сафар қурилма қалинлигини сезиларли даражада қисқартиришга эришдилар.

  • Улкан экран: Асосий ички дисплей 8 дюймгача кенгайтирилди, бу фильму видеоларни томоша қилиш ва кўп вазифали (multitasking) режимда ишлаш муҳитини бутунлай ўзгартиради.

  • Ички «юрак»: Смартфон энг сўнгги Snapdragon 8 Elite процессори билан таъминланган.

  • Совитиш тизими: Оғир ўйинлар ва мураккаб графикларда қурилма қизиб кетмаслиги учун такомиллаштирилган буғ камерали совутиш механизми жорий этилди.

  • Базавий нарх: $1 899 дан бошланади.

«iPhone қотили»: Samsung учта янги даҳшатли флагманини намойиш этди

2. Илк бор «Ultra» флагман: 200 МПлик монстр

Samsung илк бор Fold туркумида беназир Galaxy Z Fold 8 Ultra суффиксига эга флагманни тақдим этди. Бу модел профессионал контент яратувчилар ва бизнес вакиллари учун махсус лойиҳалаштирилган.

Технологик ютуқ:

Қурилмага 200 МПлик асосий камера сенсори ўрнатилган бўлиб, у тунги суратга олиш ва деталлаштириш бўйича букланадиган смартфонлар орасида мутлақ жаҳон рекордчисига айланди.

Шунингдек, флагманда S Pen стилус қўллаб-қувватлови сақлаб қолинган ва кенгайтирилган сунъий интеллект (Galaxy AI) алгоритмлари жорий этилган. У матнларни таҳрирлаш, овозни қайта ишлаш ва фото/видеони профессионал ишлашда тенгсиз ёрдамчидир. Ушбу ультра-премиум гаджет нархи $2 099 доллардан бошланади.

«iPhone қотили»: Samsung учта янги даҳшатли флагманини намойиш этди

Samsung янги моделлар таққосламаси

Модел номи

Асосий устунлиги

Процессор ва AI

Бошланғич нархи

Galaxy Z Fold 8

Юпқа корпус, 8 дюймли катта экран

Snapdragon 8 Elite

$1 899

Galaxy Z Fold 8 Ultra

200 МП камера, S Pen ва Galaxy AI

Snapdragon 8 Elite + AI

$2 099

Galaxy Z Flip 8

Мукаммал батарея, ташқи экранда селфи

Тежамкор чипсет

$1 199

3. Galaxy Z Flip 8: Мухлисларнинг энг катта орзуси алангаланди

Ихчам «раскладушка» форматидаги Galaxy Z Flip 8 модели фойдаланувчиларнинг энг кўп талаб қилган истакларини инобатга олган ҳолда қайта ишланди.

«iPhone қотили»: Samsung учта янги даҳшатли флагманини намойиш этди

Смартфоннинг батарея сиғими сезиларли даражада оширилди. Эндиликда букланган ҳолатда ташқи экран орқали юқори сифатли селфи ва видеолар олиш алгоритмлари тубдан яхшиланди. Ушбу ихчам гаджетнинг нархи $1 199 доллар этиб белгиланди.

The Verge, Bloomberg ва GSMArena каби нуфузли манбаларнинг таъкидлашича, Samsung’нинг бу юриши — Apple кутилаётган букланадиган iPhone тақдимотини ўтказгунига қадар бозорни тўлиқ эгаллашга қаратилган стратегик зарбасидир.

«iPhone қотили»: Samsung учта янги даҳшатли флагманини намойиш этди

Ушбу технологик янгилик дўстларингиз учун қизиқми?

Samsung технологик пойгада рақобатчиларини анча ортда қолдириб кетмоқда.

Ушбу фойдали ва тезкор маълумотни технология ва смартфон ишқибози бўлган дўстларингизга, Телеграм-чатингизга дарҳол юборинг!

Сизнингча, Samsung’нинг 200 МПлик янги Ultra флагмани Apple’нинг бўлажак букланадиган iPhone’ини ортда қолдира оладими? Фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб