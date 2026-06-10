Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказида

·19·Иқтисодиёт
Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказида

Ethereum тармоғининг дастурчилари блокчейн экотизимида шахсийлик ва маълумотлар ҳимоясини кучайтириш мақсадида янги токен стандартларини тадқиқ этишни бошладилар. CoinDesk нашрининг технологик ахборотномасида қайд этилишича, ушбу йўналишдаги ўзгаришлар крипто оламидаги энг муҳим тенденциялардан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Ethereum тармоғидаги транзакциялар очиқлиги фойдаланувчиларнинг молиявий махфийлигига маълум даражада хавф туғтиши мумкин. Шу сабабли, ишлаб чиқувчилар блокчейн технологиясининг шаффофлик тамойилларига зарар етказмаган ҳолда, шахсий маълумотларни ҳимоя қилишнинг инновацион усуллари устида иш олиб бормоқдалар.

Янги стандартлар нафақат оддий фойдаланувчилар, балки йирик институционал инвесторлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Махфийликнинг таъминланиши Ethereum тармоғида хавфсизроқ ва ишончли иқтисодий муҳит яратишга хизмат қилади. Бу эса ўз навбатида криптовалюта бозоридаги умумий фаолликни ошириши мумкин.

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу технологик ютуқлар Ethereum экотизимини янада такомиллаштиради. Келажакда янги токен стандартлари жорий этилиши билан фойдаланувчилар ўз активларини бошқаришда юқори даражадаги анонимликка эга бўлишлари кутилмоқда.

EthereumБлокчейнКриптоМахфийликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Anchorage Digital АҚШ Ғазначилигининг янги AML қоидаларини қўллаб-қувватладиAnchorage Digital АҚШ Ғазначилигининг янги AML қоидаларини қўллаб-қувватладиКеча, 18:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди