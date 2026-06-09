Буюк Британия чакана фондларга крипто активлар учун 10 фоизлик квота бериши мумкин

·0·Иқтисодиёт
Буюк Британия чакана фондларга крипто активлар учун 10 фоизлик квота бериши мумкин

Буюк Британиянинг молиявий тартибга солувчи органи (ФКА) ваколатли инвестиция фондларига ўз портфелларининг 10 фоизигача бўлган қисмини крипто биржа ЭТН (эхчанге-традед нотес) воситаларига йўналтиришга рухсат беришни таклиф қилди. Ушбу ташаббус чакана инвесторлар ва йирик фондлар ўртасидаги тартибга солиш тафовутини бартараф этишга қаратилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

ФКА томонидан эълон қилинган чораклик маслаҳат ҳужжатига кўра, УКITС (трансфер қилинадиган қимматли қоғозларга жамоавий инвестиция киритиш бўйича мажбуриятлар) деб аталувчи чакана йўналишдаги фондлар ва айрим но-УКITС фондлари крипто бозорига кириш имкониятига эга бўлади. Регуляторнинг таъкидлашича, ушбу қадам фондларнинг замонавий талабларга мослашишини таъминлаш билан бирга, истеъмолчилар ҳимоясини ҳам кафолатлайди.

Таклиф этилаётган 10 фоизлик чеклов крипто активларнинг ўзгарувчан табиатини ҳисобга олган ҳолда ўрнатилган. ФКА вакиллари чакана фондларнинг крипто маҳсулотларига ҳаддан ташқари кўп сармоя киритишини мақсадга мувофиқ эмас деб ҳисоблайди, чунки Bitcoin ва бошқа крипто активлар ҳали ҳам юқори спекулятив характерга эга.

Крипто активларга инвестиция қилмоқчи бўлган чакана фондлар ушбу сармоя ўзларининг эълон қилинган инвестиция мақсадлари ва хавф профилига мос келишини исботлашлари шарт. Шу билан бирга, тартибга солинмаган ва малакали инвесторлар учун мўлжалланган схемалар чекловсиз инвестиция киритиши мумкин, бироқ уларни оддий чакана истеъмолчиларга сотиш тақиқланади.

ФКА ушбу масала бўйича жамоатчилик ва бозор иштирокчилари фикрини ўрганишни давом эттирмоқда. Маслаҳатлашув жараёни беш ҳафта давом этади ва 13-июльга қадар якунланиши кутилмоқда. Бу қарор Буюк Британиянинг глобал крипто марказига айланиш стратегиясининг бир қисми сифатида кўрилмоқда.

ФКАКриптоИнвестицияБиржаБуюк Британия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin 63 000 доллардан юқори, AI акциялари ва алткоинлар ўсмоқдаBitcoin 63 000 доллардан юқори, AI акциялари ва алткоинлар ўсмоқдаБугун, 05:17Ҳуманитй Протокол хакерлик ҳужумига учради: Ҳ токени 85 фоизга арзонлашдиҲуманитй Протокол хакерлик ҳужумига учради: Ҳ токени 85 фоизга арзонлашдиБугун, 04:13MetaMask сунъий интеллект агентлари учун янги ҳамённи тақдим этдиMetaMask сунъий интеллект агентлари учун янги ҳамённи тақдим этдиБугун, 22:12Битмине ўзининг Ethereum захирасини 5,54 миллион ETHга етказдиБитмине ўзининг Ethereum захирасини 5,54 миллион ETHга етказдиБугун, 21:11Binance: Токенизация қилинган активлар бозори 600 фоизга ўсдиBinance: Токенизация қилинган активлар бозори 600 фоизга ўсдиБугун, 21:11Bitcoin тўплаш учун энг яхши давр: Таҳлилчилар янги имкониятларни эълон қилдиBitcoin тўплаш учун энг яхши давр: Таҳлилчилар янги имкониятларни эълон қилдиБугун, 19:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди