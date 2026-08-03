Мухлислар севимлиси Улуғбек Қодиров бугун 43 ёшни қарши олди

·36·Маданият
Мухлислар севимлиси Улуғбек Қодиров бугун 43 ёшни қарши олди
Қисқача

Таниқли актёр Улуғбек Қодиров бугун 43 ёшга тўлди ва ўз таваллуд айёмини нишонламоқда. Санъаткор ўз ижодий фаолиятини «Аёл зоти» филми орқали бошлаган бўлиб, «Телба», «Фотима ва Зуҳра», «Мажруҳ» каби филмлардаги роллари билан томошабинлар меҳрини қозонган. Ўнлаб муваффақиятли роллари орқали ўзбек киносининг енг машҳур актёрларидан бирига айланган ижодкор, сўнгги вақтларда хонандалик йўналишида ҳам ўзини синаб кўрди.

Бугун ўзбек киносининг таниқли ва севимли актёрларидан бири Улуғбек Қодиров таваллуд айёмини нишонламоқда. "Телба", "Фотима ва Зуҳра", "Мажруҳ" каби машҳур фильмлардаги ёрқин образлари билан томошабинлар меҳрини қозонган санъаткор бугун 43 ёшга тўлди.

Улуғбек Қодиров санъатдаги ижодий фаолиятини «Аёл зоти» фильми орқали бошлаган. Кейинчалик у ўнлаб фильм ва сериаллардаги муваффақиятли роллари билан ўзбек киносининг энг машҳур актёрларидан бирига айланди.

Сўнгги вақтларда актёр мухлисларини яна бир янгилиги билан қувонтирди. У актёрликдан ташқари хонандалик йўналишида ҳам ўзини синаб кўриб, бир нечта тароналарини тақдим этди.

Улуғбек ҚодировТелбаФотима ва ЗуҳраМажруҳАёл зоти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоҳруҳхон шифохонага ётқизилдими? Тарқалган видео мухлисларни хавотирга солди (видео)Шоҳруҳхон шифохонага ётқизилдими? Тарқалган видео мухлисларни хавотирга солди (видео)Бугун, 14:27“Ўргимчак одам: Янги кун” илк ҳафтадаёқ рекорд даромадга чиқди“Ўргимчак одам: Янги кун” илк ҳафтадаёқ рекорд даромадга чиқдиБугун, 12:18Зебо Раҳимова яна бир мўъжиза гувоҳи бўлди: қасрдан туриб Атлантика океанига ботаётган қуёшни кўрдиЗебо Раҳимова яна бир мўъжиза гувоҳи бўлди: қасрдан туриб Атлантика океанига ботаётган қуёшни кўрдиБугун, 01:39Сергей Лазарев Майамидан қарийб 1 миллион долларлик ҳашаматли квартира сотиб олди!Сергей Лазарев Майамидан қарийб 1 миллион долларлик ҳашаматли квартира сотиб олди!Бугун, 01:30Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)Кеча, 17:49Зебо Раҳимова бу сафар Рапунсел мултифилмидаги қасрни ҳаётда кўрганидан ҳайратда!Зебо Раҳимова бу сафар Рапунсел мултифилмидаги қасрни ҳаётда кўрганидан ҳайратда!Кеча, 16:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида