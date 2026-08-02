PSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилди

·30·Спорт
PSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилди
Қисқача

Пари Сен-Жермен клуби Парма дарвозабони Зион Suzukiни ўз сафига қўшиб олиш учун расман 33 миллион евро таклиф қилди. Goal.com, Фоотбалл-Италиа ҳамда Fabrizio Romano хабарига кўра, франсуз гранди бу трансфер йўлидаги асосий рақобатчиси Ювентусни ортда қолдирди. Бош мураббий Луис Енрике Матвей Сафоновга муносиб рақобат туғдира оладиган ишончли посбон излаётгани сабабли ушбу трансферга алоҳида еътибор қаратилмоқда.

Европа футболида дарвозабонлар трансфери бозори қизғин паллага кирди ва Париж клуби бу борада илк йирик қадамни ташлади. Пари Сен-Жермен жамоаси келажак учун мустаҳкам пойдевор яратиш ҳамда ҳозирнинг ўзидаёқ юқори натижалар кўрсатишга қодир футболчиларни жалб этиш мақсадида трансфер бозорида фаолликни кескин оширди. Ушбу стратегиянинг мантиқий давоми сифатида парижликлар Парма дарвозабони Зион Suzukiни ўз сафига қўшиб олиш йўлида асосий рақобатчиси бўлган Ювентус клубини ортда қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футбол-Италиа нашри ва таниқли инсайдер Fabrizio Romano хабар беришича, Франция гранди 2002 йилда туғилган истиқболли дарвозабон учун Парма клубига расман 33 миллион евро миқдорида таклиф юборди. Бош мураббий Луис Энрике Матвей Сафоновга муносиб рақобат туғдира оладиган ишончли посбон излаётгани сабабли ушбу трансферга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу билан бирга, мураббийлар штаби томонидан тўлиқ ишонч билдирилмаган бошқа бир дарвозабон трансфер бозорига қўйилиши кутилмоқда.

Ювентус учун янги вариантлар

Пари Сен-Жермен япониялик дарвозабон трансферини ҳал қилишга яқин тургани фонида, Турин клуби ўз эътиборини бошқа номзодларга қаратишга мажбур бўлмоқда. Аввалроқ асосий нишон бўлган Эмилиано Мартинес ва Рома билан шартномаси бор Миле Свилар вариантлари ҳозирча мураккаблигича қолмоқда. Шу боис, Луциано Спаллетти талабларини қондира оладиган энг реал номзод сифатида Тоттенхем посбони Гуглиелмо Викарио қолмоқда.

Манбаларга кўра, Гуглиелмо Викарио сотиб олиш ҳуқуқи билан ижара асосида Турин клубига кўчиб ўтиши мумкин. Бироқ бу Ювентус кўриб чиқаётган ягона йўл эмас. Раҳбарият трансфер ойнасининг қолган даврида жамоа таркибини кучайтириш учун бошқа муқобил вариантларни ҳам диққат билан ўрганиб чиқишни режалаштирмоқда.

PSJЮвентусЗион SuzukiТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айландиРандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айландиБугун, 21:40Интер Маями Кевин Де Бруйне трансферини жиддийлаштирдиИнтер Маями Кевин Де Бруйне трансферини жиддийлаштирдиБугун, 20:52Муҳаммад Салах фаолиятини Ла Лигада давом эттириши мумкинМуҳаммад Салах фаолиятини Ла Лигада давом эттириши мумкинБугун, 20:52Барселона Ферран Торрес трансферига тайёрБарселона Ферран Торрес трансферига тайёрБугун, 20:18Ўзбекистон–Россия ўйини бўладими? Тошев муҳим шартни айтдиЎзбекистон–Россия ўйини бўладими? Тошев муҳим шартни айтдиБугун, 20:06Аякс Барселона дарвозабони ва ёш иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаАякс Барселона дарвозабони ва ёш иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда