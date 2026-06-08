Флооринг Протокол хакерлик ҳужумидан сўнг 500 минг долларлик НФТлар қутқарилди
Юга Лабс билан ҳамкорлик қилувчи дастурчилар Флооринг Протокол платформасидаги хакерлик ҳужумидан сўнг 68 та нодир НФТ (нон-фунгибле токен) активларини қутқариб қолишга муваффақ бўлишди. Ҳужум натижасида Боред Апе Ячт Клуб ва CryptoПункс каби машҳур коллекцияларга тегишли активлар хавф остида қолган эди. Юга Лабс бош директори Майкл Фигге душанба куни маълум қилишича, қайтариб олинган активлар ҳозирда компания назоратида ва якуний ечим топилгач, эгаларига қайтарилади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Юга Лабс блокчейн бўйича вице-президенти 0хҚуит тахаллуси остидаги мутахассиснинг сўзларига кўра, қутқарув операцияси қиймати 500 000 доллардан ортиқ бўлган НФТларни қамраб олган. НФТ бозори бироз совиган бўлса-да, айрим коллекциялар ҳамон юқори нархларни сақлаб қолмоқда. КоинГекко маълумотларига кўра, CryptoПункс коллекциясининг минимал нархи тахминан 32,7 ETH (54 612 доллар), Боред Апе Ячт Клуб эса 9,16 ETH атрофида баҳоланмоқда.
Мазкур ҳодиса ўзининг истеъмолчиларга йўналтирилган НФТ бизнесини ёпишни режалаштираётган протоколга таъсир кўрсатди. Флооринг Протокол сентябрь ойида ўзининг Web3 хизматлари "қуёш ботиши" (сунсет) режимига ўтаётганини эълон қилган ва ФПв2 токен эгаларига 2025-йил 15-октябргача ўз активларини олиб чиқишни тавсия қилган эди. Собиқ бош директор ФреэЛунчКапиталнинг таъкидлашича, платформа ликвидлик муаммолари ва ташкилий ўзгаришларга дуч келган.
ФреэЛунчКапитал фойдаланувчиларга ўз позицияларидан чиқишга ёрдам бериш учун платформада шахсий НФТ активларини сақлаб турганини ва айнан шу активлар хакерлар учун асосий нишонга айланганини билдирди. Ҳозирда протокол устидан назоратни қайта тиклаш бўйича музокаралар олиб борилмоқда. НФТ бозорининг умумий капиталлашуви апрель ойида 2 миллиард долларга етган бўлса, душанба ҳолатига кўра 1,4 миллиард доллар атрофида барқарорлашган.
…