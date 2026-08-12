Grubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб борди

·0·Техно
Grubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб борди

АҚШ Федерал савдо комиссияси (ФТК) етакчи овқат етказиб бериш хизматларидан бири бўлган Grubhub компаниясига қарши суд даъвоси доирасида йиғилган 23,8 миллион долларлик компенсация тўловлари истеъмолчилар ва курьерларга тарқатила бошланганини маълум қилди. ixbt.com хабар беришича, ушбу маблағлар компаниянинг алдовли амалиётлари ва ходимларнинг даромадларини нотўғри талқин қилгани сабабли жабр кўрган 640 мингдан ортиқ фуқароларга етказилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур молиявий тўловлар ФТК ҳамда Иллинойс штати Бош прокуратураси томонидан 2024-йилнинг декабрь ойида Grubhub компаниясига нисбатан қўзғатилган кенг кўламли суд ишининг мантиқий давоми бўлди. Расмий идоралар курьерларнинг потенциал даромадлари ҳақида ёлғон ва чалғитувчи маълумотлар тарқатилгани, мижозларнинг ўз ҳисобварақлари ҳамда маблағларига кириш ҳуқуқи чеклангани ва энг асосийси, ресторанлар рухсатсиз платформага киритиб қўйилганини қаттиқ танқид қилган эди.

Рухсатсиз ресторанлар ва ёлғон реклама амалиёти

Текширувлар давомида аниқланишича, Grubhub ўз платформасининг кўламини сунъий равишда каттароқ қилиб кўрсатиш мақсадида билан ҳамкорлик қилмайдиган 325 мингга яқин муассасанинг номини рухсатсиз жойлаштириб келган. Компания мазкур ресторанларнинг ўз саҳифасини олиб ташлаш ҳақидаги қонуний талабларини бажаришдан бош тортган ҳамда бунинг ўрнига уларни пуллик ҳамкорлик шартномаларини тузишга мажбурлашга уриниб кўрган.

Келишув шартларига кўра, Grubhub ўз фаолият тубдан ўзгартириши талаб этилди. Эндиликда компания курьерларнинг тахминий даромадларини эълон қилишда шаффофроқ бўлиши, мижозларга ҳисоб рақамлари чекланганда уни қайта тиклаш ёки мурожаат қилиш имкониятини бериши ҳамда ҳар қандай ресторан билан ҳамкорлик қилишдан олдин унинг аниқ розилигини олиши шарт қилиб қўйилди.

Етказиб бериш бозоридаги кенг қамровли муаммолар

Мазкур ҳолат онлайн етказиб бериш бозоридаги йирик ўйинчиларнинг фаолиятига яна бир бор жамоатчилик эътиборини қаратди. Маълум бўлишича, бу воқеадан бир ой олдин ҳам федерал суд Калифорниядаги тахминан 60 минг Grubhub курьерларининг манфаатларини ҳимоя қилувчи қарийб 25 миллион долларлик бошқа бир келишувни маъқуллаган эди.

Ҳозирги кунда фақатгина Grubhub эмас, балки бошқа йирик етказиб бериш платформалари ҳам жиддий текширувлар ва қонуний эътирозларга дуч келмоқда. Хусусан, ўтмишда DoorDash компанияси ҳам курьерлар маоши ва шартлари юзасидан танқидларга учраган бўлса, Uber Эатс мижозлардан олинадиган ортиқча тўловлар ҳамда ресторанлар билан муносабатлардаги низолар сабабли кўплаб муаммоларга дуч келган эди.

GrubhubФТКЕтказиб беришСудТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусGoogle Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусКеча, 23:59Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:52Google компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиGoogle компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиКеча, 23:26Сунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқдаСунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқдаКеча, 23:26ДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этдиДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этдиКеча, 22:59Сунъий интеллект хавфсизлиги: мутахассислар очиқ кодли моделларни ёқламоқдаСунъий интеллект хавфсизлиги: мутахассислар очиқ кодли моделларни ёқламоқдаКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди