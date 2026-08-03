Антуан Семенё Энтсо Маресканинг тактикасидан мамнунлигини билдирди
Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Антуан Семенё янги бош мураббий Енцо Маресканинг тактик режаси ва унга бераётган еркинлигидан мамнун еканлигини билдирди. Гана терма жамоаси аъзоси италиялик мутахассиснинг ҳужумкор фалсафасини қулоғига ёқимли мусиқа деб атаб, бу услуб унинг кучли жиҳатларига мос тушишини таъкидлади.
Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Антуан Семенё янги бош мураббий Энтсо Маресканинг тактик режаси ва унга бераётган эркинлигидан мамнун эканини яширмади. Goal.com хабар беришича, Гана терма жамоаси аъзоси италиялик мутахассиснинг ҳужумкор фалсафасини «қулоғимга ёқимли мусиқа» деб атаб, бу услуб унинг кучли жиҳатларига мос тушишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Пеп Гвардиола кетганидан кейин жамоани қабул қилиб олган Энтсо Мареска қўл остидаги илк ўйин Гонконгда Интер клубига қарши кечди. Пеналтилар сериясида мағлубиятга учраганига қарамай, Манчестер Сити янги мураббий жорий этишни режалаштираётган ҳужумкор ниятларни яққол намойиш этди. Ушбу учрашувнинг биринчи бўлимида ҳаракат қилган Антуан Семенё Дивине Мукасанинг голлардан бирига муаллифлик қилишида ёрдам берди.
Қанот ўйинчилари учун янги имкониятларСеменёнинг фикрича, Маресканинг услуби қанотларда кенглик ва якка курашлардаги маҳоратни устун қўяди. У аввалроқ Челсиде ҳам шундай ёндашувни кузатгани ва бу унинг ўйинига мос келишини айтиб ўтди. Футболчи мураббий билан алоҳида суҳбатлар ўтказгани ва жамоадаги вазифалари бўйича аниқ кўрсатма олганини қўшимча қилди.
«Энтсонинг ғоялари ажойиб, Пепникига ўхшаш жиҳатлари ҳам бор. Унинг талаби оддий — қанотда туриш ва тўпни қабул қилиб, имконият яратиш», дейди ҳужумчи. Унинг таъкидлашича, янги мураббий қўл остида майдонда тез-тез бирга-бир вазиятларга киришиш имконияти туғилади ва бу унга завқ бағишлайди.
Ўтган мавсумдаги муваффақиятлар ва келажак режалариЭслатиб ўтамиз, Антуан Семенё январ ойида Боурнемоут сафидан 65 миллион фунт стерлинг эвазига Манчестер Сити жамоасига кўчиб ўтган эди. Этиҳад Стадиумдаги дастлабки ярим мавсум унинг учун жуда муваффақиятли келди. У клуб ва терма жамоаси сафида жами 21 та гол уришга эришди, жумладан, Англия кубоги финалида Челси дарвозасига ғалаба тўпини киритди.
Футболчи собиқ устози Пеп Гвардиола унинг ўсишида муҳим рол ўйнаганини эътироф этди. Гвардиола унга келажакда янада кучли футболчига айланишини айтиб, катта ёрдам берган. Шунингдек, Семенё ўзининг Премер-лигадаги фаолияти порлашига замин яратган Боурнемоут клуби раҳбарияти ва мураббийларига чуқур миннатдорчилик билдирди.
…