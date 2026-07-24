Расман: Журген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди
Германия футбол иттифоқи (ДФБ) терма жамоа бошқаруви борасида якуний қарорга келди. Бир неча ойлик музокаралардан сўнг, дунёнинг энг нуфузли мутахассисларидан бири Журген Клопп Германия миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланди. Ушбу тайинлов Юлиан Нагельсманн кутилмаганда ўз лавозимини тарк этганидан сўнг амалга оширилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, 59 ёшли мутахассис ушбу лавозимга келиш учун Ред Булл компаниясидаги фаолиятини муддатидан аввал тўхтатган. Goal.com нашри хабарига кўра, Клопп билан тузилган шартнома тўрт йилга мўлжалланган бўлиб, у жамоани 2030-йилги Жаҳон чемпионатига қадар бошқариши кутилмоқда. Унинг штабида узоқ йиллик ёрдамчилари Петер Кравиетз, Пепижн Лижндерс ва Свен Бендер иш бошлайди.
Янги эра ва улкан мақсадларЖурген Клопп ўзининг янги лавозимидаги илк фикрларини билдирар экан, терма жамоани бошқариш у учун ўзгача фахр эканини таъкидлади. "Миллий терма жамоа биз немисларни бошқа ҳеч нарса каби бирлаштира олади. Айнан мана шу жиҳат бу вазифани мен учун ўта махсус қилади. Биз камтарлик ва сабр билан биргаликда ҳаракат қиламиз: бир-бири учун курашадиган ва бутун мамлакат халқи чин дилдан қўллаб-қувватлайдиган жамоани шакллантирамиз", — дея қайд этди мураббий.
ДФБ президенти Бернд Неуендорфнинг сўзларига кўра, Клопп ташкилот учун ягона ва асосий номзод бўлган. Унинг эҳтиросли ёндашуви, халқ орасидаги обрўси ва футболчиларни руҳлантира олиш қобилияти Германия футболидаги ҳозирги инқирозли ҳолатдан чиқиб кетиш учун энг мақбул ечим сифатида кўрилмоқда.
Германия футбол иттифоқи вице-президенти Ҳанс-Жоачим Ватзке ҳам ушбу тайинловни юқори баҳолади. Унинг фикрича, Клопп дунёнинг энг яхши мураббийларидан бири бўлиш билан бирга, одамларни бирлаштира оладиган етакчидир. Айнан мана шу хислат ҳозирда немис футболига жуда зарур деб ҳисобланмоқда.
Тайёргарлик учун вақт камЯнги мураббий учун мослашиш даври узоқ давом этмайди. Германия терма жамоаси сентябрь ойининг охири ва октябрь ойининг бошида тўртта халқаро учрашувда майдонга тушиши режалаштирилган. Клопп ушбу қисқа вақт ичида жамоанинг ўйин услубини ўзгартириши ва футболчиларга ўз фалсафасини сингдириши лозим бўлади.
Эслатиб ўтамиз, Журген Клопп узоқ йиллар давомида Ливерпул клубини бошқариб, жамоа билан Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган эди. Унинг терма жамоага келиши Германия футбол мухлислари орасида катта умидлар уйғотмоқда, чунки жамоа сўнгги йирик турнирларда кутилган натижаларни қайд эта олмаётган эди.
…