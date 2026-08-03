Александро Гарначо Астон Витадаги дебютидан кейин Челсига кескин ишора қилди

·67·Спорт
Александро Гарначо Астон Витадаги дебютидан кейин Челсига кескин ишора қилди
Қисқача

Аргентина терма жамоаси вингери Александро Гарначо ёзги трансфер ойнасида ижара асосида Астон Витага кўчиб ўтгандан кейинги илк ўйинидан сўнг собиқ клуби Челисга нисбатан кескин муносабат билдирди. Индонезия юлдузларига қарши кечган ва Унаи Емерй жамоасининг 3:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган баҳсда 22 ёшли футболчи асосий таркибда майдонга тушиб, илк бўлимни тўлиқ ўтказди.

Аргентина терма жамоаси вингери Александро Гарначо янги жамоаси сафидаги илк ўйинидан сўнг собиқ клуби — Челсига нисбатан ўзининг кескин муносабатини билдирди. Goal.com хабар беришига кўра, футболчи ёзги трансфер ойнасида ижара асосида Астон Витага кўчиб ўтганди ва у Лондондаги қийин даврлардан кейин ниҳоят футбол ўйнаб завқ олаётганини яшириб ўтирмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер якунланганидан сўнг, Астон Вила мавсумолди тайёргарлик доирасида Жаркартада Индонезия юлдузларига қарши баҳс олиб борди. Гелора Бунг Карно стадионида бўлиб ўтган учрашув Унаи Эмерй жамоасининг 3:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Асосий таркибда майдонга тушган 22 ёшли футболчи чап қанотда ҳаракат қилиб, илк бўлимни тўлиқ ўтказди ва танаффусда алмаштирилди.

Майдондаги ҳаракатлар ва ижтимоий тармоқдаги ишоралар

Мазкур учрашувда Астон Вила сафида Эми Буендиа, Росс Баркли ва Браян Маджо ўз номини таблога ёздириб қўйишди. Бироқ ўйиндан кейин кўпчиликнинг эътибори Александро Гарначонинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасига қаратилди. Вингер Instagram сторй бўлимида ўйин суратини жойлаштириб, қуйидаги сўзларни ёзиб қолдирди: "Тез орада кўришамиз Бангкок. Уч ойдан кейин илк асосий таркибдаги ўйин. Футболдан яна завқ олаётганимдан хурсандман. Ҳар куни бир фоиз. Раҳмат, Индонезия!"

Ушбу жумлалар, хусусан футболчининг футболдан яна завқ олаётганини таъкидлагани Лондон клубининг мухлислари орасида турли муҳокамаларга сабаб бўлди. Маълумки, футболчи Манчестер Юнайтеддан 40 миллион фунт стерлинг эвазига Челсига ўтган, бироқ мазкур трансфер кутилганидек ёрқин натижа бермаган ва у пойтахт клубида турғунликка учраганди.

Унаи Эмерй омили ва Чемпионлар лигаси

Астон Вила билан тузилган битим мавсум охиригача мўлжалланган ижара шартномасини ўз ичига олади, бироқ унда муайян ўйинлар сонига эришилганда 43 миллион фунт стерлинг эвазига тўлақонли сотиб олиш мажбурияти ҳам мавжуд. Футболчи клуб матбуот хизматига берган интервюсида нима учун айнан Астон Витани танлагани сабабларини очиқ-ойдин баён қилди.

"Ўйлашимча, Европа мусобақаларида ўйнаш ҳам муҳим. Мен ўзимга бўлган ишончни қайтариб олиш ва Манчестер Юнайтеддаги илк йилларимдаги даражамдаги ўйинчи бўлиш учун мос клуб қидиргандим", — деди у. Гарначо Чемпионлар лигасида иштирок этиш энг яхши имконият эканлигини ва жамоа бу мавсумда муҳим натижаларга эришишига умид қилишини қўшимча қилди.

Шунингдек, бош мураббий Унаи Эмерйнинг шахсан ўзи трансферда катта рол ўйнагани малум бўлди. Аргентиналик вингер испаниялик мутахассис унга ўзига бўлган ишончни қайтариб бергани учун айнан Астон Вила вариантини танлаганини тан олди. Тажрибали мураббий қўл остида футболчи ўз фаолиятини қайта жонлантиришга ҳаракат қилмоқда.

Алежандро ГарначоАстон ВиллаЧелсеаУнаи ЭмерйПремиер Леагуе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиЭмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 12:30Жозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяптиЖозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяптиБугун, 12:11Антуан Семенё Энтсо Маресканинг тактикасидан мамнунлигини билдирдиАнтуан Семенё Энтсо Маресканинг тактикасидан мамнунлигини билдирдиБугун, 12:11Хаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиХаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиБугун, 11:37Ливерпул ўртоқлик ўйинида Лидс Юнайтедга йирик ҳисобда мағлуб бўлдиЛиверпул ўртоқлик ўйинида Лидс Юнайтедга йирик ҳисобда мағлуб бўлдиБугун, 11:35Конрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилдиКонрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилдиБугун, 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда