Intel 1,4 нанометрли чиплар пойгасида TSMC билан тенглашмоқда: ишлаб чиқариш 2028-йилда
Яримўтказгичлар саноатининг етакчи вакили Intel корпорацияси ўзининг энг илғор технологик жараёни — 14A (1,4 нанометр тоифаси) бўйича оммавий ишлаб чиқаришни режалаштирилганидан бир йил олдин, яни 2028-йилда бошлашини расман тасдиқлади. Ушбу қадам компаниянинг сўнгги йилларда технологик пойгада ортда қолган мавқеини тиклаш ва асосий рақобатчиси бўлган Тайваннинг TSMC компанияси билан тенглашиш стратегиясининг муҳим қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Intel бош директори Лип-Бу Тан иккинчи чорак якунлари бўйича ҳисобот давомида янги технологияга ўтиш жараёни кутилганидан тезроқ кетаётганини маълум қилди. ixbt.com маълумотига кўра, компания 2027-йилнинг иккинчи ярмидаёқ 14A технологияси асосида ўзининг илк синов процессорларини чиқаришни ният қилган. Оммавий ишлаб чиқаришни кенгайтириш бўйича якуний қарор эса 2028-йилнинг иккинчи чорагида қабул қилиниши кутилмоқда.
"Мени Intel 14A технологик жараёнига мижозларнинг қизиқиши ортиб бораётгани қувонтирмоқда. Ишончим комилки, 14A унумдорлик, энергия самарадорлиги, компонентлар зичлиги ва таннарх каби асосий кўрсаткичлар бўйича бозорда юқори рақобатбардош ечимга айланади", — дея таъкидлади Лип-Бу Тан. Унинг сўзларига кўра, янги технология нафақат Intel маҳсулотлари, балки ташқи буюртмачилар учун ҳам жозибадор бўлади.
Intel Фоундрй бўлинмасининг муваффақиятиIntel компаниясининг шартномавий асосда чиплар тайёрловчи Intel Фоундрй бўлинмаси ҳам ижобий натижаларни кўрсатмоқда. Жорий йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра, Intel 7, Intel 3 ва Intel 18A технологик жараёнлари ички ишлаб чиқариш режаларидан ўзиб кетган. Бу муваффақият кристалларнинг яроқлилик даражаси ошгани, пластиналарни тайёрлаш вақти қисқаргани ва ишлаб чиқариш жараёнлари оптималлаштирилгани билан изоҳланмоқда.
Ҳозирги вақтда компания асосий эътиборни 18A технологиясига қаратган бўлиб, у яқин келажакдаги процессорлар авлоди учун пойдевор бўлиб хизмат қилади. Ҳатто ушбу технологиянинг такомиллаштирилган 18A-П версиясини синовдан ўтказиш ҳам бошлаб юборилган. Бироқ, Intel айнан 14A технологиясини чипсозлик саноатидаги навбатдаги улкан сакраш деб ҳисобламоқда.
Келажак технологиясининг афзалликлариКомпания маълумотларига кўра, янги 1,4 нанометрли технология 18A билан солиштирганда транзисторларнинг яхшироқ тавсифларига эга ва нуқсонлар сони сезиларли даражада камайган. Ҳамкорлар учун аллақачон ПДК 0.5 ишлаб чиқиш воситалари тўплами тақдим этилган, октябрь ойида эса янада кенг функцияли ПДК 0.9 версияси чиқарилиши кутилмоқда.
Intel ҳозирда янги технологик жараён учун тайёр ИП-блоклар кутубхонасини кенгайтирмоқда ва потенциал буюртмачилар билан музокараларни давом эттирмоқда. Ҳозирча аниқ мижозлар номлари ошкор этилмаган бўлса-да, компания 14A технологиясига бўлган талаб ҳам ички бўлинмалар, ҳам ташқи микросхема ишлаб чиқувчилари томонидан барқарор ўсиб бораётганини қайд этган.
Ушбу янгиликлар фонида Intel ўзининг глобал бозордаги ўрнини мустаҳкамлашга интилмоқда. Агар 2028-йилда 1,4 нанометрли чиплар ишлаб чиқариш муваффақиятли йўлга қўйилса, бу компьютер техникаси ва сунъий интеллект тизимлари учун янги даврни бошлаб бериши мумкин. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу келажакда янада кучли ва тежамкор ноутбук ҳамда сервер қурилмаларининг пайдо бўлишини англатади.
…