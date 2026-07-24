Богдан Гусков Анкалаевга қарши жанг олдидан ишончли гапирди
UFC ярим оғир вазн рейтингида ўнинчи ўринни эгаллаб турган Богдан Гусков фаолиятидаги энг катта синовлардан бирига тайёрланмоқда. Ўзбекистонлик жангчи Абу-Дабидаги UFC Fight Night 282 турнирининг марказий баҳсида Магомед Анкалаевга қарши октагонга чиқади.
Гусков бу тўқнашувда ҳам андердог сифатида баҳоланаётган бўлиши мумкинлигини тан олди. Бироқ унинг айтишича, бундай мақом фаолияти давомида доимий ҳамроҳи бўлган ва бу сафар ҳам руҳий босим туғдирмайди.
Гусковни фаолиятидаги энг катта жанг кутмоқда
Богдан Гусков ярим оғир вазн дивизионининг юқори рейтингдаги вакилларидан бири Магомед Анкалаев билан тўқнашади.
Баҳс Абу-Дабида ўтказиладиган UFC Fight Night 282 турнирининг марказий жанги сифатида белгиланган. Бу ўзбекистонлик спортчи учун нафақат навбатдаги беллашув, балки дивизиондаги мавқеини кескин ошириш имконияти ҳам бўлиши мумкин.
Жанг ҳақида
Маълумот
Турнир
UFC Fight Night 282
Манзил
Жуфтлик
Богдан Гусков — Магомед Анкалаев
Гусков рейтинги
10-ўрин
Баҳс мақоми
Турнирнинг марказий жанги
«Ҳар бир жангимда андердог эдим»
Жанг олдидан фикр билдирган Гусков рақибларининг аксарияти ундан юқори баҳоланганини эслатди.
«Фаолиятимга, айниқса UFCдаги жангларимга назар ташласак, менда ҳаммаси юқорига кўтарилиб келяпти. Барча йигитлар доим топ ўринларда эди. Бу мен учун янгилик эмас. Ҳар бир жангимда андердог эдим. Лекин бу мен учун аҳамиятсиз», — деди Гусков.
Ушбу сўзлар спортчининг ташқи баҳоларга эмас, ўз тайёргарлиги ва имкониятларига эътибор қаратаётганини кўрсатади.
Андердог мақоми нега уни қўрқитмаяпти?
Гусков UFCдаги фаолияти давомида бир неча бор юқори баҳоланган рақибларга қарши октагонга чиққан.
Шу сабаб у жанг олдидан берилган коэффициентлар ёки мутахассислар тахминини ҳал қилувчи омил деб ҳисобламайди. Унинг учун асосий мақсад — октагонда ўз режасини амалга ошириш ва қисқа имкониятдан максимал фойдаланиш.
Анкалаевга қарши ғалаба Гусковга:
рейтингда юқори поғоналарга кўтарилиш;
чемпионлик пойгасига яқинлашиш;
UFCдаги энг катта номлардан бирига айланиш;
фаолиятидаги энг муҳим натижани қайд этиш имконини бериши мумкин.
Анкалаев жиддий синов бўлади
Магомед Анкалаев ярим оғир вазн тоифасидаги энг хавфли жангчилардан бири сифатида баҳоланади. Унинг юқори даражадаги кураши, масофани назорат қилиши ва жанг суръатини бошқариш қобилияти Гусков учун мураккаб вазифа бўлиши мумкин.
Ўзбекистонлик жангчининг асосий қуролларидан бири эса кучли зарбалар ва беллашувни муддатидан олдин якунлаш қобилиятидир. Шу боис баҳсда битта аниқ ҳаракат ҳам бутун сценарийни ўзгартириб юбориши мумкин.
Абу-Дабида катта сенсация бўладими?
Гусков бу жангга рейтингда пастроқ турган даъвогар сифатида чиқса-да, у бундай вазиятга ўрганиб қолганини айтмоқда.
Анкалаев учун бу юқори мавқеини сақлаб қолиш жанги бўлса, Богдан учун бутун фаолиятини янги босқичга олиб чиқадиган имкониятдир. Энди барча саволларга жавоб октагонда берилади.
Сизнингча, Богдан Гусков Анкалаевга қарши сенсация қайд эта оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…