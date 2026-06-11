Анъанавий молия маслаҳатчилари Bitcoin ўрнига стейблкоинларни танламоқда
Йирик молиявий институтларнинг маслаҳатчилари ҳозирда Bitcoin активига қараганда стейблкоинлар ва токенизация жараёнларига кўпроқ қизиқиш билдирмоқда. Битвисе инвестиция бўйича директори Матт Ҳоуганнинг таъкидлашича, ушбу тенденция крипто бозорини ҳозирги турғунликдан олиб чиқиши мумкин бўлган асосий омилга айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ҳоуган 40 дан ортиқ маслаҳатчилар билан ўтказган мулоқотларига таяниб, уларнинг аксарияти Bitcoin ҳақида гаплашишдан кўра, капитал бозорлари ва глобал тўлов тизимларини ўзгартираётган реал технологик ечимларга эътибор қаратаётганини айтди. Bitcoin (BTC) жорий йилда ўз қийматининг қарийб 30 фоизини йўқотиб, 62,500 УСД атрофида савдо қилинаётган бир пайтда, Валл Стреэт вакиллари стейблкоинларнинг амалий фойдасига кўпроқ ишонч билдирмоқда.
Хусусан, Circle компаниясининг 2025-йил июн ойидаги муваффақиятли IPO жараёни ва акциялари нархининг кескин кўтарилиши ушбу соҳага бўлган қизиқишни янада оширди. Шунингдек, АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссияси (SEC) томонидан токенизация қилинган акциялар савдосига рухсат берилиши кутилаётгани анъанавий инвесторлар учун янги имкониятлар эшигини очмоқда.
Матт Ҳоуганнинг сўзларига кўра, Ethereum, Solana, Chainlink ва Avalanche каби платформалар, шунингдек, Coinbase ва Circle каби компаниялар ушбу янги инвестиция тўлқинининг марказида бўлади. Унинг фикрича, молия маслаҳатчилари ва институционал инвесторларнинг капитали айнан стейблкоин ва токенизация лойиҳаларига йўналтирилиши крипто бозорида янги "буқа" трендини бошлаб бериши мумкин.
…