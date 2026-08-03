Алпине бренди Porsche эмас, Ferrari даражасидаги эксклюзивликни танлайди

·12·Авто
Алпине бренди Porsche эмас, Ferrari даражасидаги эксклюзивликни танлайди
Қисқача

Франсиянинг Алпине спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчиси оммавий ишлаб чиқариш ўрнига юқори рентабеллик ва ексклюзивликни сақлаб қолишни режалаштирмоқда. Компания бош директори Филипп Крифнинг сўзларига кўра, бренд савдо ҳажмига кўра йилига тахминан 15 000 дона автомобил сотишни режалаштирган бўлиб, бу кўрсаткич бўйича Ferrari даражасига яқинроқ туради.

Франциянинг таниқли спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчиси бўлган Алпине компанияси ўзининг келгусидаги ривожланиш стратегияси ва бозордаги мавқеини кескин ўзгартиришни режалаштирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бренд ўз моделлар қаторини олтита автомобилсача кенгайтиришни мақсад қилган, бироқ келгуси йилларда янги тақдимотлар суръатини бироз секинлаштиради. Компания раҳбарининг таъкидлашича, асосий эътибор оммавий ишлаб чиқаришга эмас, балки юқори рентабеллик ва эксклюзивликни сақлаб қолишга қаратилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирги кунда Алпине ўзининг янги маҳсулотларини бозорга фаол жорий этмоқда. Хусусан, бренд яқинда A290 хатчбек модели билан бир қаторда замонавий A390 кроссоверини ҳам тақдим этди. Ушбу автомобиллар Renault платформалари асосида яратилган бўлиб, компаниянинг маҳсулотлар қаторини сезиларли даражада бойитди. Шу билан бирга, ixbt.com хабар қилишича, анъанавий бензин двигателига эга A110 модели аллақачон истеъфога чиқарилган ва унинг ўрнини тўлиқ электр версия эгаллаши кутилмоқда.

Келажакдаги моделлар ва ишлаб чиқариш ҳажми

Алпине бош директори Филипп Крифнинг сўзларига кўра, компания савдо ҳажмига кўра оммавий немис брендларидан фарқли ўлароқ, ўзига хос йўлни танлайди. Унинг таъкидлашича, бренд ҳажми жиҳатидан Porsche компаниясига қараганда кўпроқ Ferrari даражасига яқинроқ туради. Компания йилига тахминан 15 000 дона автомобил сотишни режалаштирган бўлиб, бу юқори эксклюзивликни таъминлайди.

Крифнинг сўзларига кўра, келгуси тўрт-беш йил давомида линияга янги автомобиллар қўшилиши режалаштирилмаган. Шунга қарамай, тўлиқ электр қувватида ишлайдиган янги A110 купе ва унинг 2+2 ўриндиқли версияси бозорга чиққандан кейин, келгусида бешинчи ва олтинчи моделларни яратиш зарурати туғилиши таъкидланди. Бироқ бу ишлар 2030-йилгача амалга оширилмаслиги аниқ қилиб кўрсатилди.

Халқаро бозорларга чиқиш режаси

Янги моделлар қаторини шакллантиришдан ташқари, Алпине ўз географиясини кенгайтиришни устувор вазифа қилиб белгилаган. Аввалига Европанинг янги бозорларини эгаллаш, шундан сўнг эса Шимолий Америка минтақасига кириб бориш режалаштирилмоқда. Манба маълумотига кўра, бренд Канадада ўн йиллик якунига қадар, АҚШ бозорида эса ундан бироз кейинроқ ўз савдоларини бошлайди.

Раҳбариятнинг фикрича, спорт автомобиллари бозори сўнгги ўттиз йил давомида барқарор равишда йилига 350 000 тага яқин автомобилни ташкил этиб келмоқда ва уларнинг деярли ярми АҚШ ҳиссасига тўғри келади. Аввалроқ Шимолий Америка бозорига кириш учун йирик кроссовер ишлаб чиқиш режалаштирилган бўлса-да, ҳозирда Renault гуруҳи тасарруфида бунинг учун мос платформа йўқлиги сабабли бу лойиҳа вақтинча тўхтатилган.

АлпинеЭлектромобилАвтоянгиликларSport автомобилFerrari
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дасиа Бигстер синови: 30 минг фунт стерлинглик ҳамёнбоп кроссоверДасиа Бигстер синови: 30 минг фунт стерлинглик ҳамёнбоп кроссоверБугун, 11:52Ўзбекистонда автомобиль йўллари узунлиги қанча? У Ерни айланиб чиқишга етар эканЎзбекистонда автомобиль йўллари узунлиги қанча? У Ерни айланиб чиқишга етар эканКеча, 17:00Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкинИккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкинКеча, 12:57Кемпинг оламидаги рақобат: янги Citroen автоуйи Volkswagen Калифорниа билан беллашадимиКемпинг оламидаги рақобат: янги Citroen автоуйи Volkswagen Калифорниа билан беллашадимиКеча, 10:55Geely бенз ва спиртда юрувчи универсал седанини тақдим этдиGeely бенз ва спиртда юрувчи универсал седанини тақдим этдиКеча, 02:51UAZ Буханка афсонавий номи расман тасдиқландиUAZ Буханка афсонавий номи расман тасдиқландиКеча, 00:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас