Grubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб борди
АҚШ Федерал савдо комиссияси (ФТК) етакчи овқат етказиб бериш хизматларидан бири бўлган Grubhub компаниясига қарши суд даъвоси доирасида йиғилган 23,8 миллион долларлик компенсация тўловлари истеъмолчилар ва курьерларга тарқатила бошланганини маълум қилди. ixbt.com хабар беришича, ушбу маблағлар компаниянинг алдовли амалиётлари ва ходимларнинг даромадларини нотўғри талқин қилгани сабабли жабр кўрган 640 мингдан ортиқ фуқароларга етказилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур молиявий тўловлар ФТК ҳамда Иллинойс штати Бош прокуратураси томонидан 2024-йилнинг декабрь ойида Grubhub компаниясига нисбатан қўзғатилган кенг кўламли суд ишининг мантиқий давоми бўлди. Расмий идоралар курьерларнинг потенциал даромадлари ҳақида ёлғон ва чалғитувчи маълумотлар тарқатилгани, мижозларнинг ўз ҳисобварақлари ҳамда маблағларига кириш ҳуқуқи чеклангани ва энг асосийси, ресторанлар рухсатсиз платформага киритиб қўйилганини қаттиқ танқид қилган эди.
Рухсатсиз ресторанлар ва ёлғон реклама амалиётиТекширувлар давомида аниқланишича, Grubhub ўз платформасининг кўламини сунъий равишда каттароқ қилиб кўрсатиш мақсадида билан ҳамкорлик қилмайдиган 325 мингга яқин муассасанинг номини рухсатсиз жойлаштириб келган. Компания мазкур ресторанларнинг ўз саҳифасини олиб ташлаш ҳақидаги қонуний талабларини бажаришдан бош тортган ҳамда бунинг ўрнига уларни пуллик ҳамкорлик шартномаларини тузишга мажбурлашга уриниб кўрган.
Келишув шартларига кўра, Grubhub ўз фаолият тубдан ўзгартириши талаб этилди. Эндиликда компания курьерларнинг тахминий даромадларини эълон қилишда шаффофроқ бўлиши, мижозларга ҳисоб рақамлари чекланганда уни қайта тиклаш ёки мурожаат қилиш имкониятини бериши ҳамда ҳар қандай ресторан билан ҳамкорлик қилишдан олдин унинг аниқ розилигини олиши шарт қилиб қўйилди.
Етказиб бериш бозоридаги кенг қамровли муаммоларМазкур ҳолат онлайн етказиб бериш бозоридаги йирик ўйинчиларнинг фаолиятига яна бир бор жамоатчилик эътиборини қаратди. Маълум бўлишича, бу воқеадан бир ой олдин ҳам федерал суд Калифорниядаги тахминан 60 минг Grubhub курьерларининг манфаатларини ҳимоя қилувчи қарийб 25 миллион долларлик бошқа бир келишувни маъқуллаган эди.
Ҳозирги кунда фақатгина Grubhub эмас, балки бошқа йирик етказиб бериш платформалари ҳам жиддий текширувлар ва қонуний эътирозларга дуч келмоқда. Хусусан, ўтмишда DoorDash компанияси ҳам курьерлар маоши ва шартлари юзасидан танқидларга учраган бўлса, Uber Эатс мижозлардан олинадиган ортиқча тўловлар ҳамда ресторанлар билан муносабатлардаги низолар сабабли кўплаб муаммоларга дуч келган эди.
…