Европа трансфер бозори: Реал Мадрид юлдузлари билан хайрлашишга тайёр

·67·Спорт
Европа трансфер бозори: Реал Мадрид юлдузлари билан хайрлашишга тайёр

Европанинг етакчи клублари янги мавсум олдидан таркибни кучайтириш ва молиявий мувозанатни сақлаш мақсадида кутилмаган қарорларни қабул қилмоқда. Трансфер бозоридаги сўнгги ўзгаришлар марказида Испаниянинг Реал Мадрид клуби ва Англия Премер-лигаси вакиллари турибди. Мадридликлар ўз ярим ҳимоя чизиғини сезиларли даражада янгилашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Сун нашри тарқатган хабарларга кўра, Реал Мадрид жамоанинг таянч ярим ҳимоячиси Орельен Чуамени сотувга қўйилишига қарши эмас. Франциялик футболчи учун асосий даъвогар сифатида Манчестер Юнайтед тилга олинмоқда. Манчестер клуби раҳбарияти марказни кучайтириш учун катта маблағ сарфлашга тайёр ва Чуамени ушбу лойиҳанинг муҳим бўлагига айланиши мумкин.

Мадриднинг яна бир ёш юлдузи Эдуардо Камавинга ҳам босим остида қолмоқда. Инсайдер Николо Счира маълумотларига кўра, футболчи мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсатиши шарт, акс ҳолда клуб уни ҳам трансферга чиқариш вариантини кўриб чиқади. "Қироллик клуби" таркибдаги рақобатни ошириш ва керак бўлса, юқори нархдаги таклифларни қабул қилиш орқали бюджетни тўлдиришни кўзламоқда.

Ҳимоя чизиғидаги ўзгаришлар ва Барселона режалари

Ҳимоя марказида ҳам қизиқарли ҳаракатлар кузатилмоқда. Fabrizio Romano хабар беришича, Тоттенхем ҳимоячиси Кути Ромеро жамоани тарк этишга яқин турибди. Лондонликлар аллақачон унинг ўрнига Маркос Сенеси ва Кевин Дансо каби футболчиларни жалб қилишган. Ҳозирда Интер ва Тоттенхем ўртасида музокаралар давом этмоқда, бироқ томонлар нарх масаласида ҳали бир тўхтамга келишгани йўқ.

Каталониянинг Барселона клуби ҳам Ромерони кузатиб бормоқда, бироқ молиявий чекловлар туфайли ҳозирча расмий таклиф бера олмайди. Sport нашрининг ёзишича, Барселона ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун асосий нишон сифатида Аймерик Лапорте вариантини танлаган. Бунинг учун клуб аввал амалдаги ҳимоячиларидан бирини сотиб, бўш жой яратиши талаб этилади.

Италия футболида эса Наполи спорт директори Гиованни Манна жамоанинг икки юлдузи — Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукаку атрофидаги миш-мишларга чек қўйди. Унинг сўзларига кўра, ҳар икки футболчи ҳам жамоада қолади. Гарчи Де Бруйненинг собиқ мураббий Антонио Конте ҳақидаги фикрлари клуб раҳбариятига маъқул келмаган бўлса-да, бу масала футболчи таътилдан қайтгач ички тартибда ҳал қилинадиган бўлди.

Goal.com нашри хабарига кўра, трансфер ойнасининг қолган қисмида Манчестер Сити ва Ливерпул каби жамоалар ҳам фаоллашиши кутилмоқда. Айниқса, Премер-лиганинг топ-клублари ўртасидаги рақобат сўнгги ҳафталарда янада қизғин тус олиши кутилмоқда.

Реал МадридТрансферларФутболБарселонаМанчестер Юнайтед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди