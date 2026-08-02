Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда
Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва дастурлаш жараёнининг осонлашиши натижасида App Store ва Google Play платформаларида мобил дастурлар бозори ўз аҳамиятини йўқотмай, аксинча мустақил лойиҳалар сони кескин ўсди. Жорий йилнинг биринчи чорагида бутун дунё бўйлаб янги иловалар чиқарилиши ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 60 фоизга, Appleнинг iOS дўконида еса 80 фоизга ошгани қайд етилди.
Сунъий интеллект агентлари онлайн хизматлардан фойдаланишни осонлаштириши туфайли келажакда иловалар керак бўлмай қолади деган баҳсларга қарамай, мобил дастурлар бозори ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Аксинча, сўнгги пайтларда App Store ва Google Play платформаларида қизиқарли, ижодий ҳамда инновацион мустақил лойиҳалар сонининг кескин ўсиши кузатилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, дастурий таъминот яратиш жараёнларининг осонлашгани кўплаб янги иловалар бозорга кириб келишига замин яратди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши дастурлаш жараёнини тезлаштириб, ҳатто тажрибасиз фойдаланувчиларга ҳам иловалар экосистемасида ўз ўрнини топиш имконини бермоқда. Жорий йилнинг биринчи чорагида бутун дунё бўйлаб янги иловалар чиқарилиши ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 60 фоизга ошгани қайд этилди. Хусусан, Apple'нинг iOS дўконида бу кўрсаткич янада юқори бўлиб, 80 фоизни ташкил этди.
Янги иловалар бумига нима сабаб бўлмоқда?Бозорнинг кенгайиши билан бир қаторда, паст сифатли ёки фақат реклама характеридаги дастурлар билан App Store тўлиб қолиши мумкинлиги борасида хавотирлар ҳам йўқ эмас. Шунга қарамай, истеъмолчилар эътиборини қозонишга лойиқ кўплаб қизиқарли иловалар ҳамон етарлича топилади. Уларнинг аксарияти парда ортида сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланса-да, ўзини очиқчасига «сунъий интеллектга асосланган» деб тарғиб қилмайди.
Ана шундай эътиборга молик янги иловалардан бири Албо деб номланади. Авваллари Сортд номи билан танилган ушбу дастур ижтимоий тармоқлардан контент сақлашни одат қилган, аммо кейинчалик уларни унтиб юборадиган фойдаланувчилар учун ҳақиқий топилма бўла олади. Дастурнинг асосий ғояси фойдаланувчиларга TikTok, Instagram Реэл ёки YouTube видеолари ҳаволаларини иловага йўналтириш имконини беришдан иборат.
Албо иловаси қандай ишлайди?Албо ҳаволадаги барча маълумотларни автоматик равишда ўқиб олиб, уни фойдаланувчи учун саралайди ва сақлаб қўяди. Энг муҳими, агар асл контент муаллифи кейинчалик видеони ўчириб юборса ҳам, пост ва унга тегишли барча қайдлар илованинг ўзида сақланиб қолади. Дастур нафақат ижтимоий тармоқлар, балки турли веб-браузерлар ва скриншотлар билан ҳам муваффақиятли ишлайди.
Мазкур маҳсулот фойдаланувчиларни тармоқда кераксиз вақт ўтказишдан чарчатмайдиган, аксинча илҳомлантирадиган технологияларга ихтисослашган Лондоннинг Те Феел Гоод Прожект студияси томонидан яратилган. Иловадан асосий функциялар учун бепул фойдаланиш мумкин, қўшимча имкониятлар эса обуна асосида тақдим этилади.
…