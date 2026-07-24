Дам олиш кунлари жазирама кучаяди: ҳарорат неча даражага чиқади?
Ўзбекистонда дам олиш кунлари ҳаво янада исиши кутилмоқда. Синоптиклар прогнозига кўра, республиканинг аксарият ҳудудларида қуёшли ва қуруқ об-ҳаво сақланиб қолади, айрим жойларда эса ҳаво ҳарорати 42 даражагача кўтарилади.
Ўзгидромет маълумотига кўра, 25–26 июль кунлари мамлакат ҳудудида асосан кам булутли ва ёғингарчиликсиз об-ҳаво ҳукм суради. Фақат айрим тоғ олди ва тоғли ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши, момақалдироқ кузатилиши эҳтимоли бор.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, дам олиш кунлари ҳаво ҳарорати босқичма-босқич кўтарилиб боради. Якшанба куни кундузги ҳарорат аксарият ҳудудларда 36–39 даража атрофида бўлади. Шимолий, жанубий ва чўл минтақаларида эса жазира янада кучайиб, термометр устунлари 40–42 даражагача кўтарилиши кутилмоқда.
Шунингдек, республиканинг шимоли ҳамда чўл ҳудудларида шамол тезлиги сониясига 13–18 метргача кучайиши мумкин. Айрим жойларда кучли шамол чанг-тўзонларни юзага келтириши эҳтимоли ҳам мавжуд.
Синоптиклар бугун, 24 июль куни Тошкент, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларининг тоғ олди ҳамда тоғли ҳудудларида сел-сув тошқинлари юзага келиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Бундай ҳудудларда яшовчи фуқаролар ва дам олишга чиққанлар эҳтиёткор бўлишлари тавсия этилмоқда.
Пойтахтда ҳам дам олиш кунлари ёғингарчилик кутилмайди. Тошкент шаҳрида об-ҳаво кам булутли бўлиб, қуруқ сақланади. Бугун кундузи ҳаво 34–36 даражагача исийди. 25 июль, шанба куни кечаси 21–23 даража, кундузи эса 35–37 даража бўлиши прогноз қилинган. 26 июль, якшанба куни эса кечаси 22–24 даража, кундузи 36–38 даража иссиқ бўлади. Шамол шарқдан сониясига 3–8 метр тезликда эсади.
…