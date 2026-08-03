Жозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяпти
Тажрибали мураббий Жозе Моуринью Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини Реал Мадрид клубига олиб келишни қаттиқ истамоқда ва раҳбариятдан бу трансферни тезлаштиришни талаб қилмоқда. Португалиялик мутахассис испаниялик футболчини жамоа чизиқларини бир-бирига боғлаб турувчи асосий тизим ўйинчиси сифатида кўрмоқда. Валдебебас қароргоҳида бу трансфер вақт масаласи деб баҳоланган бўлиб, президент Флорентино Перес розилик бергани сабабли музокаралар фаоллашган.
Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали мураббий Жозе Моуринью Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини Реал Мадрид клубига олиб келишни қаттиқ истамоқда ва раҳбариятдан бу трансферни тезлаштиришни талаб қилмоқда. Португалиялик мутахассис испаниялик футболчини жамоа чизиқларини бир-бирига боғлаб турувчи асосий 'тизим ўйинчиси' сифатида кўрмоқда ва музокараларда фаол қатнашмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги йилларда Реал Мадрид ўйинда чизиқлар орасидаги узилишлар сабабли қийинчиликларга дуч келгани сир эмас. Моуриньюнинг фикрича, айнан Родри каби ижрочи жамоанинг барча бўғинлари уйғунликда ишлашини таъминлай олади ва майдонда ўйин тақдирини ўзгартириш салоҳиятига эга. Жаҳон чемпионатида порлаган испаниялик юлдузнинг трансфери клуб учун нафақат спорт, балки рамзий аҳамиятга ҳам эга.
Таркибдаги кенг кўламли ўзгаришлар ва режалаштирилган трансферларМоуриньюнинг мураббийлар штаби жамоада амалга оширилаётган кескин ислоҳотларни муваффақиятли якунлаш устида жадал ишламоқда. Янги ўзгаришлар кўлами жуда катта бўлиб, у барча чизиқларни мукаммал боғлайдиган футболчини талаб қилади. Манбаларга кўра, ушбу кенг қамровли қайта қуриш жараёнида бир қатор таниқли футболчиларнинг номлари ҳам тилга олинмоқда:
- Марк Кукуреля
- Бернарду Силва
- Дензел Думфрис
- Усмон Диоманде
- Карлос Эспи
Ҳозирги босқичда жамоани тарк этадиган ўйинчиларнинг тақдири Моуринью қўл остида шаклланадиган якуний таркибни белгилаб берувчи сўнгги бўлак бўлади. Ҳимоядан ўйин қуришни ўзининг энг кучли жиҳатларидан бири деб биладиган португалиялик мураббий учун Родрининг келиши тактик режаларнинг муҳим қисмидир.
Испания терма жамоаси сафида жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритган Родрининг мавқеи унинг трансфер қиймати ва жозибадорлигини янада оширади. Моуринью айнан шундай етакчи футболчи орқали Реал Мадрид ўйинини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган.
…