Крипто бозоридаги маблағ чиқиб кетиши: Структуравий инқирозми ёки вақтинчалик шок?

·12·Иқтисодиёт
Крипто бозоридаги маблағ чиқиб кетиши: Структуравий инқирозми ёки вақтинчалик шок?

КоинШарес тадқиқот бўлими раҳбари Джеймс Буттерфиллнинг сўзларига кўра, криптовалюта бозоридаги маблағларнинг чиқиб кетиши структуравий инқироз эмас, балки геосиёсий вазият ва фоиз ставкалари кутилмалари туфайли юзага келган кайфият шокидир. Рақамли активлар бозорида сўнгги ҳафталарда миллиардлаб доллар маблағ чиқиб кетиши ортидан инвесторлар кайфияти кескин ёмонлашган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Буттерфилл ушбу коррекцияни асосан геосиёсий омиллар, хусусан, Эрон атрофидаги можаролар ва бу ҳолатнинг фоиз ставкаларига таъсири билан изоҳлади. Унинг таъкидлашича, кутилаётган фоиз ставкаларини пасайтириш режалари кун тартибидан тушиб қолган, бозорлар эса аксинча, Fed томонидан ставкаларнинг оширилиши эҳтимолини нархларга кирита бошлаган.

АҚШдаги спот Bitcoin ETF фондларида ўтган ҳафтада тахминан 1,72 миллиард доллар миқдорида соф маблағ чиқиб кетиши кузатилди. Венсан компанияси директори Паул Ҳоварднинг фикрича, бу ҳолат институционал инвесторларнинг макроиқтисодий янгиликларга бўлган реакциясини акс эттиради. Шунингдек, технологик акциялар бозоридаги босим барча рискли активлар учун умумий қийинчилик туғдирмоқда.

Таҳлилчилар Bitcoin нархининг асосий ўртача кўрсаткичлардан пастга тушиши бозорнинг янада эҳтиёткор босқичга ўтганидан далолат беришини айтишмоқда. КМE биржасидаги Bitcoin волатиллиги юқорилигича қолаётгани эса янгиликлар таъсирида нархларнинг кескин ўйнаши давом этишини англатади.

Тессеракт Груп вакили Адам Ҳаееmsнинг қўшимча қилишича, бозордаги айрим йирик сотувлар ҳақидаги хабарлар инвесторлар ишончига путур етказган. Гарчи бу сотувлар ҳажми умумий бозор пасайишини тўлиқ тушунтириб бера олмаса-да, улар бозорга салбий сигнал сифатида таъсир кўрсатган ва талабнинг камайишига сабаб бўлган.

BitcoinКриптовалютаИнвестицияКоинШаресБозор
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Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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