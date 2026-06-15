Япониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқлади
Япониянинг энг йирик криптовалюта биржаларидан бири бўлган Битбанк ўз мижозларини Polymarket каби башорат бўзорлари (предиктион маркетс) билан боғлиқ транзакциялар юзасидан расман огоҳлантирди. Биржа маълумотларига кўра, бундай платформаларга маблағ ўтказиш ёки у ердан пул қабул қилиш фойдаланувчи ҳисобларининг бутунлай блокланишига олиб келиши мумкин. Бу чора мамлакатдаги қимор ўйинларига оид қатъий қонунчилик билан боғлиқ. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Битбанк эълон қилган баёнотда айтилишича, башорат платформалари билан алоқадор депозит ва пул ечиш амалиётлари шубҳали деб топилса, фойдаланувчи ҳисоби чекланади. Мазкур чеклов ҳисобга кириш, савдо қилиш ва барча турдаги молиявий операцияларни тўхтатиб қўйишни кўзда тутади. Коинтелеграпҳ нашри хабарига кўра, биржа ушбу чоралар натижасида мижозлар кўриши мумкин бўлган ҳар қандай зарар учун жавобгарликни ўз зиммасига олмайди.
Қимор қонунчилиги ва ҳуқуқий хатарларЯпонияда қимор ўйинларига оид қонунлар жуда қаттиқ бўлиб, сайлов натижалари, спорт мусобақалари ёки бошқа келажакдаги воқеаларга пул тикиш орқали даромад олиш ноқонуний деб ҳисобланиши мумкин. Битбанк айнан шу жиҳатга эътибор қаратиб, фойдаланувчиларни ташқи хизматлардан фойдаланишда эҳтиёткор бўлишга ва ҳуқуқий низоларга аралашиб қолмасликка чақирди.
Polymarket ҳозирда ўзининг кириш сиёсатида Японияни чекланган ҳудудлар рўйхатига киритган бўлса-да, жорий йилнинг май ойида компания ушбу бозорда кенгайиш ниятида эканини билдирган эди. Бироқ, маҳаллий регуляторларнинг муносабати ва Битбанк каби йирик ўйинчиларнинг эҳтиёткор позицияси бу режаларни мураккаблаштириши аниқ. Япония ҳукумати ҳозирча башорат бўзорлари бўйича махсус кўрсатма бермаган, лекин мавжуд қонунлар уларни қимор сифатида таснифлаш учун етарли асосга эга.
Глобал миқёсдаги босимФақат Япония эмас, балки бутун дунё бўйлаб башорат платформаларига нисбатан назорат кучаймоқда. АҚШ ва бошқа йирик юрисдикцияларда ҳам Polymarket ва Kalshi каби хизматлар устидан текширувлар олиб борилмоқда. Регуляторлар бу каби платформалар лицензиясиз қимор ўйинларини ташкил этиш орқали молиявий тизим барқарорлигига хавф туғдириши мумкинлигидан хавотирда.
Ўзбекистонлик крипто-инвесторлар учун ҳам бу каби янгиликлар муҳим аҳамиятга эга. Халқаро биржаларнинг қонуний талабларга риоя қилиш мақсадида ҳисобларни музлатиши глобал тенденцияга айланмоқда. Битбанк ҳолати шуни кўрсатадики, ҳатто энг оммабоп ва технологик жиҳатдан илғор хизматлар ҳам маҳаллий қонунчиликка зид келган тақдирда, йирик молия институтлари томонидан чекловга учраши мумкин.
Ҳозирда Битбанк ушбу қарорни қабул қилишда ҳукуматдан аниқ кўрсатма олган-олмаганини очиқламади. Бироқ, экспертларнинг фикрича, крипто-биржалар кутилмаган ҳуқуқий муаммолардан қочиш учун олдиндан профилактик чоралар кўришни афзал билмоқда. Бу эса келажакда Bitcoin ва бошқа активлар билан боғлиқ экотизимда башорат бўзорларининг ўрни янада торайишига олиб келиши мумкин.
…