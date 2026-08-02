Барселона Ферран Торрес трансферига тайёр

·0·Спорт
Барселона Ферран Торрес трансферига тайёр

Испаниянинг Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торреснинг келажаги ёзги трансфер ойнасининг энг қизғин мавзуларидан бирига айланмоқда. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, каталонияликлар футболчи ўз хоҳишини очиқ билдирган тақдирда унинг трансфери бўйича музокараларга тайёр эканини маълум қилди. Бироқ жамоа раҳбарияти испаниялик ҳужумчи арзон нархда сотиб юборилмаслигини қатъий таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Барселона футболчининг қарорини кутиш режимида турибди. Оғир мавсумдан сўнг қисқа муддатли таътилга чиққан Торрес ҳали клуб раҳбариятига келаси мавсумдаги режалари ҳақида аниқ фикр билдиргани йўқ. Клуб бошқаруви унинг шартномасини узайтиришни таклиф қилишга тайёр, бироқ футболчи ўзи кетишни талаб қилса ва муносиб молиявий таклиф тушса, унинг йўлини тўсмасликка қарор қилган.

Парижликларнинг жиддий қизиқиши

Франциянинг PSJ клуби Ферран Торресни ўз сафига қўшиб олишни истаган даъвогарлар орасида яққол пешқадам бўлиб турибди. Парижликлар ҳали расмий таклиф билан чиқмаган бўлса-да, трансфер бўйича жиддий музокараларга киришишга тайёргарлик кўрмоқда. Барселона раҳбарияти эса PSJ молиявий жиҳатдан анча юқори маош таклиф қилишга қодир эканини яхши тушунади.

Шунга қарамай, Каталония клуби футболчини ушлаб қолиш учун ортиқча молиявий курашга киришиш ниятида эмас. Агар француз клуби футболчининг бозор қийматига мос келадиган салмоқли таклифни тақдим этса, томонлар келишувга эришиши мумкин. Торреснинг амалдаги шартномаси 2027-йилнинг июнига қадар мўлжалланган бўлиб, унинг нархи клуб учун муҳим аҳамият касб этади.

Ханс-Флик режаларидаги ўрни

Бош мураббий Ханс-Флик ўзининг спорт лойиҳасида Ферран Торресга катта умид боғламоқда ва уни жамоанинг асосий футболчиларидан бири сифатида кўрмоқда. Хусусан, Барселона ёзда Жулиан Алваресни ўз сафига қўшиб ололмагани сабабли, Торрес марказий ҳужумчи позициясида янада муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ҳужумчи ўтган мавсум давомида 49 та учрашувда майдонга тушиб, 21 та гол урди ва 3 та голли узатмани амалга оширди. Шунингдек, у Испания терма жамоаси сафида ҳам муҳим натижаларга эришиб, ўзининг юқори савияли ўйин намойиш этишини исботлади. Футболчининг ўзи эса қийинчиликларга қарамай меҳнат қилишда давом этишини ва доимо ишонч билан олдинга интилишини таъкидлаб ўтди.

БарселонаФерран ТорресPSJЛа ЛигоТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон–Россия ўйини бўладими? Тошев муҳим шартни айтдиЎзбекистон–Россия ўйини бўладими? Тошев муҳим шартни айтдиБугун, 20:06Аякс Барселона дарвозабони ва ёш иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаАякс Барселона дарвозабони ва ёш иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 19:55Суперлигада июль ойи юлдузи ким? Бешлик эълон қилиндиСуперлигада июль ойи юлдузи ким? Бешлик эълон қилиндиБугун, 19:51Тоттенхем Виктор Осимҳен трансфери учун ҳаракатни бошладиТоттенхем Виктор Осимҳен трансфери учун ҳаракатни бошладиБугун, 19:17Ленй Ёро: Манчестер Юнайтед Англия чемпионлигини қўлга киритиши шартЛенй Ёро: Манчестер Юнайтед Англия чемпионлигини қўлга киритиши шартБугун, 18:58Жаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакрашЖаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакрашБугун, 18:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда