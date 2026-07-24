Тиббиётда янги давр: Дрон орқали дори воситалари етказиб бериш йўлга қўйилди

·54·Техно
Тиббиётда янги давр: Дрон орқали дори воситалари етказиб бериш йўлга қўйилди

Россиянинг Сахалин вилоятида илк бор учувчисиз учиш аппарати ёрдамида тиббий юкларни реал етказиб бериш амалиёти муваффақиятли амалга оширилди. Ушбу воқеа минтақа тиббиёти учун муҳим бурилиш нуқтаси бўлиб, узоқ ва бориш қийин бўлган ҳудудларга шошилинч ёрдам кўрсатиш имкониятларини кенгайтиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Парвозни “Аврора БАС” компанияси ташкил этган бўлиб, транспорт вазифасини “Дрон Солюшнс” томонидан ишлаб чиқилган “Аист” русумли самолёт типидаги дрон бажарди. Қурилма Корсаков туман марказий шифохонасидан Озёрское қишлоғига қадар бўлган 32 километрлик масофани босиб ўтди. Бу ҳақда вилоят ҳукумати матбуот хизмати маълумотларига таяниб ixbt.com хабар бермоқда.

Эътиборли жиҳати шундаки, дрон шунчаки дори-дармонларни манзилга етказибгина қолмай, ортга қайтишда беморларнинг қон таҳлили намуналарини ҳам олиб келган. Бу жараён “ЭРА-ГЛОNASС” давлат тизими базасидаги идентификация платформаси орқали онлайн режимда кузатиб борилди.

Тезлик ва ҳарорат назорати

“Аист” дрони махсус термобокс билан жиҳозланган бўлиб, у аппаратнинг борт тармоғига уланган. Бу ташқи муҳитдаги ҳарорат қандай бўлишидан қат' назар, термосезгир дори воситалари ва биологик материалларни хавфсиз сақлаш имконини беради. Масалан, илк парвоз амалга оширилган куни ҳаво ҳарорати анча юқори бўлишига қарамай, юклар белгиланган меъёрларда сақланган.

Янги тизимнинг энг катта устунлиги унинг тезлигидадир. Корсаковдан Озёрскоегача бўлган масофани дрон 19 дақиқада босиб ўтди. Бу автомобилда етказиб бериш вақтидан икки баравар тезроқ демакдир. Фавқулодда вазиятларда, айниқса, инсон ҳаёти сонияларга боғлиқ бўлган ҳолатларда бундай тезкорлик ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ҳаво йўналишлари айниқса қишки бўронлардан кейинги йўлсизлик шароитида жуда қўш келади. Ўбекистон шароитида ҳам тоғолди ва чекка қишлоқларда тиббий хизмат сифатини ошириш учун бундай технологияларни жорий этиш истиқболли ҳисобланади. Дронлар ёрдамида дори етказиш нафақат вақтни тежайди, балки логистика харажатларини ҳам камайтириши мумкин.

Ушбу лойиҳанинг муваффақияти келажакда учувчисиз авиациядан фуқаролик мақсадларида, хусусан, ижтимоий соҳада кенг фойдаланишга йўл очади. Ҳозирда тизимни мунтазам асосда йўлга қўйиш ва парвозлар хавфсизлигини янада такомиллаштириш устида ишлар давом этмоқда.

ДронТиббиётТехнологияЛогистикаИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб