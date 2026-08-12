Google компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этди
Google корпорацияси шахсий буюмларни қидириш ва кузатиш учун мўлжалланган, нархи 29 доллардан бошланадиган Google Pixel Таг қурилмасини тақдим этди. Қурилма Android гаджетларини бирлаштирган Google Финд Ҳуб тармоғидан фойдаланади ва уни смартфон ёки Pixel Watch орқали қидириш мумкин. Pixel Таг Bluetooth ва Ultra Видебанд технологияларига эга, IP67 ҳимоя стандартини қўллаб-қувватлайди ҳамда алмаштириладиган CR2032 батареяси тахминан бир йил хизмат қилади.
Google корпорацияси "Маде бй Google 2026" тақдимотида шахсий буюмларни қидириш ва кузатиб боришга мўлжалланган янги Google Pixel Таг гаджетини намойиш этди. Нархи 29 доллардан бошланадиган ушбу ақлли Маяк бозор етакчиси бўлган Apple AirTag маҳсулотига муносиб муқобил сифатида яратилган бўлиб, у Android фойдаланувчилари учун қидирув имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма ўз иш фаолиятида бутун дунё бўйлаб Android операцион тизимида ишлайдиган миллионлаб гаджетларни бирлаштирган Google Финд Ҳуб тармоғидан фойдаланади. Ушбу ёндашув Apple компаниясининг Find My экотизимига ўхшаш бўлиб, йўқолган буюмларни глобал тармоқ ёрдамида тезкор топиш имконини беради. Шунингдек, фойдаланувчилар ўзларининг Pixel Таг қурилмасини нафақат смартфон, балки Pixel Watch ақлли соати орқали ҳам тўғридан-тўғри чақириши ва жойлашувини аниқлаши мумкин.
Дизайн ва техник кўрсаткичларТашқи кўриниши ва шакли бўйича Pixel Таг асосий рақобатчиси AirTag'дан сезиларли даражада фарқ қилади. Apple гаджети кичик ва думалоқ шаклга эга бўлса, Google чўзинчоқ ва юпқароқ овал дизайнни танлаган. Техник хусусиятларга кўра, Pixel Тағнинг эни 1.1 дюйм, баландлиги 1.8 дюйм ва қалинлиги 0.2 дюймни ташкил этади.
Таққослаш учун, AirTag диаметри 1.26 дюйм ва қалинлиги 0.31 дюймга тенг. Оғирликлари эса деярли бир хил: батарея билан бирга Pixel Таг 0.4 унцияни ташкил этса, Apple қурилмаси 0.39 унция оғирликка эга. Ҳар икки гаджет ҳам IP67 даражасидаги сув ва чангдан ҳимоя стандартига эга бўлиб, 1 метр чуқурликдаги сув остида 30 дақиқагача тура олади.
Имкониятлари ва сотувга чиқиш санасиҚурилма Bluetooth ҳамда аниқ қидириш функцияси учун Ultra Видебанд технологиялари билан жиҳозланган, бироқ унда NFC модули мавжуд эмас. Гаджет корпусига ўрнатилган динамик яқин масофада товуш чиқариб қидиришни осонлаштиради. Озиқланиш манбаи сифатида эса ҳар икки қурилмада қўлланиладиган алмаштириладиган CR2032 русумли тангасимон батарея танланган бўлиб, у тахминан бир йил давомида хизмат қилади.
Аксессуарни калитлар, сумкалар ва бошқа қимматбаҳо буюмларга тақишга мўлжалланган. Манбага кўра, Google Pixel Таг жорий йилнинг 11-ноёлидан бошлаб сотувга чиқарилади. Унинг биттаси 29 доллардан, тўрт дона жамланмаси эса 99 доллардан баҳоланиши режалаштирилган.
…