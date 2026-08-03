Жозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяпти

·53·Спорт
Жозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяпти
Қисқача

Тажрибали мураббий Жозе Моуринью Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини Реал Мадрид клубига олиб келишни қаттиқ истамоқда ва раҳбариятдан бу трансферни тезлаштиришни талаб қилмоқда. Португалиялик мутахассис испаниялик футболчини жамоа чизиқларини бир-бирига боғлаб турувчи асосий тизим ўйинчиси сифатида кўрмоқда. Валдебебас қароргоҳида бу трансфер вақт масаласи деб баҳоланган бўлиб, президент Флорентино Перес розилик бергани сабабли музокаралар фаоллашган.

Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали мураббий Жозе Моуринью Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини Реал Мадрид клубига олиб келишни қаттиқ истамоқда ва раҳбариятдан бу трансферни тезлаштиришни талаб қилмоқда. Португалиялик мутахассис испаниялик футболчини жамоа чизиқларини бир-бирига боғлаб турувчи асосий 'тизим ўйинчиси' сифатида кўрмоқда ва музокараларда фаол қатнашмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги йилларда Реал Мадрид ўйинда чизиқлар орасидаги узилишлар сабабли қийинчиликларга дуч келгани сир эмас. Моуриньюнинг фикрича, айнан Родри каби ижрочи жамоанинг барча бўғинлари уйғунликда ишлашини таъминлай олади ва майдонда ўйин тақдирини ўзгартириш салоҳиятига эга. Жаҳон чемпионатида порлаган испаниялик юлдузнинг трансфери клуб учун нафақат спорт, балки рамзий аҳамиятга ҳам эга.

Таркибдаги кенг кўламли ўзгаришлар ва режалаштирилган трансферлар

Моуриньюнинг мураббийлар штаби жамоада амалга оширилаётган кескин ислоҳотларни муваффақиятли якунлаш устида жадал ишламоқда. Янги ўзгаришлар кўлами жуда катта бўлиб, у барча чизиқларни мукаммал боғлайдиган футболчини талаб қилади. Манбаларга кўра, ушбу кенг қамровли қайта қуриш жараёнида бир қатор таниқли футболчиларнинг номлари ҳам тилга олинмоқда:

  • Марк Кукуреля
  • Бернарду Силва
  • Дензел Думфрис
  • Усмон Диоманде
  • Карлос Эспи
Вальдебебас қароргоҳида бу трансферни вақт масаласи деб баҳолашган эди. Бироқ Флорентино Перес яшил чироқ ёқмагунича Родрининг ҳужжати музлатилган ҳолатда турганди. Эндиликда клуб президенти розилик бергани сабабли музокаралар фаоллашган ва мураббий ўз режадаги футболчисини тезроқ кўришни истамоқда.

Ҳозирги босқичда жамоани тарк этадиган ўйинчиларнинг тақдири Моуринью қўл остида шаклланадиган якуний таркибни белгилаб берувчи сўнгги бўлак бўлади. Ҳимоядан ўйин қуришни ўзининг энг кучли жиҳатларидан бири деб биладиган португалиялик мураббий учун Родрининг келиши тактик режаларнинг муҳим қисмидир.

Испания терма жамоаси сафида жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритган Родрининг мавқеи унинг трансфер қиймати ва жозибадорлигини янада оширади. Моуринью айнан шундай етакчи футболчи орқали Реал Мадрид ўйинини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган.

Жозе МоуриньюРодриРеал МадридМанчестер СитиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирдиРеал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 13:19Патрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат бердиПатрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат бердиБугун, 13:15Эмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиЭмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 12:30Антуан Семенё Энтсо Маресканинг тактикасидан мамнунлигини билдирдиАнтуан Семенё Энтсо Маресканинг тактикасидан мамнунлигини билдирдиБугун, 12:11Александро Гарначо Астон Витадаги дебютидан кейин Челсига кескин ишора қилдиАлександро Гарначо Астон Витадаги дебютидан кейин Челсига кескин ишора қилдиБугун, 11:57Хаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиХаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиБугун, 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда