Буюк Британия чакана фондларга крипто активлар учун 10 фоизлик квота бериши мумкин
Буюк Британиянинг молиявий тартибга солувчи органи (ФКА) ваколатли инвестиция фондларига ўз портфелларининг 10 фоизигача бўлган қисмини крипто биржа ЭТН (эхчанге-традед нотес) воситаларига йўналтиришга рухсат беришни таклиф қилди. Ушбу ташаббус чакана инвесторлар ва йирик фондлар ўртасидаги тартибга солиш тафовутини бартараф этишга қаратилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
ФКА томонидан эълон қилинган чораклик маслаҳат ҳужжатига кўра, УКITС (трансфер қилинадиган қимматли қоғозларга жамоавий инвестиция киритиш бўйича мажбуриятлар) деб аталувчи чакана йўналишдаги фондлар ва айрим но-УКITС фондлари крипто бозорига кириш имкониятига эга бўлади. Регуляторнинг таъкидлашича, ушбу қадам фондларнинг замонавий талабларга мослашишини таъминлаш билан бирга, истеъмолчилар ҳимоясини ҳам кафолатлайди.
Таклиф этилаётган 10 фоизлик чеклов крипто активларнинг ўзгарувчан табиатини ҳисобга олган ҳолда ўрнатилган. ФКА вакиллари чакана фондларнинг крипто маҳсулотларига ҳаддан ташқари кўп сармоя киритишини мақсадга мувофиқ эмас деб ҳисоблайди, чунки Bitcoin ва бошқа крипто активлар ҳали ҳам юқори спекулятив характерга эга.
Крипто активларга инвестиция қилмоқчи бўлган чакана фондлар ушбу сармоя ўзларининг эълон қилинган инвестиция мақсадлари ва хавф профилига мос келишини исботлашлари шарт. Шу билан бирга, тартибга солинмаган ва малакали инвесторлар учун мўлжалланган схемалар чекловсиз инвестиция киритиши мумкин, бироқ уларни оддий чакана истеъмолчиларга сотиш тақиқланади.
ФКА ушбу масала бўйича жамоатчилик ва бозор иштирокчилари фикрини ўрганишни давом эттирмоқда. Маслаҳатлашув жараёни беш ҳафта давом этади ва 13-июльга қадар якунланиши кутилмоқда. Бу қарор Буюк Британиянинг глобал крипто марказига айланиш стратегиясининг бир қисми сифатида кўрилмоқда.
…