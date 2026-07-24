Гвардиола Италия терма жамоасининг таклифини нега рад этди?

·74·Спорт
Гвардиола Италия терма жамоасининг таклифини нега рад этди?

Хосеп Гвардиола Италия миллий терма жамоасини бошқариш имкониятини кўриб чиқди, аммо якунда таклифни қабул қилмасликка қарор қилди. Машҳур мутахассис ҳозирча футболдан танаффус олиб, оиласига кўпроқ вақт ажратишни режалаштирмоқда.

Инсайдер Фабрицио Романо маълумотига кўра, Гвардиола Италия футбол федерацияси вариантини бир неча кун давомида жиддий ўтини бир неча кун давомидарганган. Бироқ унинг футболга қайтиши кейинроққа қолдирилади.

Гвардиола якуний қарорини қабул қилди

Фабрицио Романонинг хабар беришича, испаниялик мутахассис жорий ҳафтада Италия миллий жамоасини бошқариш имкониятини муҳокама қилган.

Томонлар ўртасидаги мулоқотдан кейин Гвардиола таклифни рад этишга қарор қилган.

Пеп ҳозирги босқичда янги жамоа билан иш бошлашдан кўра, дам олиш ва куч-қувватини тиклашни афзал кўрган.

Ҳозирча Италия футбол федерацияси музокаралар ва Гвардиоланинг қарори бўйича расмий баёнот бергани ҳақида маълумот йўқ.

Нега Пеп Италия вариантидан воз кечди?

Манбага кўра, Гвардиоланинг қарори спорт натижалари ёки шартнома шартлари билан эмас, шахсий режалари билан боғлиқ.

Мутахассис:

  • оиласига кўпроқ вақт ажратиш;

  • узоқ йиллик фаолиятдан кейин дам олиш;

  • жисмоний ва руҳий кучини тиклаш;

  • футболга муносиб вақтда қайтишни истамоқда.

Шу сабаб у ҳозирча клуб ёки терма жамоа бошқариш бўйича янги лойиҳага киришмасликни маъқул кўрган.

«Манчестер Сити»да тарихий давр яратди

Хосеп Гвардиоланинг сўнгги иш жойи «Манчестер Сити» бўлган. У Англия клубида ўн мавсум давомида фаолият юритиб, жамоани мамлакат ва Европа футболидаги энг кучли клублардан бирига айлантирди.

Мусобақа

Қўлга киритилган соврин

Англия Премьер-лигаси

6 марта

Европа Чемпионлар лигаси

1 марта

Гвардиола «Сити»да тўп назорати, юқори прессинг ва позицион ҳужумга асосланган ўйин услубини шакллантирди. Унинг даври клуб тарихидаги энг муваффақиятли босқичлардан бири бўлди.

Италия термаси бошқа номзод излайди

Гвардиоланинг рад жавобидан кейин Италия футбол федерацияси бош мураббийлик учун бошқа номзодларни кўриб чиқишига тўғри келади.

Пепнинг ўзи эса футболга қачон ва қайси жамоа билан қайтиши ҳозирча номаълум. Унинг навбатдаги иш жойи клуб бўладими ёки миллий терма жамоами — бу савол очиқ қолмоқда.

Бироқ Гвардиола каби мутахассиснинг ҳар бир қарори футбол оламида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.

Сизнингча, Гвардиола кейинги фаолиятини клубда давом эттириши керакми ёки миллий терма жамоани бошқариши маъқулми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди