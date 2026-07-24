Huawei ускуналаридан воз кечиш Европа учун ўнлаб миллиард еврога тушиши маълум бўлди

·48·Техно
Huawei ускуналаридан воз кечиш Европа учун ўнлаб миллиард еврога тушиши маълум бўлди

Европа Иттифоқи мамлакатларида 5G тармоқларини қуришда Huawei ва бошқа Хитой технологик гигантлари ускуналаридан воз кечиш жараёни кутилганидан анча қимматга тушиши прогноз қилинмоқда. ГСМА таҳлилий маркази маълумотларига кўра, ушбу стратегик қарорни амалга ошириш минтақа иқтисодиёти учун 30 миллиарддан 40 миллиард еврогача бўлган қўшимча харажатларни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлаб Еврокомиссия ушбу модернизация ишларини тахминан 10–13 миллиард евро атрофида баҳолаган эди. Бироқ янги ҳисоб-китоблар шуни кўрсатмоқдаки, реал харажатлар дастлабки прогнозлардан қарийб уч баравар кўп бўлиши мумкин. Бу ҳолат нафақат алоқа операторлари, балки оддий истеъмолчиларнинг ҳамёнига ҳам жиддий зарба бериши кутилмоқда.

Харажатларнинг асосий йўналишлари

Харажатларнинг энг катта қисми, яни 16 миллиарддан 22 миллиард еврогача бўлган маблағ мобил операторларнинг таянч станциялари ва тармоқ ускуналарини алмаштиришга сарфланади. Бу жараён амалдаги инфратузилмани тўлиқ қайта кўриб чиқишни талаб этади, чунки Huawei технологиялари кўплаб Европа давлатларида тармоқнинг асосини ташкил қилади.

Бундан ташқари, тармоқ тугунлари ўртасидаги транспорт инфратузилмасини янгилаш учун яна 9–12 миллиард евро талаб этилади. Рухсат этилган стационар кенг полосали уланиш ускуналарини алмаштириш эса қўшимча 5 миллиард евро миқдоридаги инвестицияларни талаб қилиши мумкин. ixbt.com нашри хабарига кўра, Huawei ҳозирда Европа Иттифоқи мобил тармоқ ускуналари бозорининг камида чорак қисмини назорат қилмоқда.

Рақобатнинг камайиши ва нархлар ошиши

Хитойлик етказиб берувчиларнинг бозордан чиқиб кетиши Эрикссон ва Нокиа каби Европа брендларининг мавқеини мустаҳкамлаши мумкин. Бироқ рақобатнинг сунъий равишда чекланиши бозор қонуниятларига кўра нархларнинг кўтарилишига олиб келади. ГСМА таҳлилчилари бозорда монополистик муҳит шаклланишидан хавотирда.

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу ўзгаришлар натижасида қуйидаги оқибатлар кузатилиши мумкин:

  • Мобил алоқа хизматлари нархи ўртача 24 фоизгача кўтарилиши;
  • Стационар интернет хизматлари нархи тахминан 19 фоизга ошиши;
  • Янги 5G технологияларини жорий этиш суръатларининг секинлашиши.
Ўзбекистон бозорида ҳам Huawei ускуналари кенг қўлланилишини ҳисобга олсак, Европадаги ушбу тенденция глобал технологик бозордаги нарх-наво ва етказиб бериш занжирига ўз таъсирини ўтказмай қолмайди. Европа операторлари учун бундай улкан харажатлар инновацияларга ажратиладиган маблағларнинг камайишига ҳам сабаб бўлиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, хавфсизлик нуқтаи назаридан қабул қилинаётган ушбу сиёсий қарорлар Европа телекоммуникация соҳасини жиддий молиявий синовлар қаршисида қолдирмоқда. Келгуси йилларда минтақадаги рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши бевосита ушбу харажатларни қандай қоплаш ва муқобил етказиб берувчилар билан самарали ҳамкорлик қилишга боғлиқ бўлади.

Huawei5GЕвропаТелекоммуникацияГСМА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб