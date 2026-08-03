“Ўргимчак одам: Янги кун” илк ҳафтадаёқ рекорд даромадга чиқди
Марвел студиясининг "Ўргимчак одам: Янги кун" филми прокатнинг илк ҳафтасидаёқ рекорд натижа қайд етиб, 2026 йилнинг енг даромадли кинопремерасига айланди. Reuters агентлиги тарқатган маълумотга кўра, мазкур картина АҚШ ва Канада кинотеатрларида 355 миллион доллар, халқаро прокатда еса 572 миллион доллар ишлаб топди. Том Холланд иштирокидаги ушбу янги филм Голливуд тарихидаги енг муваффақиятли иккинчи дебют сифатида қайд етилди.
Marvel студиясининг кутилган лойиҳаларидан бири бўлган “Ўргимчак одам: Янги кун” фильми прокатнинг илк ҳафтасидаёқ рекорд натижа қайд этиб, 2026 йилнинг энг даромадли кинопремьерасига айланди. Бу ҳақда Reuters агентлиги хабар берди.
Маълумотларга кўра, фильм АҚШ ва Канада кинотеатрларида намойишнинг биринчи ҳафтасида 355 миллион доллар миқдорида даромад тўплади. Халқаро прокатда эса картина яна 572 миллион доллар ишлаб, жаҳон бўйлаб улкан молиявий муваффақиятга эришди. Ушбу сумманинг 121 миллион доллари Хитой бозори ҳиссасига тўғри келади.
Шу тариқа, фильм коронавирус пандемиясидан кейин Шимолий Америка кино бозорида қайд этилган энг юқори старт натижаларидан бирини намойиш қилди. Мутахассислар фикрича, бундай кўрсаткич томошабинларнинг суперқаҳрамонлар ҳақидаги фильмларга қизиқиши ҳануз юқори эканини яна бир бор тасдиқлади.
Якуний натижаларга кўра, “Ўргимчак одам: Янги кун” Голливуд тарихидаги энг муваффақиятли иккинчи дебют сифатида қайд этилди. Ҳозирча биринчи ўринни 2019 йилда экранларга чиққан “Қасоскорлар: Финал” эгаллаб турибди. Том Холланд иштирокидаги янги фильм ушбу рекорддан атиги икки миллион доллар кам даромад тўплаган.
Reuters таъкидлашича, сўнгги йилларда суперқаҳрамонлар ҳақидаги фильмларга қизиқиш маълум даражада пасайган бўлса-да, Marvel оламининг энг машҳур қаҳрамонларидан бири бўлган Ўргимчак одам томошабинлар учун ўз жозибасини йўқотмаган.
“Ўргимчак одам: Янги кун” Том Холланднинг 2016 йилдан буён мазкур қаҳрамон образини гавдалантирган учинчи мустақил фильми ҳисобланади. Янги картинанинг асосий ғояси қаҳрамоннинг ёлғизлик ҳисси, ички кечинмалари ва одамлар билан яқин муносабат ўрнатишга интилишига бағишланган бўлиб, айнан шу жиҳат танқидчилар ҳамда томошабинлар томонидан илиқ кутиб олинди. Фильм нафақат молиявий жиҳатдан, балки мазмуни ва ҳиссий таъсири билан ҳам юқори баҳоланмоқда.
…