Антуан Семенё Энтсо Маресканинг тактикасидан мамнунлигини билдирди

·31·Спорт
Антуан Семенё Энтсо Маресканинг тактикасидан мамнунлигини билдирди
Қисқача

Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Антуан Семенё янги бош мураббий Енцо Маресканинг тактик режаси ва унга бераётган еркинлигидан мамнун еканлигини билдирди. Гана терма жамоаси аъзоси италиялик мутахассиснинг ҳужумкор фалсафасини қулоғига ёқимли мусиқа деб атаб, бу услуб унинг кучли жиҳатларига мос тушишини таъкидлади.

Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Антуан Семенё янги бош мураббий Энтсо Маресканинг тактик режаси ва унга бераётган эркинлигидан мамнун эканини яширмади. Goal.com хабар беришича, Гана терма жамоаси аъзоси италиялик мутахассиснинг ҳужумкор фалсафасини «қулоғимга ёқимли мусиқа» деб атаб, бу услуб унинг кучли жиҳатларига мос тушишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Пеп Гвардиола кетганидан кейин жамоани қабул қилиб олган Энтсо Мареска қўл остидаги илк ўйин Гонконгда Интер клубига қарши кечди. Пеналтилар сериясида мағлубиятга учраганига қарамай, Манчестер Сити янги мураббий жорий этишни режалаштираётган ҳужумкор ниятларни яққол намойиш этди. Ушбу учрашувнинг биринчи бўлимида ҳаракат қилган Антуан Семенё Дивине Мукасанинг голлардан бирига муаллифлик қилишида ёрдам берди.

Қанот ўйинчилари учун янги имкониятлар

Семенёнинг фикрича, Маресканинг услуби қанотларда кенглик ва якка курашлардаги маҳоратни устун қўяди. У аввалроқ Челсиде ҳам шундай ёндашувни кузатгани ва бу унинг ўйинига мос келишини айтиб ўтди. Футболчи мураббий билан алоҳида суҳбатлар ўтказгани ва жамоадаги вазифалари бўйича аниқ кўрсатма олганини қўшимча қилди.

«Энтсонинг ғоялари ажойиб, Пепникига ўхшаш жиҳатлари ҳам бор. Унинг талаби оддий — қанотда туриш ва тўпни қабул қилиб, имконият яратиш», дейди ҳужумчи. Унинг таъкидлашича, янги мураббий қўл остида майдонда тез-тез бирга-бир вазиятларга киришиш имконияти туғилади ва бу унга завқ бағишлайди.

Ўтган мавсумдаги муваффақиятлар ва келажак режалари

Эслатиб ўтамиз, Антуан Семенё январ ойида Боурнемоут сафидан 65 миллион фунт стерлинг эвазига Манчестер Сити жамоасига кўчиб ўтган эди. Этиҳад Стадиумдаги дастлабки ярим мавсум унинг учун жуда муваффақиятли келди. У клуб ва терма жамоаси сафида жами 21 та гол уришга эришди, жумладан, Англия кубоги финалида Челси дарвозасига ғалаба тўпини киритди.

Футболчи собиқ устози Пеп Гвардиола унинг ўсишида муҳим рол ўйнаганини эътироф этди. Гвардиола унга келажакда янада кучли футболчига айланишини айтиб, катта ёрдам берган. Шунингдек, Семенё ўзининг Премер-лигадаги фаолияти порлашига замин яратган Боурнемоут клуби раҳбарияти ва мураббийларига чуқур миннатдорчилик билдирди.

Антуан СеменёЭнтсо МарескаМанчестер СитиПремер-лигаПеп Гвардиола
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирдиРеал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 13:19Патрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат бердиПатрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат бердиБугун, 13:15Эмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиЭмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 12:30Жозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяптиЖозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяптиБугун, 12:11Александро Гарначо Астон Витадаги дебютидан кейин Челсига кескин ишора қилдиАлександро Гарначо Астон Витадаги дебютидан кейин Челсига кескин ишора қилдиБугун, 11:57Хаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиХаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиБугун, 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда