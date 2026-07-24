Хитойда меҳмонхона компьютерларидан RAM ўғирлаган "тадбиркорлар" қўлга олинди

·44·Техно
Хитойда меҳмонхона компьютерларидан RAM ўғирлаган "тадбиркорлар" қўлга олинди

Хитой ҳуқуқ-тартибот идоралари меҳмонхоналардаги юқори унумдорликка эга компьютерларнинг бутловчи қисмларини ўғирлаш билан шуғулланган жиноий гуруҳ фаолиятига чек қўйди. Икки нафар шахс меҳмонхона хоналарига мижоз сифатида жойлашиб, тизимли блоклар ичидаги оператив хотира (RAM) модулларини яширинча ечиб олган ва уларни иккиламчи бозорда пуллаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Воқеалар ривожи жорий йилнинг май ойида, гумонланувчилардан бири махсус компьютерлар билан жиҳозланган меҳмонхона хонасига жойлашганидан сўнг бошланган. У хонадаги техникани қисмларга ажратиб, оператив хотира модулларини ўғирлаган. Кейинчалик, бу "бизнес"ни кенгайтириш мақсадида у ўзига шерик ҳам топган.

Ўғрилик схемаси ва моддий зарар

ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу жуфтлик май ойининг иккинчи ярмида, яни атиги 15 кун ичида бир нечта меҳмонхоналарни "зиёрат" қилиб, жами 16 та оператив хотира модулини ўғирлашга улгурган. Улар асосан ўйин ўйнашга мўлжалланган (гаминг) компьютерларга эга меҳмонхоналарни нишон сифатида танлашган, чунки бундай қурилмалардаги RAM модуллари бозорда юқори баҳоланади.

Ўғирланган бутловчи қисмлар дарҳол иккиламчи бозорга чиқарилган. Маълум қилинишича, "тадбиркорлар" ушбу ноқонуний ҳаракатлари орқали жами 2000 АҚШ доллари атрофида даромад кўришган. Бироқ, уларнинг бу режалари узоққа чўзилмади.

Компьютерларнинг энг муҳим қисмларидан бири бўлган оператив хотира модуллари ўғирлаб кетилгач, қурилмалар табиий равишда ишга тушмай қолган. Меҳмонхона маъмурлари техник носозликларни текшириш чоғида тизимли блоклар ичи бўшаб қолганини пайқашган ва дарҳол полицияга мурожаат қилишган.

Жиноятнинг фош этилиши

Олиб борилган тезкор суриштирув ишлари натижасида полиция ходимлари Ли ва Чен исмли шахсларни қўлга олишга муваффақ бўлишди. Ҳозирда уларга нисбатан тегишли тартибда жиноий иш қўзғатилган. Ушбу ҳолат меҳмонхона бизнеси эгалари учун ўз техникаларини ҳимоялаш, хусусан, тизимли блокларни махсус қулфлар ёки пломбалар билан жиҳозлаш зарурлигини яна бир бор кўрсатди.

Ўзбекистон шароитида ҳам сўнгги йилларда компьютер ўйинлари клублари ва техника билан жиҳозланган меҳмонхоналар сони ортиб бормоқда. Хитойда юз берган ушбу воқеа тадбиркорларни қимматбаҳо техник воситалар хавфсизлигига жиддийроқ эътибор қаратишга ундаши лозим. Зеро, RAM каби кичик ҳажмли бутловчи қисмларни яширинча олиб чиқиб кетиш осон, аммо уларнинг йўқолиши бутун тизим фаолиятини тўхтатиб қўяди.

ТехнологияЎғриликRAMХитойКомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб