Кореялик олимлар литий-ион аккумуляторлари умрини икки баравар узайтирувчи материал яратди

·37·Техно
Кореялик олимлар литий-ион аккумуляторлари умрини икки баравар узайтирувчи материал яратди
Қисқача

Жанубий Кореянинг Сонгюнгван университети ҳамда Сеул миллий университети тадқиқотчилари литий-ион аккумуляторлари сиғими ва хизмат муддатини оширувчи Дуал-Актинг Ҳйбрид Полймер деб номланган янги полимер боғловчи материални тақдим етди. Мазкур инновацион ишланма спандекс ҳамда полиакрил кислотасини ўзаро бирлаштириш орқали електродларнинг чидамлилигини оширади ва замонавий електромобилларнинг бир марталик қувват билан босиб ўтадиган масофасини кенгайтиради.

Жанубий Кореянинг Сонгюнгван университети ҳамда Сеул миллий университети тадқиқотчилари литий-ион аккумуляторларининг сиғими ва хизмат муддатини кескин оширишга қодир бўлган янги полимер боғловчи материални тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, Дуал-Актинг Ҳйбрид Полймер (ДHP) деб номланган ушбу инновацион ишланма электродларнинг чидамлилигини ошириб, замонавий электромобилларнинг бир марталик қувват билан босиб ўтадиган масофасини сезиларли даражада кенгайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда энергия захирасини кўпайтириш учун қалин электродлардан фойдаланишга тўғри келади, бироқ уларни ишлаб чиқариш жараёнида жиддий муаммо юзага келади. Анъанавий боғловчи материал қуритиш жараёнида сиртга қараб силжийди, бунинг натижасида электроднинг механик мустаҳкамлиги пасайиб, унинг электр ўтказувчанлиги ёмонлашади ва батареянинг эскириш жараёни тезлашади.

Полимерларнинг ўзига хос бирикмаси

Мазкур камчиликни бартараф этиш мақсадида кореялик олимлар турлича хусусиятларга эга бўлган иккита полимерни — спандекс ҳамда полиакрил кислотасини ўзаро бирлаштирди. Спандекс материалга зарур эластиклик бахш этиб, ёриқлар пайдо бўлишининг олдини олади. Полиакрил кислотаси эса электрод зарралари ўртасида мустаҳкам кимёвий алоқаларни ўрнатиб, умумий ишончлиликни янада кучайтиради.

ДHP материалининг яна бир муҳим афзаллиги шундаки, у дастлабки қувват олиш сиклларида аккумулятор ичида ҳимоя литий интерфейсини мустақил равишда ҳосил қилади. Бу ўз навбатида литий ионларининг батарея ичида ҳаракатланишини енгиллаштиради, ички қаршиликни камайтиради ҳамда батареянинг умумий самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

Синов натижалари ва ишлаб чиқариш истиқболлари

Лаборатория синовлари шуни кўрсатдики, янги боғловчи материал кенг қўлланиладиган поливинилиденфторид (ПВДФ) билан солиштирганда деярли икки баравар юқори илашиш мустаҳкамлигини таъминлайди. Анъанавий боғловчига эга тижорий аккумулятор элементлари 95 та қувватлаш сиклидан сўнг ўз хусусиятларини сезиларли даражада йўқотган бўлса, ДHP қўлланилган элементлар 200 мартадан ортиқ сиклдан кейин ҳам дастлабки сиғимининг 86,8 фоизини сақлаб қолди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур технологиянинг энг катта афзалликларидан бири унинг мавжуд ишлаб чиқариш линиялари билан тўлиқ мос келишидир. Ишлаб чиқарувчилар янги материални оммавий ишлаб чиқаришга жорий этиш учун қўшимча ускуналар харид қилиш ёки технологик жараённи тубдан ўзгартиришга эҳтиёж сезмайди.

Ушбу янги ишланма келажакда электродлар сифатини янги босқичга кўтариб, янада узоқ масофага ҳаракатланувчи ва ишончли литий-ион аккумуляторларини яратиш йўлидаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

АккумуляторТехнологияЭлектромобилИлм-фанЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинАҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинБугун, 21:20Жаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаЖаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаБугун, 20:57Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқдаСунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқдаБугун, 20:26Касио Г-Шокк Г-Стеел: енгиллаштирилган корпус ва узоқ автономияКасио Г-Шокк Г-Стеел: енгиллаштирилган корпус ва узоқ автономияБугун, 19:51Космик Аэроспасе тўрт ўринли электр самолётини эълон қилдиКосмик Аэроспасе тўрт ўринли электр самолётини эълон қилдиБугун, 19:28Lenovo Android операцион тизимига асосланган янги Googleбоок қурилмаларини тайёрламоқдаLenovo Android операцион тизимига асосланган янги Googleбоок қурилмаларини тайёрламоқдаБугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади