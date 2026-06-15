Криптовалюта бозори учун муҳим ҳафта: Яқин Шарқдаги вазият ва Fed қарори кутилмоқда
Криптовалюта бозори жорий ҳафтада ҳам геосиёсий, ҳам макроиқтисодий омиллар таъсирида юқори тебранишлар (волатиллик) даврига кириши кутилмоқда. Рақамли активлар инвесторлари диққат марказида Яқин Шарқдаги эҳтимолий ўт очишни тўхтатиш келишуви ҳамда АҚШ Fedерал захира тизими (Fed) томонидан қабул қилинадиган фоиз ставкалари бўйича қарор турибди. Ушбу воқеалар нафақат анъанавий молия бозорлари, балки Bitcoin ва бошқа йирик алткоинлар нархига ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Яқин Шарқдаги вазиятнинг барқарорлашуви глобал иқтисодиёт учун хавф даражасини пасайтиради. Уруш ҳаракатларининг тўхташи инвесторларда ишончни ошириб, уларни хатарли активлар, жумладан, криптовалюталарга кўпроқ сармоя киритишга ундаши мумкин. Аксинча, кескинликнинг давом этиши Bitcoin каби активларнинг "хавфсиз бандаргоҳ" сифатидаги мақомини синовдан ўтказади.
АҚШ Fedерал захира тизимининг таъсириҲафтанинг энг муҳим иқтисодий воқеаси Fedнинг фоиз ставкалари бўйича навбатдаги йиғилиши бўлади. Кўплаб таҳлилчилар марказий банк ставкаларни ўзгаришсиз қолдириши ёки келажакдаги пасайтиришлар бўйича аниқроқ сигналлар беришини кутмоқда. Доллар индексининг (ДХЙ) мустаҳкамланиши ёки заифлашиши бевосита Bitcoin курсига таъсир қилади, чунки крипто бозор кўп ҳолларда АҚШ доллари қийматига тескари пропорционал равишда ҳаракатланади.
Агар Fed инфляцияга қарши курашда юmsҳоқроқ оҳангни танласа, бу фонд бозорлари ва крипто индустрияси учун ижобий туртки бўлади. Аксинча, қатъий пул-кредит сиёсатининг давом этиши ҳақидаги хабарлар рақамли активлар нархининг вақтинча пасайишига олиб келиши мумкин. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу глобал ўзгаришлар муҳим, чунки маҳаллий бозорда криптовалюталарга бўлган қизиқиш тобора ортиб бормоқда.
Бозордаги кутилмалар ва блокчейн янгиликлариМакроиқтисодий омиллардан ташқари, жорий ҳафтада бир қатор йирик блокчейн лойиҳаларининг янгиланишлари ва крипто биржалардаги ликвидлик ҳолати ҳам кузатилади. Ethereum ва Solana тармоқларидаги транзакциялар ҳажми ҳамда институционал инвесторларнинг Bitcoin ETFларига бўлган муносабати бозор йўналишини белгилаб беради.
Мутахассисларнинг фикрича, жорий ҳафта давомида бозорда қуйидаги ҳолатлар кузатилиши мумкин:
- Яқин Шарқдаги тинчлик музокаралари натижасида нефт нархининг пасайиши ва бу орқали инфляцион кутилмаларнинг юmsҳаши;
- Fed раисининг чиқишидан сўнг бозорларда кутилмаган нарх сакрашлари;
- Bitcoin нархининг муҳим қаршилик даражаларини синаб кўриши;
- Алткоинлар бозорида капиталлашувнинг қайта тақсимланиши.
…