Олимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топди

·31·Техно
Олимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топди
Қисқача

Халқаро тадқиқотчилар гуруҳи замонавий инсон геномидан илгари фанга номаълум бўлган қадимги ҳоминин турига тегишли генетик изларни аниқлади. Бу кашфиётга тошқолдан олинган ДНК намуналарига еҳтиёж сезмайдиган янги ТРАСЕ алгоритми ёрдамида еришилди. Ушбу сирли генетик қисм Ер юзидаги барча инсонлар геномида 0,5 фоиздан 1,1 фоизгача миқдорда мавжуд. Мазкур гуруҳ аждодларининг замонавий инсонлардан тахминан 830 минг йил муқаддам ажралиб чиққани маълум бўлди.

Халқаро тадқиқотчилар гуруҳи замонавий инсон геномидан илгари фанга номаълум бўлган қадимги ҳоминин турига тегишли генетик изларни аниқлади. Ссиенсе журналида эълон қилинган илмий ишда таъкидланишича, бу кашфиётга тошқолдан олинган ДНК намуналарига эҳтиёж сезмайдиган янги ТРАСE алгоритми ёрдамида эришилди. Ушбу ёндашув инсоният эволюцияси тарихи минг йиллар давомида бир неча бор турли турлар ўзаро қўшилиб кетган мураккаб жараён бўлганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда палеогенетиканинг асосий муаммоси қадимий намуналар тақчиллигидан иборат. Иссиқ иқлим шароитида ёки миллион йилдан ортиқ вақт олдин яшаб ўтган организмларнинг ДНКсини сақлаб қолиш имконсиз. Шу сабабли илгари тошқол намуналари топилмаган ҳудудлар ва популяциялар тадқиқотчилар учун ёпиқ бўлиб келган эди. Янги ишлаб чиқилган ТРАСE усули эса замонавий геномларни маълумотлар базасидаги тайёр на намуналар билан солиштирмасдан, балки ҳар бир ДНК фрагментининг юз минглаб йиллар давомидаги ирсийланиш жараёнини кузатувчи эволюцион дарахтлар — аждодлар реомбинацияси графларини тиклайди.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу дастурий алгоритм симуляциялар ёрдамида синовдан ўткатилганда тахминан 90 фоизлик аниқлик кўрсатиб, хато қилиш эҳтимолини 0,25 фоиздан паст даражада сақлаб қолган. Шундан сўнг олимлар уни Африка, Европа, Осиё ва Океания ҳудудларидаги популяцияларни қамраб олган «1000 генома» лойиҳаси маълумотларига татбиқ этишди. Натижада алгоритм аввалдан маълум бўлган неандертал ва денисов одами генларини аниқлаш билан бирга, ҳеч қайси маълум гуруҳга тўғри келмайдиган мутлақо янги «арвоҳ» аралашмани ҳам топди.

Номаълум популяция сирлари

Аниқланишича, мазкур сирли генетик қисм Ер юзидаги барча инсонлар — ҳам африкаликлар, ҳам бошқа қитъа вакилларининг геномида 0,5 фоиздан 1,1 фоизгача миқдорда мавжуд. Ушбу фрагментларнинг неандертал ДНКларига қараганда қисқароқ экани ҳодисанинг анча қадимийлигидан далолат беради. Статистик таҳлиллар мазкур гуруҳ аждодларининг замонавий инсонлардан тахминан 830 минг йил муқаддам ажралиб чиққанини, уларнинг ўзаро қўшилиш жараёни эса инсоният Африкадан чиқишидан олдин содир бўлганини кўрсатди.

Тадқиқот генетик ландшафт бўйича ҳам муҳим хулосаларни тақдим этди. ТРАСE харитасига кўра, қадимий ДНК инсон геномининг 70 фоиздан ортиғини қоплайди. Қизиғи шундаки, илгари неандертал ва денисов генларидан тозаланган деб ҳисобланган «генетик чўлларда» ҳам ушбу «арвоҳ» излар топилган. Масалан, нутқ жараёни билан боғлиқ FOXP2 гени жойлашган 7-хромосомада мазкур аралашма частотаси 13,3 фоизга етади. Бу эса табиий танланиш ҳар қандай қадимги генларга қарши эмас, балки фақатгина зарарли генетик юк олиб юрган муайян линияларга қарши ишлаганини англатади.

Суҳбатдошлар орқали ўтган ультра-қадимий ирсият

Тадқиқотнинг яна бир қатлами Океания аҳолиси — Папуа – Янги Гвинея, Вануату ва Санта-Круз ороллари фуқаролари геномида аниқланди. ТРАСE бу ерда денисовчилар ДНКси ичига жойлашган ва ўта чуқур фарқланишни кўрсатувчи сегментларни ажратиб кўрсатди. Мутахассислар буни «ультра-қадимий» интрогресия, яни денисовчиларнинг ўзлари ҳам ундан ҳам қадимийроқ популяция билан қўшилиб кетгани ва кейинчалик бу генларни замонавий одамларга узатгани сифатида изоҳламоқда.

Мазкур линиянинг ажралиш вақти тахминан 1,77 миллион йил олдинга тўғри келиб, олимлар бу борада Ҳомо эректус турини энг муносиб номзод деб топмоқда. Ҳозирча бунинг учун тўғридан-тўғри моддий далиллар йўқ, бироқ янги ҳисоблаш усули тошқилларнинг сақланиб қолганига боғлиқ бўлмаган ҳолда илк бор аниқ миқдорий баҳони тақдим этмоқда. ЭҲМ ва алгоритмларга асосланган геном археологияси келгусида миллион йиллик тарих сирларини очишда ягона йўлга айланмоқда.

ГенетикаДНКЭволюцияФанТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқдаСунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқдаБугун, 13:22АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Blue Origin билан юк ташиш шартномасини кенгайтирдиАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Blue Origin билан юк ташиш шартномасини кенгайтирдиБугун, 06:51Квант физикасида муҳим ютуқ: олимлар экзотик суперпозицияларни яратдиКвант физикасида муҳим ютуқ: олимлар экзотик суперпозицияларни яратдиБугун, 05:56Онеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқадиОнеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқадиБугун, 03:26Хитой Ер ва коинот хавфсизлиги учун янги усулни таклиф қилдиХитой Ер ва коинот хавфсизлиги учун янги усулни таклиф қилдиБугун, 02:54Глобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошладиГлобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошладиБугун, 02:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди