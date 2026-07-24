«Барселона»да кутилмаган исён: Ферран Торрес Фликни рад этиб, «ПСЖ»га ўтмоқда
Каталониянинг «Барселона» клуби атрофида яна бир шов-шувли трансфер жанжали авж олмоқда. Жамоанинг маҳоратли ҳужумчиси Ферран Торрес яқин вақт ичида Франциянинг «ПСЖ» клуби сафига ўтиши мумкин. Испаниянинг нуфузли El Desmarque нашри хабарига кўра, футболчи «блаугранас» таклиф қилган янги шартнома шартларидан мутлақо қониқмаган ва жамоани тарк этишга шай турибди.
Zamin.uz ушбу кутилмаган трансфер шов-шуви ва унинг ортида турган асл сабабларни таҳлил қилади.
1. Ханси Флик ва маошдан норозилик: Торрес нега ранжиди?
Ферран Торрес Каталония клуби раҳбарияти унга таклиф этган янги келишувдан ва майдондаги ўрнидан мутлақо норози. Футболчи ўзини жамоада етарлича қадрланмаётганини ҳис қилмоқда ва шартлар зудлик билан яхшиланмаса, кийим алмаштириш хонасини тарк этишга тайёр.
Маош муаммоси: Таклиф қилинган янги иш ҳақи миқдори футболчининг талабларига умуман мос келмайди.
Ханси Флик омили: Янги бош мураббий Ханси-Дитер Флик қўл остида Торресга асосий таркибдан мустаҳкам ўрин ва етарли ўйин амалиёти кафолатланмаган.
2. Луис Энрике чорлови: «ПСЖ»даги асосий роль
Париж клубининг таклифи ҳақида футболчининг агентлари аллақачон хабардор қилинган. Торрес учун бу вариант жуда жозибадор кўринмоқда.
Инсайд маълумотларга кўра:
«ПСЖ» бош мураббийи Луис Энрике Ферран Торреснинг имкониятларини жуда яхши билади ва унга парижликларнинг янгиланган таркибида муҳим, етакчи ролни топширишга тайёр. Бу омил футболчининг қарорига ҳал қилувчи таъсир ўтказиши мумкин.
Барселона ва ПСЖ: Торрес учун танлов таққосламаси
Кўрсаткич ва омиллар
«Барселона»да
«ПСЖ»даги истиқбол
Мураббий ёндашуви
Ханси Флик (Захира ва ротация)
Луис Энрике (Асосий таркиб кафолати)
Молиявий шартлар
Қисқартирилган / Паст маош
Юқори маош ва жозибадор бонуслар
Клубдаги мавқеи
«Етарлича қадрланмаган» ҳис-туйғу
Жамоанинг асосий ҳужумчиларидан бири
3. Деку 50 миллион евро сўрамоқда: Трансфер тафсилотлари
Ферран Торреснинг «Барселона» билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг июнига қадар мўлжалланган. Аммо клубнинг спорт директори Деку вазиятни чўзиб ўтирмоқчи эмас.
Маълумотларга кўра, Каталония клуби раҳбарияти футболчининг эҳтимолий трансфери учун тахминан 50 миллион евро атрофида товон пули сўрамоқда. Агар «ПСЖ» бу суммани тўлашга рози бўлса, шартнома яқин кунларда расмийлаштирилиши мумкин.
Сизнингча, Торрес тўғри қарор қабул қилмоқдами?
Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши иккала клуб учун ҳам ёзги трансфер ойнасининг энг йирик воқеаларидан бирига айланиши мумкин.
Ушбу қайнок футбол янгилигини «Барселона» ва «ПСЖ» мухлиси бўлган дўстларингизга, спорт чатларингизга дарҳол юборинг!
Ферран Торрес «Барселона»да қолиши керакми ёки Луис Энрике қўл остига ўтгани маъқулми? ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…