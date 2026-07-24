Гвардиола Италия терма жамоасининг таклифини нега рад этди?
Хосеп Гвардиола Италия миллий терма жамоасини бошқариш имкониятини кўриб чиқди, аммо якунда таклифни қабул қилмасликка қарор қилди. Машҳур мутахассис ҳозирча футболдан танаффус олиб, оиласига кўпроқ вақт ажратишни режалаштирмоқда.
Инсайдер Фабрицио Романо маълумотига кўра, Гвардиола Италия футбол федерацияси вариантини бир неча кун давомида жиддий ўтини бир неча кун давомидарганган. Бироқ унинг футболга қайтиши кейинроққа қолдирилади.
Гвардиола якуний қарорини қабул қилди
Фабрицио Романонинг хабар беришича, испаниялик мутахассис жорий ҳафтада Италия миллий жамоасини бошқариш имкониятини муҳокама қилган.
Томонлар ўртасидаги мулоқотдан кейин Гвардиола таклифни рад этишга қарор қилган.
Пеп ҳозирги босқичда янги жамоа билан иш бошлашдан кўра, дам олиш ва куч-қувватини тиклашни афзал кўрган.
Ҳозирча Италия футбол федерацияси музокаралар ва Гвардиоланинг қарори бўйича расмий баёнот бергани ҳақида маълумот йўқ.
Нега Пеп Италия вариантидан воз кечди?
Манбага кўра, Гвардиоланинг қарори спорт натижалари ёки шартнома шартлари билан эмас, шахсий режалари билан боғлиқ.
Мутахассис:
оиласига кўпроқ вақт ажратиш;
узоқ йиллик фаолиятдан кейин дам олиш;
жисмоний ва руҳий кучини тиклаш;
футболга муносиб вақтда қайтишни истамоқда.
Шу сабаб у ҳозирча клуб ёки терма жамоа бошқариш бўйича янги лойиҳага киришмасликни маъқул кўрган.
«Манчестер Сити»да тарихий давр яратди
Хосеп Гвардиоланинг сўнгги иш жойи «Манчестер Сити» бўлган. У Англия клубида ўн мавсум давомида фаолият юритиб, жамоани мамлакат ва Европа футболидаги энг кучли клублардан бирига айлантирди.
Мусобақа
Қўлга киритилган соврин
Англия Премьер-лигаси
6 марта
Европа Чемпионлар лигаси
1 марта
Гвардиола «Сити»да тўп назорати, юқори прессинг ва позицион ҳужумга асосланган ўйин услубини шакллантирди. Унинг даври клуб тарихидаги энг муваффақиятли босқичлардан бири бўлди.
Италия термаси бошқа номзод излайди
Гвардиоланинг рад жавобидан кейин Италия футбол федерацияси бош мураббийлик учун бошқа номзодларни кўриб чиқишига тўғри келади.
Пепнинг ўзи эса футболга қачон ва қайси жамоа билан қайтиши ҳозирча номаълум. Унинг навбатдаги иш жойи клуб бўладими ёки миллий терма жамоами — бу савол очиқ қолмоқда.
Бироқ Гвардиола каби мутахассиснинг ҳар бир қарори футбол оламида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.
Сизнингча, Гвардиола кейинги фаолиятини клубда давом эттириши керакми ёки миллий терма жамоани бошқариши маъқулми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…