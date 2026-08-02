Кореялик олимлар литий-ион аккумуляторлари умрини икки баравар узайтирувчи материал яратди
Жанубий Кореянинг Сонгюнгван университети ҳамда Сеул миллий университети тадқиқотчилари литий-ион аккумуляторлари сиғими ва хизмат муддатини оширувчи Дуал-Актинг Ҳйбрид Полймер деб номланган янги полимер боғловчи материални тақдим етди. Мазкур инновацион ишланма спандекс ҳамда полиакрил кислотасини ўзаро бирлаштириш орқали електродларнинг чидамлилигини оширади ва замонавий електромобилларнинг бир марталик қувват билан босиб ўтадиган масофасини кенгайтиради.
Жанубий Кореянинг Сонгюнгван университети ҳамда Сеул миллий университети тадқиқотчилари литий-ион аккумуляторларининг сиғими ва хизмат муддатини кескин оширишга қодир бўлган янги полимер боғловчи материални тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, Дуал-Актинг Ҳйбрид Полймер (ДHP) деб номланган ушбу инновацион ишланма электродларнинг чидамлилигини ошириб, замонавий электромобилларнинг бир марталик қувват билан босиб ўтадиган масофасини сезиларли даражада кенгайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда энергия захирасини кўпайтириш учун қалин электродлардан фойдаланишга тўғри келади, бироқ уларни ишлаб чиқариш жараёнида жиддий муаммо юзага келади. Анъанавий боғловчи материал қуритиш жараёнида сиртга қараб силжийди, бунинг натижасида электроднинг механик мустаҳкамлиги пасайиб, унинг электр ўтказувчанлиги ёмонлашади ва батареянинг эскириш жараёни тезлашади.
Полимерларнинг ўзига хос бирикмасиМазкур камчиликни бартараф этиш мақсадида кореялик олимлар турлича хусусиятларга эга бўлган иккита полимерни — спандекс ҳамда полиакрил кислотасини ўзаро бирлаштирди. Спандекс материалга зарур эластиклик бахш этиб, ёриқлар пайдо бўлишининг олдини олади. Полиакрил кислотаси эса электрод зарралари ўртасида мустаҳкам кимёвий алоқаларни ўрнатиб, умумий ишончлиликни янада кучайтиради.
ДHP материалининг яна бир муҳим афзаллиги шундаки, у дастлабки қувват олиш сиклларида аккумулятор ичида ҳимоя литий интерфейсини мустақил равишда ҳосил қилади. Бу ўз навбатида литий ионларининг батарея ичида ҳаракатланишини енгиллаштиради, ички қаршиликни камайтиради ҳамда батареянинг умумий самарадорлигини сезиларли даражада оширади.
Синов натижалари ва ишлаб чиқариш истиқболлариЛаборатория синовлари шуни кўрсатдики, янги боғловчи материал кенг қўлланиладиган поливинилиденфторид (ПВДФ) билан солиштирганда деярли икки баравар юқори илашиш мустаҳкамлигини таъминлайди. Анъанавий боғловчига эга тижорий аккумулятор элементлари 95 та қувватлаш сиклидан сўнг ўз хусусиятларини сезиларли даражада йўқотган бўлса, ДHP қўлланилган элементлар 200 мартадан ортиқ сиклдан кейин ҳам дастлабки сиғимининг 86,8 фоизини сақлаб қолди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур технологиянинг энг катта афзалликларидан бири унинг мавжуд ишлаб чиқариш линиялари билан тўлиқ мос келишидир. Ишлаб чиқарувчилар янги материални оммавий ишлаб чиқаришга жорий этиш учун қўшимча ускуналар харид қилиш ёки технологик жараённи тубдан ўзгартиришга эҳтиёж сезмайди.
Ушбу янги ишланма келажакда электродлар сифатини янги босқичга кўтариб, янада узоқ масофага ҳаракатланувчи ва ишончли литий-ион аккумуляторларини яратиш йўлидаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.
…