Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда

·39·Техно
Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда
Қисқача

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва дастурлаш жараёнининг осонлашиши натижасида App Store ва Google Play платформаларида мобил дастурлар бозори ўз аҳамиятини йўқотмай, аксинча мустақил лойиҳалар сони кескин ўсди. Жорий йилнинг биринчи чорагида бутун дунё бўйлаб янги иловалар чиқарилиши ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 60 фоизга, Appleнинг iOS дўконида еса 80 фоизга ошгани қайд етилди.

Сунъий интеллект агентлари онлайн хизматлардан фойдаланишни осонлаштириши туфайли келажакда иловалар керак бўлмай қолади деган баҳсларга қарамай, мобил дастурлар бозори ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Аксинча, сўнгги пайтларда App Store ва Google Play платформаларида қизиқарли, ижодий ҳамда инновацион мустақил лойиҳалар сонининг кескин ўсиши кузатилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, дастурий таъминот яратиш жараёнларининг осонлашгани кўплаб янги иловалар бозорга кириб келишига замин яратди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши дастурлаш жараёнини тезлаштириб, ҳатто тажрибасиз фойдаланувчиларга ҳам иловалар экосистемасида ўз ўрнини топиш имконини бермоқда. Жорий йилнинг биринчи чорагида бутун дунё бўйлаб янги иловалар чиқарилиши ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 60 фоизга ошгани қайд этилди. Хусусан, Apple'нинг iOS дўконида бу кўрсаткич янада юқори бўлиб, 80 фоизни ташкил этди.

Янги иловалар бумига нима сабаб бўлмоқда?

Бозорнинг кенгайиши билан бир қаторда, паст сифатли ёки фақат реклама характеридаги дастурлар билан App Store тўлиб қолиши мумкинлиги борасида хавотирлар ҳам йўқ эмас. Шунга қарамай, истеъмолчилар эътиборини қозонишга лойиқ кўплаб қизиқарли иловалар ҳамон етарлича топилади. Уларнинг аксарияти парда ортида сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланса-да, ўзини очиқчасига «сунъий интеллектга асосланган» деб тарғиб қилмайди.

Ана шундай эътиборга молик янги иловалардан бири Албо деб номланади. Авваллари Сортд номи билан танилган ушбу дастур ижтимоий тармоқлардан контент сақлашни одат қилган, аммо кейинчалик уларни унтиб юборадиган фойдаланувчилар учун ҳақиқий топилма бўла олади. Дастурнинг асосий ғояси фойдаланувчиларга TikTok, Instagram Реэл ёки YouTube видеолари ҳаволаларини иловага йўналтириш имконини беришдан иборат.

Албо иловаси қандай ишлайди?

Албо ҳаволадаги барча маълумотларни автоматик равишда ўқиб олиб, уни фойдаланувчи учун саралайди ва сақлаб қўяди. Энг муҳими, агар асл контент муаллифи кейинчалик видеони ўчириб юборса ҳам, пост ва унга тегишли барча қайдлар илованинг ўзида сақланиб қолади. Дастур нафақат ижтимоий тармоқлар, балки турли веб-браузерлар ва скриншотлар билан ҳам муваффақиятли ишлайди.

Мазкур маҳсулот фойдаланувчиларни тармоқда кераксиз вақт ўтказишдан чарчатмайдиган, аксинча илҳомлантирадиган технологияларга ихтисослашган Лондоннинг Те Феел Гоод Прожект студияси томонидан яратилган. Иловадан асосий функциялар учун бепул фойдаланиш мумкин, қўшимча имкониятлар эса обуна асосида тақдим этилади.

App StoreТехнологияСунъий интеллектИловаларСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинАҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинБугун, 21:20Жаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаЖаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаБугун, 20:57Кореялик олимлар литий-ион аккумуляторлари умрини икки баравар узайтирувчи материал яратдиКореялик олимлар литий-ион аккумуляторлари умрини икки баравар узайтирувчи материал яратдиБугун, 20:21Касио Г-Шокк Г-Стеел: енгиллаштирилган корпус ва узоқ автономияКасио Г-Шокк Г-Стеел: енгиллаштирилган корпус ва узоқ автономияБугун, 19:51Космик Аэроспасе тўрт ўринли электр самолётини эълон қилдиКосмик Аэроспасе тўрт ўринли электр самолётини эълон қилдиБугун, 19:28Lenovo Android операцион тизимига асосланган янги Googleбоок қурилмаларини тайёрламоқдаLenovo Android операцион тизимига асосланган янги Googleбоок қурилмаларини тайёрламоқдаБугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади