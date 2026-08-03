Мактабдаги қотиллик: 14 ёшли ўсмир 40 йилга қамалиши мумкин

·0·Дунё
Мактабдаги қотиллик: 14 ёшли ўсмир 40 йилга қамалиши мумкин

Малайзияда 14 ёшли ўсмир мактабдош қизга бир неча марта пичоқ уриб, унинг ўлимига сабабчи бўлганликда айбланмоқда. Агар суд уни айбдор деб топса, у 30 йилдан 40 йилгача озодликдан маҳрум этилиши, шунингдек, мамлакат қонунчилигида назарда тутилган тартибда қамчиланиши мумкин. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Маълум қилинишича, мудҳиш жиноят 2025 йил октябрь ойида Куала Лумпур шаҳри чеккасида жойлашган мактаблардан бирида содир бўлган. 16 ёшли Яп Шинг Хуэн мактаб ҳожатхонасида танасининг турли қисмларига етказилган бир нечта пичоқ жароҳатлари билан ҳушсиз ҳолда топилган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ушбу жиноятда гумон қилинаётган, ўша вақтда 14 ёшда бўлган ўсмирни қўлга олган. Бироқ у тергов давомида ўз айбини тан олмаган. Агар суд унинг айбини исботланган деб топса, унга 40 йилгача қамоқ жазоси тайинланиши мумкин.

Тергов маълумотларига кўра, ҳодисадан кейин полиция ижтимоий тармоқлар гумонланувчи ўсмирнинг хатти-ҳаракатига муайян даражада таъсир кўрсатган бўлиши мумкинлигини маълум қилди. Уни ҳибсга олиш вақтида ёнидан хат ҳам топилган. Мазкур хатнинг тахминий мазмуни эса ижтимоий тармоқлар ва онлайн муҳитнинг ушбу жиноятга эҳтимолий таъсири ҳақидаги баҳс-мунозараларни янада кучайтирган.

Малайзия қонунчилигига мувофиқ, гумонланувчи вояга етмагани сабабли унинг шахси ошкор қилинмайди. Шунингдек, ёши туфайли унга нисбатан ўлим жазоси қўлланилиши мумкин эмас. Мамлакатда жиноий жавобгарлик ёши 10 ёшдан бошланиши ҳам қонунчиликда белгилаб қўйилган.

Ушбу фожиадан сўнг мамлакатда ўсмирлар ўртасидаги зўравонлик ва ижтимоий тармоқларнинг таъсири яна бир бор кенг муҳокама қилинди. 2025 йилда бош вазир Анвар Иброҳимдан айнан шу воқеа ҳамда мактабларда кузатилаётган зўравонлик ҳолатлари ҳақида сўралганда, у муаммоларнинг катта қисми мобил телефонлар ва ижтимоий тармоқлардан назоратсиз фойдаланиш билан боғлиқ эканини таъкидлаган. Шу билан бирга, бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун янада қатъий чоралар кўрилишини маълум қилган.

Орадан кўп ўтмай, мамлакат расмийлари болалар хавфсизлигини кучайтириш ва уларни зарарли онлайн контент таъсиридан ҳимоя қилишга қаратилган янги тартибларни жорий этди. Хусусан, жорий йилнинг июнь ойидан бошлаб Малайзияда 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларда шахсий аккаунт очиш тақиқланди. Бу қарор болаларни рақамли муҳитдаги хавф-хатарлардан асрашга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этдиБразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этдиБугун, 11:44Дастурчи кунига 50 минг доллар топадиган ўйинини нега ўчириб ташлади?Дастурчи кунига 50 минг доллар топадиган ўйинини нега ўчириб ташлади?Бугун, 03:16Рухсатномасиз дарёни тозалаган британиялик адвокат 2 йилгача қамалиши мумкинРухсатномасиз дарёни тозалаган британиялик адвокат 2 йилгача қамалиши мумкинБугун, 01:10Ерда 14 йилдан буён кузатилмаган совуқ қайд этилдиЕрда 14 йилдан буён кузатилмаган совуқ қайд этилдиКеча, 23:01Мисрда саккизоёқ чўмилаётган сузувчига “миниб олди” (видео)Мисрда саккизоёқ чўмилаётган сузувчига “миниб олди” (видео)Кеча, 19:09Акула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга беладиАкула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга беладиКеча, 19:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда