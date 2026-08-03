Дасиа Бигстер синови: 30 минг фунт стерлинглик ҳамёнбоп кроссовер

·17·Авто
Дасиа Бигстер синови: 30 минг фунт стерлинглик ҳамёнбоп кроссовер
Қисқача

Дасиа Бигстер кроссовери 30 минг фунт стерлингдан юқори бўлмаган нархи ҳамда айрим бошланғич моделларини 25 минг фунт стерлингга сотиб олиш мумкинлиги билан бозорда қулай қийматни сақлаб қолган. Ушбу модел Дустер моделининг узунроқ ва баландроқ версияси бўлиб, Renault Гроуп компаниясининг синовдан ўтган CMF-Б платформасига асосланган. Синовдан ўтказилган ўрта даражадаги Жоурней комплектациясидаги Бигстер 1.

Бугунги кунда янги автомобил харид қилиш тобора қимматлашиб бораётган бир пайтда, Дасиа бренди харидорларнинг чўнтагига мос келувчи моделларини тақдим этишда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги йилларда машина нархлари кескин ошган бўлса-да, Дасиа Бигстер модели ўзининг ўта ҳамёнбоплиги билан автомобил бозорида жиддий рақобатга киришмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Гарчи ноодатий номга эга бўлса-да, Бигстер компаниянинг энг муҳим лойиҳаларидан биридир. Ушбу кроссовер ўзидан олдинги Дустер моделининг узунроқ ва баландроқ версияси бўлиб, у Renault Груп компаниясининг синовдан ўтган ва жуда мослашувчан CMF-Б платформасига асосланган. Айнан шу ёндашув Дасиа автомобилларининг нархи арзон бўлиб қолишини таъминлайди.

Нархлар сиёсати ва асосий рақобатчилар

Бозордаги бошқа кўплаб автомобиллар нархи осонгина 45 минг фунт стерлингдан ошиб кетаётган бир вақтда, Бигстер модели жуда қулай қийматни сақлаб қолган. Унинг стандарт версиялари нархи 30 минг фунт стерлингдан юқори бўлмайди, айрим бошланғич моделларини эса ҳатто 25 минг фунт стерлингга сотиб олиш мумкин.

Мазкур нарх сиёсати уни ўз сегментидаги бошқа машҳур кроссоверлар билан солиштирганда яққол устун қўяди. Масалан, Nissan Qashqai ва Kia Sportage моделларининг базавий версиялари ҳам айнан 30 минг фунтдан бошланади, Skoda Kodiaq эса ундан 5 минг фунтга қимматроқ туради.

Техник хусусиятлар ва юриш қобилияти

Синовдан ўтказилган ўрта даражадаги Жоурней комплектациясидаги Бигстер модели қўшимча жиҳозлари билан бирга 30 минг фунт стерлингдан сал кўпроққа баҳоланган. У энг сўнгги 1.8 литрли гидрид қувват агрегати билан жиҳозланган бўлиб, кундалик фойдаланиш учун етарли имкониятларни тақдим этади.

Тўрт цилиндрли двигател 106 от кучи ҳосил қилса, 1.4 кВ/соат қувватга эга аккумулятор билан ишлайдиган электр мотор қўшимча 50 от кучини қўшади. Натижада, ушбу гидрид кроссовер нолдан 100 км/соат тезликка 9.4 сонияда эришишга қодир ва ўз харидорлари учун амалий ҳамда тежамкор танловга айланади.

ДасиаБигстерКроссоверГидридАвтомобиллар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алпине бренди Porsche эмас, Ferrari даражасидаги эксклюзивликни танлайдиАлпине бренди Porsche эмас, Ferrari даражасидаги эксклюзивликни танлайдиБугун, 11:51Ўзбекистонда автомобиль йўллари узунлиги қанча? У Ерни айланиб чиқишга етар эканЎзбекистонда автомобиль йўллари узунлиги қанча? У Ерни айланиб чиқишга етар эканКеча, 17:00Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкинИккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкинКеча, 12:57Кемпинг оламидаги рақобат: янги Citroen автоуйи Volkswagen Калифорниа билан беллашадимиКемпинг оламидаги рақобат: янги Citroen автоуйи Volkswagen Калифорниа билан беллашадимиКеча, 10:55Geely бенз ва спиртда юрувчи универсал седанини тақдим этдиGeely бенз ва спиртда юрувчи универсал седанини тақдим этдиКеча, 02:51UAZ Буханка афсонавий номи расман тасдиқландиUAZ Буханка афсонавий номи расман тасдиқландиКеча, 00:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас