Неймар танқидларга жавоб қайтарди: Бразилиялик юлдуз покер туфайли келиб чиққан можарога нуқта қўйди
Бразилиянинг Сантос клуби ҳужумчиси Неймар ўзининг шахсий ҳаёти ва машғулот тартибига нисбатан билдирилаётган танқидларга кескин жавоб қайтарди. Футболчи жароҳатдан кейинги тикланиш жараёнида покер турнирида кўриниш бергани учун мухлислар ва ОАВ босимига дуч келган эди. 34 ёшли ҳужумчи ўзининг профессионал масъулияти жойида эканини таъкидлаб, танқидчиларни ўз иши билан шуғулланишга чақирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Воқеалар ривожига кўра, Неймар Сантос жамоаси Жанубий Америка кубоги доирасида Венесуэланинг Универсидат Централ клубига қарши ўйинга жўнаб кетган бир пайтда, БСОП Винтер покер турнирида иштирок этган. Жамоа сафарда муҳим баҳсга тайёргарлик кўраётган вақтда юлдуз футболчининг кўнгилочар тадбирда қатнашиши кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Бироқ футболчининг ўзи бу вазиятга ойдинлик киритди.
Машғулот ва дам олиш мувозанатиGoal.com нашри хабарига кўра, Неймар ижтимоий тармоқлар орқали махсус видео мурожаат йўллаб, покер турнири унинг расмий дам олиш кунига тўғри келганини тушунтирди. Унинг сўзларига кўра, ўша куни эрталаб у спорт залида машғулот ўтаган ва фақат бўш вақтидагина турнирга борган. Футболчи ўзининг жисмоний ҳолати ва клуб олдидаги мажбуриятларини биринчи ўринга қўйишини исботлаш учун машғулот жараёнидан лавҳалар ҳам улашди.
"Мен бу ерда иккинчи машғулотимга тайёргарлик кўряпман. Дам олиш кунимда покер ўйнаганим ҳақида кўп гапиришди. Лекин мен ўша куни эрталаб ҳам ишлаганман. Жамоа билан сафарга бормаганимнинг сабаби — машғулотларга эндигина қайтганим эди", — дея таъкидлади Неймар. У ўз сўзини давом эттириб, танқидчиларга қарата: "Энди машғулотни давом эттирсам майлими ёки яна жаврашда давом этасизларми? Ўз ишингиз билан шуғулланинг!" — деган қатъий фикрларни билдирди.
Сантос бош мураббийи Кука ҳам вазиятни назорат остида ушлаб турибди. Мураббийлар штаби Неймарнинг жисмоний ҳолатини босқичма-босқич тиклаш мақсадида уни Венесуэладаги баҳсга олиб кетмасликка қарор қилган эди. Ҳозирда тажрибали форвард барча тактик машғулотларни якунлаб, асосий таркибга қайтишга тўлиқ тайёр.
Сантос учун муҳим паллаНеймарнинг майдонга қайтиши Сантос учун айни муддао. Ҳозирда жамоа Бразилия чемпионати турнир жадвалида 15-ўринни эгаллаб турибди ва 19 ўйиндан сўнг атиги 21 очкога эга. Келаётган шанба куни, 25-июль санасида Вила Белмиро стадионида Чапекоэнсе клубига қарши кечадиган баҳс жамоанинг жадвалдаги ўрнини яхшилаш учун ўта муҳим аҳамиятга эга.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Неймарнинг ҳар бир қадами қизиқарли, чунки у ҳамон жаҳон футболининг энг ёрқин ва баҳсли сиймоларидан бири бўлиб қолмоқда. Унинг Сантос сафидаги ўйинлари ва жисмоний ҳолати жамоанинг ушбу мавсумдаги умумий натижаларига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…