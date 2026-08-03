Дасиа Бигстер синови: 30 минг фунт стерлинглик ҳамёнбоп кроссовер
Дасиа Бигстер кроссовери 30 минг фунт стерлингдан юқори бўлмаган нархи ҳамда айрим бошланғич моделларини 25 минг фунт стерлингга сотиб олиш мумкинлиги билан бозорда қулай қийматни сақлаб қолган. Ушбу модел Дустер моделининг узунроқ ва баландроқ версияси бўлиб, Renault Гроуп компаниясининг синовдан ўтган CMF-Б платформасига асосланган. Синовдан ўтказилган ўрта даражадаги Жоурней комплектациясидаги Бигстер 1.
Бугунги кунда янги автомобил харид қилиш тобора қимматлашиб бораётган бир пайтда, Дасиа бренди харидорларнинг чўнтагига мос келувчи моделларини тақдим этишда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги йилларда машина нархлари кескин ошган бўлса-да, Дасиа Бигстер модели ўзининг ўта ҳамёнбоплиги билан автомобил бозорида жиддий рақобатга киришмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Гарчи ноодатий номга эга бўлса-да, Бигстер компаниянинг энг муҳим лойиҳаларидан биридир. Ушбу кроссовер ўзидан олдинги Дустер моделининг узунроқ ва баландроқ версияси бўлиб, у Renault Груп компаниясининг синовдан ўтган ва жуда мослашувчан CMF-Б платформасига асосланган. Айнан шу ёндашув Дасиа автомобилларининг нархи арзон бўлиб қолишини таъминлайди.
Нархлар сиёсати ва асосий рақобатчиларБозордаги бошқа кўплаб автомобиллар нархи осонгина 45 минг фунт стерлингдан ошиб кетаётган бир вақтда, Бигстер модели жуда қулай қийматни сақлаб қолган. Унинг стандарт версиялари нархи 30 минг фунт стерлингдан юқори бўлмайди, айрим бошланғич моделларини эса ҳатто 25 минг фунт стерлингга сотиб олиш мумкин.
Мазкур нарх сиёсати уни ўз сегментидаги бошқа машҳур кроссоверлар билан солиштирганда яққол устун қўяди. Масалан, Nissan Qashqai ва Kia Sportage моделларининг базавий версиялари ҳам айнан 30 минг фунтдан бошланади, Skoda Kodiaq эса ундан 5 минг фунтга қимматроқ туради.
Техник хусусиятлар ва юриш қобилиятиСиновдан ўтказилган ўрта даражадаги Жоурней комплектациясидаги Бигстер модели қўшимча жиҳозлари билан бирга 30 минг фунт стерлингдан сал кўпроққа баҳоланган. У энг сўнгги 1.8 литрли гидрид қувват агрегати билан жиҳозланган бўлиб, кундалик фойдаланиш учун етарли имкониятларни тақдим этади.
Тўрт цилиндрли двигател 106 от кучи ҳосил қилса, 1.4 кВ/соат қувватга эга аккумулятор билан ишлайдиган электр мотор қўшимча 50 от кучини қўшади. Натижада, ушбу гидрид кроссовер нолдан 100 км/соат тезликка 9.4 сонияда эришишга қодир ва ўз харидорлари учун амалий ҳамда тежамкор танловга айланади.
…