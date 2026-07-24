Анкалаев Гусковнинг кучини тан олди: «Бу мени қўрқувга солмаяпти»
UFC ярим оғир вазн тоифасининг собиқ чемпиони Магомед Анкалаев рақиби алмашганига қарамай, асосий мақсади ўзгармаганини билдирди. Чемпионлик камарини қайтариб олишни кўзлаётган россиялик жангчи Богдан Гусковнинг нокаутчи зарбасини алоҳида эътироф этди.
Анкалаев рақибининг хавфли жиҳатларини яхши тушунишини, бироқ бу ҳолат унда қўрқув ёки ташвиш уйғотмаётганини таъкидлади.
Раунтри ўрнига Гусков октагонга чиқади
Дастлаб Магомед Анкалаев Халил Раунтрига қарши жанг қилиши керак эди. Бироқ рақиб алмашгач, унинг ўрнини Ўзбекистон вакили Богдан Гусков эгаллади.
Анкалаевнинг айтишича, бу ўзгариш тайёргарлик жараёнига маълум даражада таъсир кўрсатади. Чунки икки жангчининг ҳаракатланиш услуби бир-биридан фарқ қилади.
«Халил Раунтри чапақай жангчи эди. Богдан эса ўнақай рақиб», — деди Анкалаев.
Шу сабаб мураббийлар штаби жанг режасини янги рақибнинг хусусиятларига мослаштиришига тўғри келган.
«Гусков ҳар қандай жангчини нокаут қила олади»
Анкалаев Гусковнинг энг хавфли қуроли сифатида унинг кучли зарбасини кўрсатди.
«Гусковда ҳар қандай жангчини нокаут қила оладиган кучли зарба бор. Бу жуда хавфли», — деди собиқ чемпион.
Ўзбекистонлик жангчи рақибга битта аниқ зарба билан жиддий муаммо туғдира олиши сабабли, баҳснинг ҳар бир сонияси муҳим бўлади.
Анкалаев рақибининг имкониятларини камситмаётган бўлса-да, ортиқча эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишни режалаштирмаётганини билдирди.
«Бу мени қўрқувга солмаяпти»
Россиялик жангчи Гусковнинг нокаутчи зарбаси унда руҳий босим пайдо қилмаётганини таъкидлади.
«Бу мени қўрқув ва ташвишга қўймаяпти. Эҳтиёткорликка ҳожат йўқ. Мен бу ерда анчадан бери юрибман. Октагонга чиқаман ва ўз ишимни бажараман».
Ушбу баёнот Анкалаев жангни ўз услубида олиб бориш ва ташаббусни биринчи дақиқаларданоқ қўлга олиш ниятида эканини кўрсатади.
Анкалаевнинг мақсади ўзгармаган
Рақиб алмашган бўлса-да, Анкалаевнинг асосий мақсади — чемпионлик камарини қайтариб олиш йўлидаги ҳаракатни давом эттириш.
Гусков учун эса собиқ чемпион устидан ғалаба фаолиятидаги энг катта натижалардан бирига айланиши мумкин. Шу боис тўқнашувда Анкалаевнинг тажрибаси ва Богданнинг кучли зарбаси ўртасидаги қарама-қаршилик асосий интрига бўлади.
Сизнингча, Богдан Гусков кучли зарбаси билан Анкалаевни ҳайратда қолдира оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…