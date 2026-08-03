Алпине бренди Porsche эмас, Ferrari даражасидаги эксклюзивликни танлайди
Франсиянинг Алпине спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчиси оммавий ишлаб чиқариш ўрнига юқори рентабеллик ва ексклюзивликни сақлаб қолишни режалаштирмоқда. Компания бош директори Филипп Крифнинг сўзларига кўра, бренд савдо ҳажмига кўра йилига тахминан 15 000 дона автомобил сотишни режалаштирган бўлиб, бу кўрсаткич бўйича Ferrari даражасига яқинроқ туради.
Франциянинг таниқли спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчиси бўлган Алпине компанияси ўзининг келгусидаги ривожланиш стратегияси ва бозордаги мавқеини кескин ўзгартиришни режалаштирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бренд ўз моделлар қаторини олтита автомобилсача кенгайтиришни мақсад қилган, бироқ келгуси йилларда янги тақдимотлар суръатини бироз секинлаштиради. Компания раҳбарининг таъкидлашича, асосий эътибор оммавий ишлаб чиқаришга эмас, балки юқори рентабеллик ва эксклюзивликни сақлаб қолишга қаратилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирги кунда Алпине ўзининг янги маҳсулотларини бозорга фаол жорий этмоқда. Хусусан, бренд яқинда A290 хатчбек модели билан бир қаторда замонавий A390 кроссоверини ҳам тақдим этди. Ушбу автомобиллар Renault платформалари асосида яратилган бўлиб, компаниянинг маҳсулотлар қаторини сезиларли даражада бойитди. Шу билан бирга, ixbt.com хабар қилишича, анъанавий бензин двигателига эга A110 модели аллақачон истеъфога чиқарилган ва унинг ўрнини тўлиқ электр версия эгаллаши кутилмоқда.
Келажакдаги моделлар ва ишлаб чиқариш ҳажмиАлпине бош директори Филипп Крифнинг сўзларига кўра, компания савдо ҳажмига кўра оммавий немис брендларидан фарқли ўлароқ, ўзига хос йўлни танлайди. Унинг таъкидлашича, бренд ҳажми жиҳатидан Porsche компаниясига қараганда кўпроқ Ferrari даражасига яқинроқ туради. Компания йилига тахминан 15 000 дона автомобил сотишни режалаштирган бўлиб, бу юқори эксклюзивликни таъминлайди.
Крифнинг сўзларига кўра, келгуси тўрт-беш йил давомида линияга янги автомобиллар қўшилиши режалаштирилмаган. Шунга қарамай, тўлиқ электр қувватида ишлайдиган янги A110 купе ва унинг 2+2 ўриндиқли версияси бозорга чиққандан кейин, келгусида бешинчи ва олтинчи моделларни яратиш зарурати туғилиши таъкидланди. Бироқ бу ишлар 2030-йилгача амалга оширилмаслиги аниқ қилиб кўрсатилди.
Халқаро бозорларга чиқиш режасиЯнги моделлар қаторини шакллантиришдан ташқари, Алпине ўз географиясини кенгайтиришни устувор вазифа қилиб белгилаган. Аввалига Европанинг янги бозорларини эгаллаш, шундан сўнг эса Шимолий Америка минтақасига кириб бориш режалаштирилмоқда. Манба маълумотига кўра, бренд Канадада ўн йиллик якунига қадар, АҚШ бозорида эса ундан бироз кейинроқ ўз савдоларини бошлайди.
Раҳбариятнинг фикрича, спорт автомобиллари бозори сўнгги ўттиз йил давомида барқарор равишда йилига 350 000 тага яқин автомобилни ташкил этиб келмоқда ва уларнинг деярли ярми АҚШ ҳиссасига тўғри келади. Аввалроқ Шимолий Америка бозорига кириш учун йирик кроссовер ишлаб чиқиш режалаштирилган бўлса-да, ҳозирда Renault гуруҳи тасарруфида бунинг учун мос платформа йўқлиги сабабли бу лойиҳа вақтинча тўхтатилган.
…