Япониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқлади

·8·Иқтисодиёт
Япониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқлади

Япониянинг энг йирик криптовалюта биржаларидан бири бўлган Битбанк ўз мижозларини Polymarket каби башорат бўзорлари (предиктион маркетс) билан боғлиқ транзакциялар юзасидан расман огоҳлантирди. Биржа маълумотларига кўра, бундай платформаларга маблағ ўтказиш ёки у ердан пул қабул қилиш фойдаланувчи ҳисобларининг бутунлай блокланишига олиб келиши мумкин. Бу чора мамлакатдаги қимор ўйинларига оид қатъий қонунчилик билан боғлиқ. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Битбанк эълон қилган баёнотда айтилишича, башорат платформалари билан алоқадор депозит ва пул ечиш амалиётлари шубҳали деб топилса, фойдаланувчи ҳисоби чекланади. Мазкур чеклов ҳисобга кириш, савдо қилиш ва барча турдаги молиявий операцияларни тўхтатиб қўйишни кўзда тутади. Коинтелеграпҳ нашри хабарига кўра, биржа ушбу чоралар натижасида мижозлар кўриши мумкин бўлган ҳар қандай зарар учун жавобгарликни ўз зиммасига олмайди.

Қимор қонунчилиги ва ҳуқуқий хатарлар

Японияда қимор ўйинларига оид қонунлар жуда қаттиқ бўлиб, сайлов натижалари, спорт мусобақалари ёки бошқа келажакдаги воқеаларга пул тикиш орқали даромад олиш ноқонуний деб ҳисобланиши мумкин. Битбанк айнан шу жиҳатга эътибор қаратиб, фойдаланувчиларни ташқи хизматлардан фойдаланишда эҳтиёткор бўлишга ва ҳуқуқий низоларга аралашиб қолмасликка чақирди.

Polymarket ҳозирда ўзининг кириш сиёсатида Японияни чекланган ҳудудлар рўйхатига киритган бўлса-да, жорий йилнинг май ойида компания ушбу бозорда кенгайиш ниятида эканини билдирган эди. Бироқ, маҳаллий регуляторларнинг муносабати ва Битбанк каби йирик ўйинчиларнинг эҳтиёткор позицияси бу режаларни мураккаблаштириши аниқ. Япония ҳукумати ҳозирча башорат бўзорлари бўйича махсус кўрсатма бермаган, лекин мавжуд қонунлар уларни қимор сифатида таснифлаш учун етарли асосга эга.

Глобал миқёсдаги босим

Фақат Япония эмас, балки бутун дунё бўйлаб башорат платформаларига нисбатан назорат кучаймоқда. АҚШ ва бошқа йирик юрисдикцияларда ҳам Polymarket ва Kalshi каби хизматлар устидан текширувлар олиб борилмоқда. Регуляторлар бу каби платформалар лицензиясиз қимор ўйинларини ташкил этиш орқали молиявий тизим барқарорлигига хавф туғдириши мумкинлигидан хавотирда.

Ўзбекистонлик крипто-инвесторлар учун ҳам бу каби янгиликлар муҳим аҳамиятга эга. Халқаро биржаларнинг қонуний талабларга риоя қилиш мақсадида ҳисобларни музлатиши глобал тенденцияга айланмоқда. Битбанк ҳолати шуни кўрсатадики, ҳатто энг оммабоп ва технологик жиҳатдан илғор хизматлар ҳам маҳаллий қонунчиликка зид келган тақдирда, йирик молия институтлари томонидан чекловга учраши мумкин.

Ҳозирда Битбанк ушбу қарорни қабул қилишда ҳукуматдан аниқ кўрсатма олган-олмаганини очиқламади. Бироқ, экспертларнинг фикрича, крипто-биржалар кутилмаган ҳуқуқий муаммолардан қочиш учун олдиндан профилактик чоралар кўришни афзал билмоқда. Бу эса келажакда Bitcoin ва бошқа активлар билан боғлиқ экотизимда башорат бўзорларининг ўрни янада торайишига олиб келиши мумкин.

БитбанкPolymarketЯпонияКриптовалютаҚимор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 69 000 долларга қайтиши мумкинми: Нефт бозоридаги пасайиш ва янги келишувBitcoin нархи 69 000 долларга қайтиши мумкинми: Нефт бозоридаги пасайиш ва янги келишувБугун, 11:1216 июнь учун валюта курслари эълон қилинди16 июнь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04Криптовалюта бозори учун муҳим ҳафта: Яқин Шарқдаги вазият ва Fed қарори кутилмоқдаКриптовалюта бозори учун муҳим ҳафта: Яқин Шарқдаги вазият ва Fed қарори кутилмоқдаБугун, 10:17Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?Бугун, 08:58Bitcoin тармоғида мураккаблик кескин пасайди: Майнерлар учун янги имкониятларBitcoin тармоғида мураккаблик кескин пасайди: Майнерлар учун янги имкониятларБугун, 08:56АҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиАҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиБугун, 08:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда