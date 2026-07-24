Intel 1,4 нанометрли чиплар пойгасида TSMC билан тенглашмоқда: ишлаб чиқариш 2028-йилда

·52·Техно
Intel 1,4 нанометрли чиплар пойгасида TSMC билан тенглашмоқда: ишлаб чиқариш 2028-йилда

Яримўтказгичлар саноатининг етакчи вакили Intel корпорацияси ўзининг энг илғор технологик жараёни — 14A (1,4 нанометр тоифаси) бўйича оммавий ишлаб чиқаришни режалаштирилганидан бир йил олдин, яни 2028-йилда бошлашини расман тасдиқлади. Ушбу қадам компаниянинг сўнгги йилларда технологик пойгада ортда қолган мавқеини тиклаш ва асосий рақобатчиси бўлган Тайваннинг TSMC компанияси билан тенглашиш стратегиясининг муҳим қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Intel бош директори Лип-Бу Тан иккинчи чорак якунлари бўйича ҳисобот давомида янги технологияга ўтиш жараёни кутилганидан тезроқ кетаётганини маълум қилди. ixbt.com маълумотига кўра, компания 2027-йилнинг иккинчи ярмидаёқ 14A технологияси асосида ўзининг илк синов процессорларини чиқаришни ният қилган. Оммавий ишлаб чиқаришни кенгайтириш бўйича якуний қарор эса 2028-йилнинг иккинчи чорагида қабул қилиниши кутилмоқда.

"Мени Intel 14A технологик жараёнига мижозларнинг қизиқиши ортиб бораётгани қувонтирмоқда. Ишончим комилки, 14A унумдорлик, энергия самарадорлиги, компонентлар зичлиги ва таннарх каби асосий кўрсаткичлар бўйича бозорда юқори рақобатбардош ечимга айланади", — дея таъкидлади Лип-Бу Тан. Унинг сўзларига кўра, янги технология нафақат Intel маҳсулотлари, балки ташқи буюртмачилар учун ҳам жозибадор бўлади.

Intel Фоундрй бўлинмасининг муваффақияти

Intel компаниясининг шартномавий асосда чиплар тайёрловчи Intel Фоундрй бўлинмаси ҳам ижобий натижаларни кўрсатмоқда. Жорий йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра, Intel 7, Intel 3 ва Intel 18A технологик жараёнлари ички ишлаб чиқариш режаларидан ўзиб кетган. Бу муваффақият кристалларнинг яроқлилик даражаси ошгани, пластиналарни тайёрлаш вақти қисқаргани ва ишлаб чиқариш жараёнлари оптималлаштирилгани билан изоҳланмоқда.

Ҳозирги вақтда компания асосий эътиборни 18A технологиясига қаратган бўлиб, у яқин келажакдаги процессорлар авлоди учун пойдевор бўлиб хизмат қилади. Ҳатто ушбу технологиянинг такомиллаштирилган 18A-П версиясини синовдан ўтказиш ҳам бошлаб юборилган. Бироқ, Intel айнан 14A технологиясини чипсозлик саноатидаги навбатдаги улкан сакраш деб ҳисобламоқда.

Келажак технологиясининг афзалликлари

Компания маълумотларига кўра, янги 1,4 нанометрли технология 18A билан солиштирганда транзисторларнинг яхшироқ тавсифларига эга ва нуқсонлар сони сезиларли даражада камайган. Ҳамкорлар учун аллақачон ПДК 0.5 ишлаб чиқиш воситалари тўплами тақдим этилган, октябрь ойида эса янада кенг функцияли ПДК 0.9 версияси чиқарилиши кутилмоқда.

Intel ҳозирда янги технологик жараён учун тайёр ИП-блоклар кутубхонасини кенгайтирмоқда ва потенциал буюртмачилар билан музокараларни давом эттирмоқда. Ҳозирча аниқ мижозлар номлари ошкор этилмаган бўлса-да, компания 14A технологиясига бўлган талаб ҳам ички бўлинмалар, ҳам ташқи микросхема ишлаб чиқувчилари томонидан барқарор ўсиб бораётганини қайд этган.

Ушбу янгиликлар фонида Intel ўзининг глобал бозордаги ўрнини мустаҳкамлашга интилмоқда. Агар 2028-йилда 1,4 нанометрли чиплар ишлаб чиқариш муваффақиятли йўлга қўйилса, бу компьютер техникаси ва сунъий интеллект тизимлари учун янги даврни бошлаб бериши мумкин. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу келажакда янада кучли ва тежамкор ноутбук ҳамда сервер қурилмаларининг пайдо бўлишини англатади.

IntelЧипТехнологияПроцессорЯримўтказгич
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб