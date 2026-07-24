«Барселона»да кутилмаган исён: Ферран Торрес Фликни рад этиб, «ПСЖ»га ўтмоқда

·220·Спорт
«Барселона»да кутилмаган исён: Ферран Торрес Фликни рад этиб, «ПСЖ»га ўтмоқда

Каталониянинг «Барселона» клуби атрофида яна бир шов-шувли трансфер жанжали авж олмоқда. Жамоанинг маҳоратли ҳужумчиси Ферран Торрес яқин вақт ичида Франциянинг «ПСЖ» клуби сафига ўтиши мумкин. Испаниянинг нуфузли El Desmarque нашри хабарига кўра, футболчи «блаугранас» таклиф қилган янги шартнома шартларидан мутлақо қониқмаган ва жамоани тарк этишга шай турибди.

Zamin.uz ушбу кутилмаган трансфер шов-шуви ва унинг ортида турган асл сабабларни таҳлил қилади.

1. Ханси Флик ва маошдан норозилик: Торрес нега ранжиди?

Ферран Торрес Каталония клуби раҳбарияти унга таклиф этган янги келишувдан ва майдондаги ўрнидан мутлақо норози. Футболчи ўзини жамоада етарлича қадрланмаётганини ҳис қилмоқда ва шартлар зудлик билан яхшиланмаса, кийим алмаштириш хонасини тарк этишга тайёр.

  • Маош муаммоси: Таклиф қилинган янги иш ҳақи миқдори футболчининг талабларига умуман мос келмайди.

  • Ханси Флик омили: Янги бош мураббий Ханси-Дитер Флик қўл остида Торресга асосий таркибдан мустаҳкам ўрин ва етарли ўйин амалиёти кафолатланмаган.

2. Луис Энрике чорлови: «ПСЖ»даги асосий роль

Париж клубининг таклифи ҳақида футболчининг агентлари аллақачон хабардор қилинган. Торрес учун бу вариант жуда жозибадор кўринмоқда.

Инсайд маълумотларга кўра:

«ПСЖ» бош мураббийи Луис Энрике Ферран Торреснинг имкониятларини жуда яхши билади ва унга парижликларнинг янгиланган таркибида муҳим, етакчи ролни топширишга тайёр. Бу омил футболчининг қарорига ҳал қилувчи таъсир ўтказиши мумкин.

Барселона ва ПСЖ: Торрес учун танлов таққосламаси

Кўрсаткич ва омиллар

«Барселона»да

«ПСЖ»даги истиқбол

Мураббий ёндашуви

Ханси Флик (Захира ва ротация)

Луис Энрике (Асосий таркиб кафолати)

Молиявий шартлар

Қисқартирилган / Паст маош

Юқори маош ва жозибадор бонуслар

Клубдаги мавқеи

«Етарлича қадрланмаган» ҳис-туйғу

Жамоанинг асосий ҳужумчиларидан бири

3. Деку 50 миллион евро сўрамоқда: Трансфер тафсилотлари

Ферран Торреснинг «Барселона» билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг июнига қадар мўлжалланган. Аммо клубнинг спорт директори Деку вазиятни чўзиб ўтирмоқчи эмас.

Маълумотларга кўра, Каталония клуби раҳбарияти футболчининг эҳтимолий трансфери учун тахминан 50 миллион евро атрофида товон пули сўрамоқда. Агар «ПСЖ» бу суммани тўлашга рози бўлса, шартнома яқин кунларда расмийлаштирилиши мумкин.

Сизнингча, Торрес тўғри қарор қабул қилмоқдами?

Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши иккала клуб учун ҳам ёзги трансфер ойнасининг энг йирик воқеаларидан бирига айланиши мумкин.

Ушбу қайнок футбол янгилигини «Барселона» ва «ПСЖ» мухлиси бўлган дўстларингизга, спорт чатларингизга дарҳол юборинг!

Ферран Торрес «Барселона»да қолиши керакми ёки Луис Энрике қўл остига ўтгани маъқулми? ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Бугун, 01:12Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Бугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди