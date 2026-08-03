Мактабдаги қотиллик: 14 ёшли ўсмир 40 йилга қамалиши мумкин
Малайзияда 14 ёшли ўсмир мактабдош қизга бир неча марта пичоқ уриб, унинг ўлимига сабабчи бўлганликда айбланмоқда. Агар суд уни айбдор деб топса, у 30 йилдан 40 йилгача озодликдан маҳрум этилиши, шунингдек, мамлакат қонунчилигида назарда тутилган тартибда қамчиланиши мумкин. Бу ҳақда BBC хабар берди.
Маълум қилинишича, мудҳиш жиноят 2025 йил октябрь ойида Куала Лумпур шаҳри чеккасида жойлашган мактаблардан бирида содир бўлган. 16 ёшли Яп Шинг Хуэн мактаб ҳожатхонасида танасининг турли қисмларига етказилган бир нечта пичоқ жароҳатлари билан ҳушсиз ҳолда топилган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ушбу жиноятда гумон қилинаётган, ўша вақтда 14 ёшда бўлган ўсмирни қўлга олган. Бироқ у тергов давомида ўз айбини тан олмаган. Агар суд унинг айбини исботланган деб топса, унга 40 йилгача қамоқ жазоси тайинланиши мумкин.
Тергов маълумотларига кўра, ҳодисадан кейин полиция ижтимоий тармоқлар гумонланувчи ўсмирнинг хатти-ҳаракатига муайян даражада таъсир кўрсатган бўлиши мумкинлигини маълум қилди. Уни ҳибсга олиш вақтида ёнидан хат ҳам топилган. Мазкур хатнинг тахминий мазмуни эса ижтимоий тармоқлар ва онлайн муҳитнинг ушбу жиноятга эҳтимолий таъсири ҳақидаги баҳс-мунозараларни янада кучайтирган.
Малайзия қонунчилигига мувофиқ, гумонланувчи вояга етмагани сабабли унинг шахси ошкор қилинмайди. Шунингдек, ёши туфайли унга нисбатан ўлим жазоси қўлланилиши мумкин эмас. Мамлакатда жиноий жавобгарлик ёши 10 ёшдан бошланиши ҳам қонунчиликда белгилаб қўйилган.
Ушбу фожиадан сўнг мамлакатда ўсмирлар ўртасидаги зўравонлик ва ижтимоий тармоқларнинг таъсири яна бир бор кенг муҳокама қилинди. 2025 йилда бош вазир Анвар Иброҳимдан айнан шу воқеа ҳамда мактабларда кузатилаётган зўравонлик ҳолатлари ҳақида сўралганда, у муаммоларнинг катта қисми мобил телефонлар ва ижтимоий тармоқлардан назоратсиз фойдаланиш билан боғлиқ эканини таъкидлаган. Шу билан бирга, бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун янада қатъий чоралар кўрилишини маълум қилган.
Орадан кўп ўтмай, мамлакат расмийлари болалар хавфсизлигини кучайтириш ва уларни зарарли онлайн контент таъсиридан ҳимоя қилишга қаратилган янги тартибларни жорий этди. Хусусан, жорий йилнинг июнь ойидан бошлаб Малайзияда 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларда шахсий аккаунт очиш тақиқланди. Бу қарор болаларни рақамли муҳитдаги хавф-хатарлардан асрашга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
…