Хитойда меҳмонхона компьютерларидан RAM ўғирлаган "тадбиркорлар" қўлга олинди
Хитой ҳуқуқ-тартибот идоралари меҳмонхоналардаги юқори унумдорликка эга компьютерларнинг бутловчи қисмларини ўғирлаш билан шуғулланган жиноий гуруҳ фаолиятига чек қўйди. Икки нафар шахс меҳмонхона хоналарига мижоз сифатида жойлашиб, тизимли блоклар ичидаги оператив хотира (RAM) модулларини яширинча ечиб олган ва уларни иккиламчи бозорда пуллаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Воқеалар ривожи жорий йилнинг май ойида, гумонланувчилардан бири махсус компьютерлар билан жиҳозланган меҳмонхона хонасига жойлашганидан сўнг бошланган. У хонадаги техникани қисмларга ажратиб, оператив хотира модулларини ўғирлаган. Кейинчалик, бу "бизнес"ни кенгайтириш мақсадида у ўзига шерик ҳам топган.
Ўғрилик схемаси ва моддий зарарixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу жуфтлик май ойининг иккинчи ярмида, яни атиги 15 кун ичида бир нечта меҳмонхоналарни "зиёрат" қилиб, жами 16 та оператив хотира модулини ўғирлашга улгурган. Улар асосан ўйин ўйнашга мўлжалланган (гаминг) компьютерларга эга меҳмонхоналарни нишон сифатида танлашган, чунки бундай қурилмалардаги RAM модуллари бозорда юқори баҳоланади.
Ўғирланган бутловчи қисмлар дарҳол иккиламчи бозорга чиқарилган. Маълум қилинишича, "тадбиркорлар" ушбу ноқонуний ҳаракатлари орқали жами 2000 АҚШ доллари атрофида даромад кўришган. Бироқ, уларнинг бу режалари узоққа чўзилмади.
Компьютерларнинг энг муҳим қисмларидан бири бўлган оператив хотира модуллари ўғирлаб кетилгач, қурилмалар табиий равишда ишга тушмай қолган. Меҳмонхона маъмурлари техник носозликларни текшириш чоғида тизимли блоклар ичи бўшаб қолганини пайқашган ва дарҳол полицияга мурожаат қилишган.
Жиноятнинг фош этилишиОлиб борилган тезкор суриштирув ишлари натижасида полиция ходимлари Ли ва Чен исмли шахсларни қўлга олишга муваффақ бўлишди. Ҳозирда уларга нисбатан тегишли тартибда жиноий иш қўзғатилган. Ушбу ҳолат меҳмонхона бизнеси эгалари учун ўз техникаларини ҳимоялаш, хусусан, тизимли блокларни махсус қулфлар ёки пломбалар билан жиҳозлаш зарурлигини яна бир бор кўрсатди.
Ўзбекистон шароитида ҳам сўнгги йилларда компьютер ўйинлари клублари ва техника билан жиҳозланган меҳмонхоналар сони ортиб бормоқда. Хитойда юз берган ушбу воқеа тадбиркорларни қимматбаҳо техник воситалар хавфсизлигига жиддийроқ эътибор қаратишга ундаши лозим. Зеро, RAM каби кичик ҳажмли бутловчи қисмларни яширинча олиб чиқиб кетиш осон, аммо уларнинг йўқолиши бутун тизим фаолиятини тўхтатиб қўяди.
…