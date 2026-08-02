PSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилди
Пари Сен-Жермен клуби Парма дарвозабони Зион Suzukiни ўз сафига қўшиб олиш учун расман 33 миллион евро таклиф қилди. Goal.com, Фоотбалл-Италиа ҳамда Fabrizio Romano хабарига кўра, франсуз гранди бу трансфер йўлидаги асосий рақобатчиси Ювентусни ортда қолдирди. Бош мураббий Луис Енрике Матвей Сафоновга муносиб рақобат туғдира оладиган ишончли посбон излаётгани сабабли ушбу трансферга алоҳида еътибор қаратилмоқда.
Европа футболида дарвозабонлар трансфери бозори қизғин паллага кирди ва Париж клуби бу борада илк йирик қадамни ташлади. Пари Сен-Жермен жамоаси келажак учун мустаҳкам пойдевор яратиш ҳамда ҳозирнинг ўзидаёқ юқори натижалар кўрсатишга қодир футболчиларни жалб этиш мақсадида трансфер бозорида фаолликни кескин оширди. Ушбу стратегиянинг мантиқий давоми сифатида парижликлар Парма дарвозабони Зион Suzukiни ўз сафига қўшиб олиш йўлида асосий рақобатчиси бўлган Ювентус клубини ортда қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футбол-Италиа нашри ва таниқли инсайдер Fabrizio Romano хабар беришича, Франция гранди 2002 йилда туғилган истиқболли дарвозабон учун Парма клубига расман 33 миллион евро миқдорида таклиф юборди. Бош мураббий Луис Энрике Матвей Сафоновга муносиб рақобат туғдира оладиган ишончли посбон излаётгани сабабли ушбу трансферга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу билан бирга, мураббийлар штаби томонидан тўлиқ ишонч билдирилмаган бошқа бир дарвозабон трансфер бозорига қўйилиши кутилмоқда.
Ювентус учун янги вариантларПари Сен-Жермен япониялик дарвозабон трансферини ҳал қилишга яқин тургани фонида, Турин клуби ўз эътиборини бошқа номзодларга қаратишга мажбур бўлмоқда. Аввалроқ асосий нишон бўлган Эмилиано Мартинес ва Рома билан шартномаси бор Миле Свилар вариантлари ҳозирча мураккаблигича қолмоқда. Шу боис, Луциано Спаллетти талабларини қондира оладиган энг реал номзод сифатида Тоттенхем посбони Гуглиелмо Викарио қолмоқда.
Манбаларга кўра, Гуглиелмо Викарио сотиб олиш ҳуқуқи билан ижара асосида Турин клубига кўчиб ўтиши мумкин. Бироқ бу Ювентус кўриб чиқаётган ягона йўл эмас. Раҳбарият трансфер ойнасининг қолган даврида жамоа таркибини кучайтириш учун бошқа муқобил вариантларни ҳам диққат билан ўрганиб чиқишни режалаштирмоқда.
…