Флооринг Протокол хакерлик ҳужумидан сўнг 500 минг долларлик НФТлар қутқарилди

·0·Иқтисодиёт
Флооринг Протокол хакерлик ҳужумидан сўнг 500 минг долларлик НФТлар қутқарилди

Юга Лабс билан ҳамкорлик қилувчи дастурчилар Флооринг Протокол платформасидаги хакерлик ҳужумидан сўнг 68 та нодир НФТ (нон-фунгибле токен) активларини қутқариб қолишга муваффақ бўлишди. Ҳужум натижасида Боред Апе Ячт Клуб ва CryptoПункс каби машҳур коллекцияларга тегишли активлар хавф остида қолган эди. Юга Лабс бош директори Майкл Фигге душанба куни маълум қилишича, қайтариб олинган активлар ҳозирда компания назоратида ва якуний ечим топилгач, эгаларига қайтарилади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Юга Лабс блокчейн бўйича вице-президенти 0хҚуит тахаллуси остидаги мутахассиснинг сўзларига кўра, қутқарув операцияси қиймати 500 000 доллардан ортиқ бўлган НФТларни қамраб олган. НФТ бозори бироз совиган бўлса-да, айрим коллекциялар ҳамон юқори нархларни сақлаб қолмоқда. КоинГекко маълумотларига кўра, CryptoПункс коллекциясининг минимал нархи тахминан 32,7 ETH (54 612 доллар), Боред Апе Ячт Клуб эса 9,16 ETH атрофида баҳоланмоқда.

Мазкур ҳодиса ўзининг истеъмолчиларга йўналтирилган НФТ бизнесини ёпишни режалаштираётган протоколга таъсир кўрсатди. Флооринг Протокол сентябрь ойида ўзининг Web3 хизматлари "қуёш ботиши" (сунсет) режимига ўтаётганини эълон қилган ва ФПв2 токен эгаларига 2025-йил 15-октябргача ўз активларини олиб чиқишни тавсия қилган эди. Собиқ бош директор ФреэЛунчКапиталнинг таъкидлашича, платформа ликвидлик муаммолари ва ташкилий ўзгаришларга дуч келган.

ФреэЛунчКапитал фойдаланувчиларга ўз позицияларидан чиқишга ёрдам бериш учун платформада шахсий НФТ активларини сақлаб турганини ва айнан шу активлар хакерлар учун асосий нишонга айланганини билдирди. Ҳозирда протокол устидан назоратни қайта тиклаш бўйича музокаралар олиб борилмоқда. НФТ бозорининг умумий капиталлашуви апрель ойида 2 миллиард долларга етган бўлса, душанба ҳолатига кўра 1,4 миллиард доллар атрофида барқарорлашган.

НФТКриптоЮга ЛабсБлокчейнИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой суди Bitcoinни мулк деб тан олди: 107 BTC ўғирлаган шахс қамалдиХитой суди Bitcoinни мулк деб тан олди: 107 BTC ўғирлаган шахс қамалдиБугун, 12:15Bitcoin нархи 63 000 доллардан пастга тушди, MicroStrategy харидларни давом эттирмоқдаBitcoin нархи 63 000 доллардан пастга тушди, MicroStrategy харидларни давом эттирмоқдаБугун, 12:129 июн учун валюта курслари эълон қилинди9 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04АҚШ инфляцияси ва Европа Марказий банки қарори: Крипто ҳафталик таҳлилАҚШ инфляцияси ва Европа Марказий банки қарори: Крипто ҳафталик таҳлилБугун, 09:54Galaxy Дигитал: КЛАРITЙ Акт қонунининг қабул қилиниш эҳтимоли 60 фоизга тушдиGalaxy Дигитал: КЛАРITЙ Акт қонунининг қабул қилиниш эҳтимоли 60 фоизга тушдиБугун, 07:35Bitcoin нархи 63,700 долларгача кўтарилиб, сўнгра кескин пасайдиBitcoin нархи 63,700 долларгача кўтарилиб, сўнгра кескин пасайдиБугун, 07:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди