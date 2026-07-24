Арсенал Бруно Гуимараес учун 70 миллион фунтлик расмий таклиф тайёрламоқда

·37·Спорт
Арсенал Бруно Гуимараес учун 70 миллион фунтлик расмий таклиф тайёрламоқда

Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик келишувлардан бирини амалга оширишга яқин турибди. "Канонирлар" Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси ва сардори Бруно Гуимараесни ўз сафига қўшиб олиш учун 70 миллион фунт стерлинг миқдорида расмий таклиф юборишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Те Сун нашри хабар берган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Микел Артета жамоанинг марказий чизиғини кучайтиришни ўзининг устувор вазифаси деб билади. Бразилиялик футболчи ушбу позиция учун асосий номзод сифатида танланган. Гарчи Нюкасл раҳбарияти ўз етакчисини сотмаслигини бир неча бор таъкидлаган бўлса-да, Лондон клуби уларнинг иродасини синаб кўриш ниятида. Маълумотларга кўра, дастлабки музокаралар 60 миллион фунт атрофида бошланган, бироқ Арсенал эндиликда бу суммани сезиларли даражада оширган.

Футболчининг хоҳиши ва музокаралар ҳолати

Трансфернинг амалга ошишида энг муҳим омиллардан бири Бруно Гуимараеснинг шахсий қарори бўлиши кутилмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, Бразилия терма жамоаси аъзоси аллақачон Нюкасл раҳбариятига Эмиратес стадионига кўчиб ўтиш истаги борлигини маълум қилган. Футболчининг позицияси аниқ бўлгач, томонлар ўртасидаги музокаралар шу ҳафтада тезлашиши кутилмоқда.

Арсенал учун ушбу трансфер нафақат таркибни кучайтириш, балки Англия Премер-лигасидаги рақибларига ўз амбицияларини кўрсатиб қўйиш имкониятидир. Бруно Гуимараес ўтган мавсумларда "қарғалар" сафида энг барқарор ва креатив ўйинчилардан бири сифатида ўзини намоён этди. Унинг майдонни кўриш қобилияти ва тўпни назорат қилиш маҳорати Артетанинг ўйин услубига тўла мос келади.

Арсеналнинг бошқа трансфер режалари

Лондонликлар ҳозирча трансфер бозорида нисбатан сокин ҳаракат қилмоқдалар, бироқ бир нечта муҳим келишувлар аллақачон якунланган. Жумладан, клуб Брюгге вингери Чристос Тзолисни 34 миллион фунтга сотиб олди. Шунингдек, Баер Леверкусендан ижарага олинган Пиеро Ҳинкапие трансфери ҳам худди шу суммага доимий асосга ўтказилди. Дарвозабон Иллан Меслиер эса эркин агент сифатида таркибга қўшилди.

Шунга қарамай, жамоада кадрлар муаммоси йўқ эмас. Виллиам Салиба белидан олган жароҳати туфайли бир неча ойга сафдан чиққани сабабли, клуб ҳимоя чизиғига янги номзодлар қидирмоқда. Эзри Конса ва эркин агент мақомидаги Джон Стоунз Арсеналнинг қизиқишлари доирасида турибди. Шунингдек, ҳужум чизиғи учун Хулиан Альварес ва Брэдли Барколя вариантлари ҳам кўриб чиқилмоқда, аммо бу борада рақобат жуда кучли.

Агар Бруно Гуимараес трансфери муваффақиятли якунланса, бу Арсеналнинг жорий ёздаги энг қиммат ва шов-шувли хариди бўлади. Нюкасл эса ўз сардорини олиб қолиш учун охиригача курашиши кутилмоқда, бироқ молиявий фейр-плей қоидалари ва футболчининг кетиш истаги вазиятни Лондон клуби фойдасига ҳал қилиши мумкин.

АрсеналНюкаслТрансферБруно ГуимараесФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди