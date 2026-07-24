Анкалаев Гусковнинг кучини тан олди: «Бу мени қўрқувга солмаяпти»

·64·Спорт
Анкалаев Гусковнинг кучини тан олди: «Бу мени қўрқувга солмаяпти»

UFC ярим оғир вазн тоифасининг собиқ чемпиони Магомед Анкалаев рақиби алмашганига қарамай, асосий мақсади ўзгармаганини билдирди. Чемпионлик камарини қайтариб олишни кўзлаётган россиялик жангчи Богдан Гусковнинг нокаутчи зарбасини алоҳида эътироф этди.

Анкалаев рақибининг хавфли жиҳатларини яхши тушунишини, бироқ бу ҳолат унда қўрқув ёки ташвиш уйғотмаётганини таъкидлади.

Раунтри ўрнига Гусков октагонга чиқади

Дастлаб Магомед Анкалаев Халил Раунтрига қарши жанг қилиши керак эди. Бироқ рақиб алмашгач, унинг ўрнини Ўзбекистон вакили Богдан Гусков эгаллади.

Анкалаевнинг айтишича, бу ўзгариш тайёргарлик жараёнига маълум даражада таъсир кўрсатади. Чунки икки жангчининг ҳаракатланиш услуби бир-биридан фарқ қилади.

«Халил Раунтри чапақай жангчи эди. Богдан эса ўнақай рақиб», — деди Анкалаев.

Шу сабаб мураббийлар штаби жанг режасини янги рақибнинг хусусиятларига мослаштиришига тўғри келган.

«Гусков ҳар қандай жангчини нокаут қила олади»

Анкалаев Гусковнинг энг хавфли қуроли сифатида унинг кучли зарбасини кўрсатди.

«Гусковда ҳар қандай жангчини нокаут қила оладиган кучли зарба бор. Бу жуда хавфли», — деди собиқ чемпион.

Ўзбекистонлик жангчи рақибга битта аниқ зарба билан жиддий муаммо туғдира олиши сабабли, баҳснинг ҳар бир сонияси муҳим бўлади.

Анкалаев рақибининг имкониятларини камситмаётган бўлса-да, ортиқча эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишни режалаштирмаётганини билдирди.

«Бу мени қўрқувга солмаяпти»

Россиялик жангчи Гусковнинг нокаутчи зарбаси унда руҳий босим пайдо қилмаётганини таъкидлади.

«Бу мени қўрқув ва ташвишга қўймаяпти. Эҳтиёткорликка ҳожат йўқ. Мен бу ерда анчадан бери юрибман. Октагонга чиқаман ва ўз ишимни бажараман».

Ушбу баёнот Анкалаев жангни ўз услубида олиб бориш ва ташаббусни биринчи дақиқаларданоқ қўлга олиш ниятида эканини кўрсатади.

Анкалаевнинг мақсади ўзгармаган

Рақиб алмашган бўлса-да, Анкалаевнинг асосий мақсади — чемпионлик камарини қайтариб олиш йўлидаги ҳаракатни давом эттириш.

Гусков учун эса собиқ чемпион устидан ғалаба фаолиятидаги энг катта натижалардан бирига айланиши мумкин. Шу боис тўқнашувда Анкалаевнинг тажрибаси ва Богданнинг кучли зарбаси ўртасидаги қарама-қаршилик асосий интрига бўлади.

Сизнингча, Богдан Гусков кучли зарбаси билан Анкалаевни ҳайратда қолдира оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди