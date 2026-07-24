Неймар танқидларга жавоб қайтарди: Бразилиялик юлдуз покер туфайли келиб чиққан можарога нуқта қўйди

·81·Спорт
Неймар танқидларга жавоб қайтарди: Бразилиялик юлдуз покер туфайли келиб чиққан можарога нуқта қўйди

Бразилиянинг Сантос клуби ҳужумчиси Неймар ўзининг шахсий ҳаёти ва машғулот тартибига нисбатан билдирилаётган танқидларга кескин жавоб қайтарди. Футболчи жароҳатдан кейинги тикланиш жараёнида покер турнирида кўриниш бергани учун мухлислар ва ОАВ босимига дуч келган эди. 34 ёшли ҳужумчи ўзининг профессионал масъулияти жойида эканини таъкидлаб, танқидчиларни ўз иши билан шуғулланишга чақирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Воқеалар ривожига кўра, Неймар Сантос жамоаси Жанубий Америка кубоги доирасида Венесуэланинг Универсидат Централ клубига қарши ўйинга жўнаб кетган бир пайтда, БСОП Винтер покер турнирида иштирок этган. Жамоа сафарда муҳим баҳсга тайёргарлик кўраётган вақтда юлдуз футболчининг кўнгилочар тадбирда қатнашиши кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Бироқ футболчининг ўзи бу вазиятга ойдинлик киритди.

Машғулот ва дам олиш мувозанати

Goal.com нашри хабарига кўра, Неймар ижтимоий тармоқлар орқали махсус видео мурожаат йўллаб, покер турнири унинг расмий дам олиш кунига тўғри келганини тушунтирди. Унинг сўзларига кўра, ўша куни эрталаб у спорт залида машғулот ўтаган ва фақат бўш вақтидагина турнирга борган. Футболчи ўзининг жисмоний ҳолати ва клуб олдидаги мажбуриятларини биринчи ўринга қўйишини исботлаш учун машғулот жараёнидан лавҳалар ҳам улашди.

"Мен бу ерда иккинчи машғулотимга тайёргарлик кўряпман. Дам олиш кунимда покер ўйнаганим ҳақида кўп гапиришди. Лекин мен ўша куни эрталаб ҳам ишлаганман. Жамоа билан сафарга бормаганимнинг сабаби — машғулотларга эндигина қайтганим эди", — дея таъкидлади Неймар. У ўз сўзини давом эттириб, танқидчиларга қарата: "Энди машғулотни давом эттирсам майлими ёки яна жаврашда давом этасизларми? Ўз ишингиз билан шуғулланинг!" — деган қатъий фикрларни билдирди.

Сантос бош мураббийи Кука ҳам вазиятни назорат остида ушлаб турибди. Мураббийлар штаби Неймарнинг жисмоний ҳолатини босқичма-босқич тиклаш мақсадида уни Венесуэладаги баҳсга олиб кетмасликка қарор қилган эди. Ҳозирда тажрибали форвард барча тактик машғулотларни якунлаб, асосий таркибга қайтишга тўлиқ тайёр.

Сантос учун муҳим палла

Неймарнинг майдонга қайтиши Сантос учун айни муддао. Ҳозирда жамоа Бразилия чемпионати турнир жадвалида 15-ўринни эгаллаб турибди ва 19 ўйиндан сўнг атиги 21 очкога эга. Келаётган шанба куни, 25-июль санасида Вила Белмиро стадионида Чапекоэнсе клубига қарши кечадиган баҳс жамоанинг жадвалдаги ўрнини яхшилаш учун ўта муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Неймарнинг ҳар бир қадами қизиқарли, чунки у ҳамон жаҳон футболининг энг ёрқин ва баҳсли сиймоларидан бири бўлиб қолмоқда. Унинг Сантос сафидаги ўйинлари ва жисмоний ҳолати жамоанинг ушбу мавсумдаги умумий натижаларига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

НеймарСантосБразилияФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди