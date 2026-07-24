Европа трансфер бозори: Реал Мадрид юлдузлари билан хайрлашишга тайёр
Европанинг етакчи клублари янги мавсум олдидан таркибни кучайтириш ва молиявий мувозанатни сақлаш мақсадида кутилмаган қарорларни қабул қилмоқда. Трансфер бозоридаги сўнгги ўзгаришлар марказида Испаниянинг Реал Мадрид клуби ва Англия Премер-лигаси вакиллари турибди. Мадридликлар ўз ярим ҳимоя чизиғини сезиларли даражада янгилашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Сун нашри тарқатган хабарларга кўра, Реал Мадрид жамоанинг таянч ярим ҳимоячиси Орельен Чуамени сотувга қўйилишига қарши эмас. Франциялик футболчи учун асосий даъвогар сифатида Манчестер Юнайтед тилга олинмоқда. Манчестер клуби раҳбарияти марказни кучайтириш учун катта маблағ сарфлашга тайёр ва Чуамени ушбу лойиҳанинг муҳим бўлагига айланиши мумкин.
Мадриднинг яна бир ёш юлдузи Эдуардо Камавинга ҳам босим остида қолмоқда. Инсайдер Николо Счира маълумотларига кўра, футболчи мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсатиши шарт, акс ҳолда клуб уни ҳам трансферга чиқариш вариантини кўриб чиқади. "Қироллик клуби" таркибдаги рақобатни ошириш ва керак бўлса, юқори нархдаги таклифларни қабул қилиш орқали бюджетни тўлдиришни кўзламоқда.
Ҳимоя чизиғидаги ўзгаришлар ва Барселона режалариҲимоя марказида ҳам қизиқарли ҳаракатлар кузатилмоқда. Fabrizio Romano хабар беришича, Тоттенхем ҳимоячиси Кути Ромеро жамоани тарк этишга яқин турибди. Лондонликлар аллақачон унинг ўрнига Маркос Сенеси ва Кевин Дансо каби футболчиларни жалб қилишган. Ҳозирда Интер ва Тоттенхем ўртасида музокаралар давом этмоқда, бироқ томонлар нарх масаласида ҳали бир тўхтамга келишгани йўқ.
Каталониянинг Барселона клуби ҳам Ромерони кузатиб бормоқда, бироқ молиявий чекловлар туфайли ҳозирча расмий таклиф бера олмайди. Sport нашрининг ёзишича, Барселона ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун асосий нишон сифатида Аймерик Лапорте вариантини танлаган. Бунинг учун клуб аввал амалдаги ҳимоячиларидан бирини сотиб, бўш жой яратиши талаб этилади.
Италия футболида эса Наполи спорт директори Гиованни Манна жамоанинг икки юлдузи — Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукаку атрофидаги миш-мишларга чек қўйди. Унинг сўзларига кўра, ҳар икки футболчи ҳам жамоада қолади. Гарчи Де Бруйненинг собиқ мураббий Антонио Конте ҳақидаги фикрлари клуб раҳбариятига маъқул келмаган бўлса-да, бу масала футболчи таътилдан қайтгач ички тартибда ҳал қилинадиган бўлди.
Goal.com нашри хабарига кўра, трансфер ойнасининг қолган қисмида Манчестер Сити ва Ливерпул каби жамоалар ҳам фаоллашиши кутилмоқда. Айниқса, Премер-лиганинг топ-клублари ўртасидаги рақобат сўнгги ҳафталарда янада қизғин тус олиши кутилмоқда.
…