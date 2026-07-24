Арсенал Бруно Гуимараес учун 70 миллион фунтлик расмий таклиф тайёрламоқда
Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик келишувлардан бирини амалга оширишга яқин турибди. "Канонирлар" Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси ва сардори Бруно Гуимараесни ўз сафига қўшиб олиш учун 70 миллион фунт стерлинг миқдорида расмий таклиф юборишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Те Сун нашри хабар берган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Микел Артета жамоанинг марказий чизиғини кучайтиришни ўзининг устувор вазифаси деб билади. Бразилиялик футболчи ушбу позиция учун асосий номзод сифатида танланган. Гарчи Нюкасл раҳбарияти ўз етакчисини сотмаслигини бир неча бор таъкидлаган бўлса-да, Лондон клуби уларнинг иродасини синаб кўриш ниятида. Маълумотларга кўра, дастлабки музокаралар 60 миллион фунт атрофида бошланган, бироқ Арсенал эндиликда бу суммани сезиларли даражада оширган.
Футболчининг хоҳиши ва музокаралар ҳолатиТрансфернинг амалга ошишида энг муҳим омиллардан бири Бруно Гуимараеснинг шахсий қарори бўлиши кутилмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, Бразилия терма жамоаси аъзоси аллақачон Нюкасл раҳбариятига Эмиратес стадионига кўчиб ўтиш истаги борлигини маълум қилган. Футболчининг позицияси аниқ бўлгач, томонлар ўртасидаги музокаралар шу ҳафтада тезлашиши кутилмоқда.
Арсенал учун ушбу трансфер нафақат таркибни кучайтириш, балки Англия Премер-лигасидаги рақибларига ўз амбицияларини кўрсатиб қўйиш имкониятидир. Бруно Гуимараес ўтган мавсумларда "қарғалар" сафида энг барқарор ва креатив ўйинчилардан бири сифатида ўзини намоён этди. Унинг майдонни кўриш қобилияти ва тўпни назорат қилиш маҳорати Артетанинг ўйин услубига тўла мос келади.
Арсеналнинг бошқа трансфер режалариЛондонликлар ҳозирча трансфер бозорида нисбатан сокин ҳаракат қилмоқдалар, бироқ бир нечта муҳим келишувлар аллақачон якунланган. Жумладан, клуб Брюгге вингери Чристос Тзолисни 34 миллион фунтга сотиб олди. Шунингдек, Баер Леверкусендан ижарага олинган Пиеро Ҳинкапие трансфери ҳам худди шу суммага доимий асосга ўтказилди. Дарвозабон Иллан Меслиер эса эркин агент сифатида таркибга қўшилди.
Шунга қарамай, жамоада кадрлар муаммоси йўқ эмас. Виллиам Салиба белидан олган жароҳати туфайли бир неча ойга сафдан чиққани сабабли, клуб ҳимоя чизиғига янги номзодлар қидирмоқда. Эзри Конса ва эркин агент мақомидаги Джон Стоунз Арсеналнинг қизиқишлари доирасида турибди. Шунингдек, ҳужум чизиғи учун Хулиан Альварес ва Брэдли Барколя вариантлари ҳам кўриб чиқилмоқда, аммо бу борада рақобат жуда кучли.
Агар Бруно Гуимараес трансфери муваффақиятли якунланса, бу Арсеналнинг жорий ёздаги энг қиммат ва шов-шувли хариди бўлади. Нюкасл эса ўз сардорини олиб қолиш учун охиригача курашиши кутилмоқда, бироқ молиявий фейр-плей қоидалари ва футболчининг кетиш истаги вазиятни Лондон клуби фойдасига ҳал қилиши мумкин.
…