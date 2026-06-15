Криптовалюта бозори учун муҳим ҳафта: Яқин Шарқдаги вазият ва Fed қарори кутилмоқда

·0·Иқтисодиёт
Криптовалюта бозори учун муҳим ҳафта: Яқин Шарқдаги вазият ва Fed қарори кутилмоқда

Криптовалюта бозори жорий ҳафтада ҳам геосиёсий, ҳам макроиқтисодий омиллар таъсирида юқори тебранишлар (волатиллик) даврига кириши кутилмоқда. Рақамли активлар инвесторлари диққат марказида Яқин Шарқдаги эҳтимолий ўт очишни тўхтатиш келишуви ҳамда АҚШ Fedерал захира тизими (Fed) томонидан қабул қилинадиган фоиз ставкалари бўйича қарор турибди. Ушбу воқеалар нафақат анъанавий молия бозорлари, балки Bitcoin ва бошқа йирик алткоинлар нархига ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Яқин Шарқдаги вазиятнинг барқарорлашуви глобал иқтисодиёт учун хавф даражасини пасайтиради. Уруш ҳаракатларининг тўхташи инвесторларда ишончни ошириб, уларни хатарли активлар, жумладан, криптовалюталарга кўпроқ сармоя киритишга ундаши мумкин. Аксинча, кескинликнинг давом этиши Bitcoin каби активларнинг "хавфсиз бандаргоҳ" сифатидаги мақомини синовдан ўтказади.

АҚШ Fedерал захира тизимининг таъсири

Ҳафтанинг энг муҳим иқтисодий воқеаси Fedнинг фоиз ставкалари бўйича навбатдаги йиғилиши бўлади. Кўплаб таҳлилчилар марказий банк ставкаларни ўзгаришсиз қолдириши ёки келажакдаги пасайтиришлар бўйича аниқроқ сигналлар беришини кутмоқда. Доллар индексининг (ДХЙ) мустаҳкамланиши ёки заифлашиши бевосита Bitcoin курсига таъсир қилади, чунки крипто бозор кўп ҳолларда АҚШ доллари қийматига тескари пропорционал равишда ҳаракатланади.

Агар Fed инфляцияга қарши курашда юmsҳоқроқ оҳангни танласа, бу фонд бозорлари ва крипто индустрияси учун ижобий туртки бўлади. Аксинча, қатъий пул-кредит сиёсатининг давом этиши ҳақидаги хабарлар рақамли активлар нархининг вақтинча пасайишига олиб келиши мумкин. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу глобал ўзгаришлар муҳим, чунки маҳаллий бозорда криптовалюталарга бўлган қизиқиш тобора ортиб бормоқда.

Бозордаги кутилмалар ва блокчейн янгиликлари

Макроиқтисодий омиллардан ташқари, жорий ҳафтада бир қатор йирик блокчейн лойиҳаларининг янгиланишлари ва крипто биржалардаги ликвидлик ҳолати ҳам кузатилади. Ethereum ва Solana тармоқларидаги транзакциялар ҳажми ҳамда институционал инвесторларнинг Bitcoin ETFларига бўлган муносабати бозор йўналишини белгилаб беради.

Мутахассисларнинг фикрича, жорий ҳафта давомида бозорда қуйидаги ҳолатлар кузатилиши мумкин:

  • Яқин Шарқдаги тинчлик музокаралари натижасида нефт нархининг пасайиши ва бу орқали инфляцион кутилмаларнинг юmsҳаши;
  • Fed раисининг чиқишидан сўнг бозорларда кутилмаган нарх сакрашлари;
  • Bitcoin нархининг муҳим қаршилик даражаларини синаб кўриши;
  • Алткоинлар бозорида капиталлашувнинг қайта тақсимланиши.
Хулоса қилиб айтганда, криптовалюта бозори иштирокчилари учун бу ҳафта эҳтиёткорлик ва тезкор қарор қабул қилиш даври бўлади. Глобал сиёсий майдон ва АҚШ иқтисодий кўрсаткичлари ўртасидаги мувозанат рақамли активларнинг яқин ойлардаги трендини белгилаб бериши шубҳасиз.

BitcoinКриптовалютаFedИқтисодиётБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?Бугун, 08:58Bitcoin тармоғида мураккаблик кескин пасайди: Майнерлар учун янги имкониятларBitcoin тармоғида мураккаблик кескин пасайди: Майнерлар учун янги имкониятларБугун, 08:56АҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиАҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиБугун, 08:40Азтек Коннект платформасидаги заифлик сабабли 2,1 миллион доллар ўмарилдиАзтек Коннект платформасидаги заифлик сабабли 2,1 миллион доллар ўмарилдиБугун, 08:34Bitcoin нархи 66 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бозорни жонлантирдиBitcoin нархи 66 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бозорни жонлантирдиБугун, 08:3416 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда16 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди