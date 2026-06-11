Анъанавий молия маслаҳатчилари Bitcoin ўрнига стейблкоинларни танламоқда

·6·Иқтисодиёт
Анъанавий молия маслаҳатчилари Bitcoin ўрнига стейблкоинларни танламоқда

Йирик молиявий институтларнинг маслаҳатчилари ҳозирда Bitcoin активига қараганда стейблкоинлар ва токенизация жараёнларига кўпроқ қизиқиш билдирмоқда. Битвисе инвестиция бўйича директори Матт Ҳоуганнинг таъкидлашича, ушбу тенденция крипто бозорини ҳозирги турғунликдан олиб чиқиши мумкин бўлган асосий омилга айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳоуган 40 дан ортиқ маслаҳатчилар билан ўтказган мулоқотларига таяниб, уларнинг аксарияти Bitcoin ҳақида гаплашишдан кўра, капитал бозорлари ва глобал тўлов тизимларини ўзгартираётган реал технологик ечимларга эътибор қаратаётганини айтди. Bitcoin (BTC) жорий йилда ўз қийматининг қарийб 30 фоизини йўқотиб, 62,500 УСД атрофида савдо қилинаётган бир пайтда, Валл Стреэт вакиллари стейблкоинларнинг амалий фойдасига кўпроқ ишонч билдирмоқда.

Хусусан, Circle компаниясининг 2025-йил июн ойидаги муваффақиятли IPO жараёни ва акциялари нархининг кескин кўтарилиши ушбу соҳага бўлган қизиқишни янада оширди. Шунингдек, АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссияси (SEC) томонидан токенизация қилинган акциялар савдосига рухсат берилиши кутилаётгани анъанавий инвесторлар учун янги имкониятлар эшигини очмоқда.

Матт Ҳоуганнинг сўзларига кўра, Ethereum, Solana, Chainlink ва Avalanche каби платформалар, шунингдек, Coinbase ва Circle каби компаниялар ушбу янги инвестиция тўлқинининг марказида бўлади. Унинг фикрича, молия маслаҳатчилари ва институционал инвесторларнинг капитали айнан стейблкоин ва токенизация лойиҳаларига йўналтирилиши крипто бозорида янги "буқа" трендини бошлаб бериши мумкин.

BitcoinСтейблкоинТокенизацияИнвестицияКрипто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канадалик ўсмир 13 миллион долларлик крипто ўғирлаб ҳашаматга сарфладиКанадалик ўсмир 13 миллион долларлик крипто ўғирлаб ҳашаматга сарфладиБугун, 06:16Юmsҳоқ инфляция маълумотлари крипто бозорига туртки бердиЮmsҳоқ инфляция маълумотлари крипто бозорига туртки бердиБугун, 05:5712 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда12 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:45АҚШда инфляция 4 фоиздан ошди: Bitcoin ва олтин нархи тушиши кутилмоқдаАҚШда инфляция 4 фоиздан ошди: Bitcoin ва олтин нархи тушиши кутилмоқдаБугун, 05:15АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди