Александро Гарначо Астон Витадаги дебютидан кейин Челсига кескин ишора қилди
Аргентина терма жамоаси вингери Александро Гарначо ёзги трансфер ойнасида ижара асосида Астон Витага кўчиб ўтгандан кейинги илк ўйинидан сўнг собиқ клуби Челисга нисбатан кескин муносабат билдирди. Индонезия юлдузларига қарши кечган ва Унаи Емерй жамоасининг 3:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган баҳсда 22 ёшли футболчи асосий таркибда майдонга тушиб, илк бўлимни тўлиқ ўтказди.
Аргентина терма жамоаси вингери Александро Гарначо янги жамоаси сафидаги илк ўйинидан сўнг собиқ клуби — Челсига нисбатан ўзининг кескин муносабатини билдирди. Goal.com хабар беришига кўра, футболчи ёзги трансфер ойнасида ижара асосида Астон Витага кўчиб ўтганди ва у Лондондаги қийин даврлардан кейин ниҳоят футбол ўйнаб завқ олаётганини яшириб ўтирмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер якунланганидан сўнг, Астон Вила мавсумолди тайёргарлик доирасида Жаркартада Индонезия юлдузларига қарши баҳс олиб борди. Гелора Бунг Карно стадионида бўлиб ўтган учрашув Унаи Эмерй жамоасининг 3:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Асосий таркибда майдонга тушган 22 ёшли футболчи чап қанотда ҳаракат қилиб, илк бўлимни тўлиқ ўтказди ва танаффусда алмаштирилди.
Майдондаги ҳаракатлар ва ижтимоий тармоқдаги ишораларМазкур учрашувда Астон Вила сафида Эми Буендиа, Росс Баркли ва Браян Маджо ўз номини таблога ёздириб қўйишди. Бироқ ўйиндан кейин кўпчиликнинг эътибори Александро Гарначонинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасига қаратилди. Вингер Instagram сторй бўлимида ўйин суратини жойлаштириб, қуйидаги сўзларни ёзиб қолдирди: "Тез орада кўришамиз Бангкок. Уч ойдан кейин илк асосий таркибдаги ўйин. Футболдан яна завқ олаётганимдан хурсандман. Ҳар куни бир фоиз. Раҳмат, Индонезия!"
Ушбу жумлалар, хусусан футболчининг футболдан яна завқ олаётганини таъкидлагани Лондон клубининг мухлислари орасида турли муҳокамаларга сабаб бўлди. Маълумки, футболчи Манчестер Юнайтеддан 40 миллион фунт стерлинг эвазига Челсига ўтган, бироқ мазкур трансфер кутилганидек ёрқин натижа бермаган ва у пойтахт клубида турғунликка учраганди.
Унаи Эмерй омили ва Чемпионлар лигасиАстон Вила билан тузилган битим мавсум охиригача мўлжалланган ижара шартномасини ўз ичига олади, бироқ унда муайян ўйинлар сонига эришилганда 43 миллион фунт стерлинг эвазига тўлақонли сотиб олиш мажбурияти ҳам мавжуд. Футболчи клуб матбуот хизматига берган интервюсида нима учун айнан Астон Витани танлагани сабабларини очиқ-ойдин баён қилди.
"Ўйлашимча, Европа мусобақаларида ўйнаш ҳам муҳим. Мен ўзимга бўлган ишончни қайтариб олиш ва Манчестер Юнайтеддаги илк йилларимдаги даражамдаги ўйинчи бўлиш учун мос клуб қидиргандим", — деди у. Гарначо Чемпионлар лигасида иштирок этиш энг яхши имконият эканлигини ва жамоа бу мавсумда муҳим натижаларга эришишига умид қилишини қўшимча қилди.
Шунингдек, бош мураббий Унаи Эмерйнинг шахсан ўзи трансферда катта рол ўйнагани малум бўлди. Аргентиналик вингер испаниялик мутахассис унга ўзига бўлган ишончни қайтариб бергани учун айнан Астон Вила вариантини танлаганини тан олди. Тажрибали мураббий қўл остида футболчи ўз фаолиятини қайта жонлантиришга ҳаракат қилмоқда.
…