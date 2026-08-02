Ўзбекистон–Россия ўйини бўладими? Тошев муҳим шартни айтди
Ўзбекистон миллий жамоаси Россияга қарши ўртоқлик учрашуви ўтказишга тайёр. Ўзбекистон Футбол ассоциацияси терма жамоалар бўлими раҳбари Усмон Тошев учрашув учун икки давр ва икки шаҳар вариантини тилга олди.
Бироқ ҳозирча бу ўйин расман тасдиқланган эмас. «Оқ бўрилар» тақвимида аниқ бўлиб турган учрашув — октябрда Жанубий Кореяга қарши баҳс.
«Россия билан ўйнашдан хурсанд бўламиз»
Усмон Тошев Sport24 нашрига берган изоҳида Ўзбекистон томони эҳтимолий учрашувга ижобий муносабатда эканини билдирган.
«Биз тайёрмиз ва Россия миллий жамоасига қарши ўйнашдан хурсанд бўламиз. Ҳозирча октябр ойида Жанубий Кореяга қарши битта ўртоқлик учрашуви тасдиқланган», — деди у.
Бу баёнот томонлар ўртасидаги музокаралар учун эшик очиқ эканини кўрсатади. Аммо сана, стадион ва ўйиннинг ташкилий шартлари келишилмагунча, учрашувни тақвимга киритилган деб бўлмайди.
Учрашув қачон ўтказилиши мумкин?
Тошевнинг таъкидлашича, Ўзбекистон терма жамоаси учун икки вариант қулай:
сентябрь охири — октябрь бошидаги бирлаштирилган халқаро ойна;
ноябрь ойидаги миллий жамоалар йиғини.
FIFA 2026 йилдан эркаклар терма жамоалари учун сентябрь охири ва октябрь бошида 16 кунлик, тўртта ўйинга мўлжалланган бирлаштирилган ойна жорий этган. Ноябрда эса икки учрашув ўтказиш мумкин бўлган тўққиз кунлик алоҳида ойна сақланади.
Демак, тақвим нуқтаи назаридан Россия билан баҳсни ўтказиш учун имконият мавжуд. Энди асосий масала — икки федерациянинг режалари ва бошқа рақиблар билан келишувларига боғлиқ.
Москва ёки Тошкент: ҳар икки вариант ҳам очиқ
Ўзбекистон томони учрашувни фақат ўз майдонида ўтказиш шартини қўяётгани йўқ. Тошев миллий жамоа:
Москвага бориб ўйнашга;
Россияни Тошкентда қабул қилишга ҳам тайёр эканини айтди.
Шу боис ўйин манзили музокараларда ҳал қилинадиган асосий масалалардан бири бўлади. Москва варианти «оқ бўрилар» учун сафардаги синов бўлса, Тошкентдаги баҳс маҳаллий мухлисларда катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.
Жамоалар аввал ҳам Тошкентда учрашган
Ўзбекистон ва Россия миллий жамоаларининг илк ўзаро учрашуви 2022 йил 20 ноябрь куни Тошкентда ўтказилган. «Пахтакор» стадионидаги ўртоқлик баҳсида ҳисоб очилмаган — 0:0.
Ўша учрашувда Ўзбекистон ҳимояда тартибли ҳаракат қилган, Россия эса рақиб дарвозасини ишғол эта олмаган. Янги баҳс ташкил этилса, бу икки миллий жамоа ўртасидаги иккинчи тўқнашув бўлади.
Россияга қарши ўйин Ўзбекистонга нима беради?
Ўртоқлик учрашувларида натижадан ташқари рақибнинг услуби ва футболчиларга тушадиган босим ҳам муҳим. Россия жисмоний кураш, юқори суръат ва Европа футбол мактабига хос ҳаракатлари билан Ўзбекистон учун ўзига хос синов бўлиши мумкин.
Бундай учрашув мураббийлар штабига:
янги футболчиларни текшириш;
турли тактик схемаларни синаб кўриш;
кучли босим остидаги ҳаракатларни баҳолаш;
кейинги расмий мусобақалар учун таркибни шакллантириш имконини беради.
Айниқса, Жанубий Корея билан режалаштирилган баҳс ёнига Россия синови ҳам қўшилса, кузги йиғин мазмунан анча кучли бўлади.
Ҳозирча таклиф бор, лекин келишув йўқ
Усмон Тошевнинг баёноти Ўзбекистоннинг позициясини аниқ кўрсатди: жамоа Россия билан майдонга тушишга ва учрашувни Москвада ҳам, Тошкентда ҳам ўтказишга тайёр.
Аммо ҳозирги ҳолатда учрашув расман белгиланмаган. Кейинги босқичда федерациялар сана, манзил ва ташкилий масалалар бўйича келишувга эришиши керак.
Шу сабабли асосий интрига очиқ қолмоқда: Ўзбекистон ва Россия 2022 йилги голсиз дурангдан кейин яна майдонда тўқнашадими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга, футбол мухлисларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…