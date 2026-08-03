“Ўргимчак одам: Янги кун” илк ҳафтадаёқ рекорд даромадга чиқди

·31·Маданият
“Ўргимчак одам: Янги кун” илк ҳафтадаёқ рекорд даромадга чиқди
Қисқача

Марвел студиясининг "Ўргимчак одам: Янги кун" филми прокатнинг илк ҳафтасидаёқ рекорд натижа қайд етиб, 2026 йилнинг енг даромадли кинопремерасига айланди. Reuters агентлиги тарқатган маълумотга кўра, мазкур картина АҚШ ва Канада кинотеатрларида 355 миллион доллар, халқаро прокатда еса 572 миллион доллар ишлаб топди. Том Холланд иштирокидаги ушбу янги филм Голливуд тарихидаги енг муваффақиятли иккинчи дебют сифатида қайд етилди.

Marvel студиясининг кутилган лойиҳаларидан бири бўлган “Ўргимчак одам: Янги кун” фильми прокатнинг илк ҳафтасидаёқ рекорд натижа қайд этиб, 2026 йилнинг энг даромадли кинопремьерасига айланди. Бу ҳақда Reuters агентлиги хабар берди.

Маълумотларга кўра, фильм АҚШ ва Канада кинотеатрларида намойишнинг биринчи ҳафтасида 355 миллион доллар миқдорида даромад тўплади. Халқаро прокатда эса картина яна 572 миллион доллар ишлаб, жаҳон бўйлаб улкан молиявий муваффақиятга эришди. Ушбу сумманинг 121 миллион доллари Хитой бозори ҳиссасига тўғри келади.

Шу тариқа, фильм коронавирус пандемиясидан кейин Шимолий Америка кино бозорида қайд этилган энг юқори старт натижаларидан бирини намойиш қилди. Мутахассислар фикрича, бундай кўрсаткич томошабинларнинг суперқаҳрамонлар ҳақидаги фильмларга қизиқиши ҳануз юқори эканини яна бир бор тасдиқлади.

O'rgimchak-odam va MJ tungi shahar manzarasi fonida bir-biriga qarab turibdi.

Якуний натижаларга кўра, “Ўргимчак одам: Янги кун” Голливуд тарихидаги энг муваффақиятли иккинчи дебют сифатида қайд этилди. Ҳозирча биринчи ўринни 2019 йилда экранларга чиққан “Қасоскорлар: Финал” эгаллаб турибди. Том Холланд иштирокидаги янги фильм ушбу рекорддан атиги икки миллион доллар кам даромад тўплаган.

Reuters таъкидлашича, сўнгги йилларда суперқаҳрамонлар ҳақидаги фильмларга қизиқиш маълум даражада пасайган бўлса-да, Marvel оламининг энг машҳур қаҳрамонларидан бири бўлган Ўргимчак одам томошабинлар учун ўз жозибасини йўқотмаган.

“Ўргимчак одам: Янги кун” Том Холланднинг 2016 йилдан буён мазкур қаҳрамон образини гавдалантирган учинчи мустақил фильми ҳисобланади. Янги картинанинг асосий ғояси қаҳрамоннинг ёлғизлик ҳисси, ички кечинмалари ва одамлар билан яқин муносабат ўрнатишга интилишига бағишланган бўлиб, айнан шу жиҳат танқидчилар ҳамда томошабинлар томонидан илиқ кутиб олинди. Фильм нафақат молиявий жиҳатдан, балки мазмуни ва ҳиссий таъсири билан ҳам юқори баҳоланмоқда.

Марвел СтудиосСпайдер-Мэн: Брэнд Нью ДэйРойтерсТом ХолландАвенжерс: Эндгейм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебо Раҳимова яна бир мўъжиза гувоҳи бўлди: қасрдан туриб Атлантика океанига ботаётган қуёшни кўрдиЗебо Раҳимова яна бир мўъжиза гувоҳи бўлди: қасрдан туриб Атлантика океанига ботаётган қуёшни кўрдиБугун, 01:39Сергей Лазарев Майамидан қарийб 1 миллион долларлик ҳашаматли квартира сотиб олди!Сергей Лазарев Майамидан қарийб 1 миллион долларлик ҳашаматли квартира сотиб олди!Бугун, 01:30Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)Кеча, 17:49Зебо Раҳимова бу сафар Рапунсел мултифилмидаги қасрни ҳаётда кўрганидан ҳайратда!Зебо Раҳимова бу сафар Рапунсел мултифилмидаги қасрни ҳаётда кўрганидан ҳайратда!Кеча, 16:48«Kara Sevda» юлдузи Неслиҳан Атагюл ҳақида 3 қизиқарли факт«Kara Sevda» юлдузи Неслиҳан Атагюл ҳақида 3 қизиқарли факт01.08, 20:53Ҳувайдо Жумаева: "Аёл ўз-ўзидан ёмон йўлга кирмайди"Ҳувайдо Жумаева: "Аёл ўз-ўзидан ёмон йўлга кирмайди"01.08, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида