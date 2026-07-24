Расман: Журген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди

·53·Спорт
Расман: Журген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди

Германия футбол иттифоқи (ДФБ) терма жамоа бошқаруви борасида якуний қарорга келди. Бир неча ойлик музокаралардан сўнг, дунёнинг энг нуфузли мутахассисларидан бири Журген Клопп Германия миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланди. Ушбу тайинлов Юлиан Нагельсманн кутилмаганда ўз лавозимини тарк этганидан сўнг амалга оширилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, 59 ёшли мутахассис ушбу лавозимга келиш учун Ред Булл компаниясидаги фаолиятини муддатидан аввал тўхтатган. Goal.com нашри хабарига кўра, Клопп билан тузилган шартнома тўрт йилга мўлжалланган бўлиб, у жамоани 2030-йилги Жаҳон чемпионатига қадар бошқариши кутилмоқда. Унинг штабида узоқ йиллик ёрдамчилари Петер Кравиетз, Пепижн Лижндерс ва Свен Бендер иш бошлайди.

Янги эра ва улкан мақсадлар

Журген Клопп ўзининг янги лавозимидаги илк фикрларини билдирар экан, терма жамоани бошқариш у учун ўзгача фахр эканини таъкидлади. "Миллий терма жамоа биз немисларни бошқа ҳеч нарса каби бирлаштира олади. Айнан мана шу жиҳат бу вазифани мен учун ўта махсус қилади. Биз камтарлик ва сабр билан биргаликда ҳаракат қиламиз: бир-бири учун курашадиган ва бутун мамлакат халқи чин дилдан қўллаб-қувватлайдиган жамоани шакллантирамиз", — дея қайд этди мураббий.

ДФБ президенти Бернд Неуендорфнинг сўзларига кўра, Клопп ташкилот учун ягона ва асосий номзод бўлган. Унинг эҳтиросли ёндашуви, халқ орасидаги обрўси ва футболчиларни руҳлантира олиш қобилияти Германия футболидаги ҳозирги инқирозли ҳолатдан чиқиб кетиш учун энг мақбул ечим сифатида кўрилмоқда.

Германия футбол иттифоқи вице-президенти Ҳанс-Жоачим Ватзке ҳам ушбу тайинловни юқори баҳолади. Унинг фикрича, Клопп дунёнинг энг яхши мураббийларидан бири бўлиш билан бирга, одамларни бирлаштира оладиган етакчидир. Айнан мана шу хислат ҳозирда немис футболига жуда зарур деб ҳисобланмоқда.

Тайёргарлик учун вақт кам

Янги мураббий учун мослашиш даври узоқ давом этмайди. Германия терма жамоаси сентябрь ойининг охири ва октябрь ойининг бошида тўртта халқаро учрашувда майдонга тушиши режалаштирилган. Клопп ушбу қисқа вақт ичида жамоанинг ўйин услубини ўзгартириши ва футболчиларга ўз фалсафасини сингдириши лозим бўлади.

Эслатиб ўтамиз, Журген Клопп узоқ йиллар давомида Ливерпул клубини бошқариб, жамоа билан Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган эди. Унинг терма жамоага келиши Германия футбол мухлислари орасида катта умидлар уйғотмоқда, чунки жамоа сўнгги йирик турнирларда кутилган натижаларни қайд эта олмаётган эди.

ГерманияЖурген КлоппФутболДФБТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди