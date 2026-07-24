Майкл Джексоннинг машҳур шимпанзеси Бабблс ҳозир қаерда?
Бир вақтлар Майкл Джексон билан бирга кўплаб суратларда кўринган Бабблс бугун 43 ёшда. Машҳур шимпанзе 1990-йиллар бошида хонанда томонидан Калифорниядаги ҳайвонлар марказига топширилган. Кейин у Флоридадаги "Center for Great Apes" қўриқхонасига олиб ўтилган.
Бу ерда Бабблс бошқа шимпанзелер билан бирга, ҳайвонлар учун мослаштирилган табиийроқ шароитда яшайди. Майкл Джексон вафот этган 2009 йилдан бери ҳам унинг манзили ўзгармаган. Қўриқхона мутахассислари унинг саломатлиги, озиқланиши ва кундалик эҳтиёжлари билан шуғулланади.
Ходимларнинг айтишича, Бабблс босиқ ва эҳтиёткор. У одамларга ҳаддан ташқари яқинлашишни хоҳламайди. Айниқса, камераларни ёқтирмайди ва суратга тушишдан четланишга уринади. Шунинг учун унинг сўнгги йилларда олинган янги сурат ва видеолари жуда кам.
Бабблс бўш вақтини расм чизиш билан ўтказишни яхши кўради. У бу машғулот пайтида ёлғиз қолишни афзал билади.
Майкл Джексоннинг оила аъзолари ва унинг мероси билан боғлиқ жамғарма Бабблс тақдирига бефарқ эмас. Улар шимпанзени парваришлаш учун қўриқхонага молиявий кўмак бериб келмоқда.
…