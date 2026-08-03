Мухлислар севимлиси Улуғбек Қодиров бугун 43 ёшни қарши олди
Таниқли актёр Улуғбек Қодиров бугун 43 ёшга тўлди ва ўз таваллуд айёмини нишонламоқда. Санъаткор ўз ижодий фаолиятини «Аёл зоти» филми орқали бошлаган бўлиб, «Телба», «Фотима ва Зуҳра», «Мажруҳ» каби филмлардаги роллари билан томошабинлар меҳрини қозонган. Ўнлаб муваффақиятли роллари орқали ўзбек киносининг енг машҳур актёрларидан бирига айланган ижодкор, сўнгги вақтларда хонандалик йўналишида ҳам ўзини синаб кўрди.
Бугун ўзбек киносининг таниқли ва севимли актёрларидан бири Улуғбек Қодиров таваллуд айёмини нишонламоқда. "Телба", "Фотима ва Зуҳра", "Мажруҳ" каби машҳур фильмлардаги ёрқин образлари билан томошабинлар меҳрини қозонган санъаткор бугун 43 ёшга тўлди.
Улуғбек Қодиров санъатдаги ижодий фаолиятини «Аёл зоти» фильми орқали бошлаган. Кейинчалик у ўнлаб фильм ва сериаллардаги муваффақиятли роллари билан ўзбек киносининг энг машҳур актёрларидан бирига айланди.
Сўнгги вақтларда актёр мухлисларини яна бир янгилиги билан қувонтирди. У актёрликдан ташқари хонандалик йўналишида ҳам ўзини синаб кўриб, бир нечта тароналарини тақдим этди.
…