Huawei ускуналаридан воз кечиш Европа учун ўнлаб миллиард еврога тушиши маълум бўлди
Европа Иттифоқи мамлакатларида 5G тармоқларини қуришда Huawei ва бошқа Хитой технологик гигантлари ускуналаридан воз кечиш жараёни кутилганидан анча қимматга тушиши прогноз қилинмоқда. ГСМА таҳлилий маркази маълумотларига кўра, ушбу стратегик қарорни амалга ошириш минтақа иқтисодиёти учун 30 миллиарддан 40 миллиард еврогача бўлган қўшимча харажатларни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастлаб Еврокомиссия ушбу модернизация ишларини тахминан 10–13 миллиард евро атрофида баҳолаган эди. Бироқ янги ҳисоб-китоблар шуни кўрсатмоқдаки, реал харажатлар дастлабки прогнозлардан қарийб уч баравар кўп бўлиши мумкин. Бу ҳолат нафақат алоқа операторлари, балки оддий истеъмолчиларнинг ҳамёнига ҳам жиддий зарба бериши кутилмоқда.
Харажатларнинг асосий йўналишлариХаражатларнинг энг катта қисми, яни 16 миллиарддан 22 миллиард еврогача бўлган маблағ мобил операторларнинг таянч станциялари ва тармоқ ускуналарини алмаштиришга сарфланади. Бу жараён амалдаги инфратузилмани тўлиқ қайта кўриб чиқишни талаб этади, чунки Huawei технологиялари кўплаб Европа давлатларида тармоқнинг асосини ташкил қилади.
Бундан ташқари, тармоқ тугунлари ўртасидаги транспорт инфратузилмасини янгилаш учун яна 9–12 миллиард евро талаб этилади. Рухсат этилган стационар кенг полосали уланиш ускуналарини алмаштириш эса қўшимча 5 миллиард евро миқдоридаги инвестицияларни талаб қилиши мумкин. ixbt.com нашри хабарига кўра, Huawei ҳозирда Европа Иттифоқи мобил тармоқ ускуналари бозорининг камида чорак қисмини назорат қилмоқда.
Рақобатнинг камайиши ва нархлар ошишиХитойлик етказиб берувчиларнинг бозордан чиқиб кетиши Эрикссон ва Нокиа каби Европа брендларининг мавқеини мустаҳкамлаши мумкин. Бироқ рақобатнинг сунъий равишда чекланиши бозор қонуниятларига кўра нархларнинг кўтарилишига олиб келади. ГСМА таҳлилчилари бозорда монополистик муҳит шаклланишидан хавотирда.
Мутахассисларнинг фикрича, ушбу ўзгаришлар натижасида қуйидаги оқибатлар кузатилиши мумкин:
- Мобил алоқа хизматлари нархи ўртача 24 фоизгача кўтарилиши;
- Стационар интернет хизматлари нархи тахминан 19 фоизга ошиши;
- Янги 5G технологияларини жорий этиш суръатларининг секинлашиши.
Хулоса қилиб айтганда, хавфсизлик нуқтаи назаридан қабул қилинаётган ушбу сиёсий қарорлар Европа телекоммуникация соҳасини жиддий молиявий синовлар қаршисида қолдирмоқда. Келгуси йилларда минтақадаги рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши бевосита ушбу харажатларни қандай қоплаш ва муқобил етказиб берувчилар билан самарали ҳамкорлик қилишга боғлиқ бўлади.
…