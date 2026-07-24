Богдан Гусков Анкалаевга қарши жанг олдидан ишончли гапирди

·97·Спорт
Богдан Гусков Анкалаевга қарши жанг олдидан ишончли гапирди

UFC ярим оғир вазн рейтингида ўнинчи ўринни эгаллаб турган Богдан Гусков фаолиятидаги энг катта синовлардан бирига тайёрланмоқда. Ўзбекистонлик жангчи Абу-Дабидаги UFC Fight Night 282 турнирининг марказий баҳсида Магомед Анкалаевга қарши октагонга чиқади.

Гусков бу тўқнашувда ҳам андердог сифатида баҳоланаётган бўлиши мумкинлигини тан олди. Бироқ унинг айтишича, бундай мақом фаолияти давомида доимий ҳамроҳи бўлган ва бу сафар ҳам руҳий босим туғдирмайди.

Гусковни фаолиятидаги энг катта жанг кутмоқда

Богдан Гусков ярим оғир вазн дивизионининг юқори рейтингдаги вакилларидан бири Магомед Анкалаев билан тўқнашади.

Баҳс Абу-Дабида ўтказиладиган UFC Fight Night 282 турнирининг марказий жанги сифатида белгиланган. Бу ўзбекистонлик спортчи учун нафақат навбатдаги беллашув, балки дивизиондаги мавқеини кескин ошириш имконияти ҳам бўлиши мумкин.

Жанг ҳақида

Маълумот

Турнир

UFC Fight Night 282

Манзил

Абу-Даби

Жуфтлик

Богдан Гусков — Магомед Анкалаев

Гусков рейтинги

10-ўрин

Баҳс мақоми

Турнирнинг марказий жанги

«Ҳар бир жангимда андердог эдим»

Жанг олдидан фикр билдирган Гусков рақибларининг аксарияти ундан юқори баҳоланганини эслатди.

«Фаолиятимга, айниқса UFCдаги жангларимга назар ташласак, менда ҳаммаси юқорига кўтарилиб келяпти. Барча йигитлар доим топ ўринларда эди. Бу мен учун янгилик эмас. Ҳар бир жангимда андердог эдим. Лекин бу мен учун аҳамиятсиз», — деди Гусков.

Ушбу сўзлар спортчининг ташқи баҳоларга эмас, ўз тайёргарлиги ва имкониятларига эътибор қаратаётганини кўрсатади.

Андердог мақоми нега уни қўрқитмаяпти?

Гусков UFCдаги фаолияти давомида бир неча бор юқори баҳоланган рақибларга қарши октагонга чиққан.

Шу сабаб у жанг олдидан берилган коэффициентлар ёки мутахассислар тахминини ҳал қилувчи омил деб ҳисобламайди. Унинг учун асосий мақсад — октагонда ўз режасини амалга ошириш ва қисқа имкониятдан максимал фойдаланиш.

Анкалаевга қарши ғалаба Гусковга:

  • рейтингда юқори поғоналарга кўтарилиш;

  • чемпионлик пойгасига яқинлашиш;

  • UFCдаги энг катта номлардан бирига айланиш;

  • фаолиятидаги энг муҳим натижани қайд этиш имконини бериши мумкин.

Анкалаев жиддий синов бўлади

Магомед Анкалаев ярим оғир вазн тоифасидаги энг хавфли жангчилардан бири сифатида баҳоланади. Унинг юқори даражадаги кураши, масофани назорат қилиши ва жанг суръатини бошқариш қобилияти Гусков учун мураккаб вазифа бўлиши мумкин.

Ўзбекистонлик жангчининг асосий қуролларидан бири эса кучли зарбалар ва беллашувни муддатидан олдин якунлаш қобилиятидир. Шу боис баҳсда битта аниқ ҳаракат ҳам бутун сценарийни ўзгартириб юбориши мумкин.

Абу-Дабида катта сенсация бўладими?

Гусков бу жангга рейтингда пастроқ турган даъвогар сифатида чиқса-да, у бундай вазиятга ўрганиб қолганини айтмоқда.

Анкалаев учун бу юқори мавқеини сақлаб қолиш жанги бўлса, Богдан учун бутун фаолиятини янги босқичга олиб чиқадиган имкониятдир. Энди барча саволларга жавоб октагонда берилади.

Сизнингча, Богдан Гусков Анкалаевга қарши сенсация қайд эта оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Богдан ГуськовМагомед АнкалаевЮФСАбу-ДабиЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди