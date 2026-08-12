Google компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этди

·27·Техно
Google компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этди
Қисқача

Google корпорацияси шахсий буюмларни қидириш ва кузатиш учун мўлжалланган, нархи 29 доллардан бошланадиган Google Pixel Таг қурилмасини тақдим этди. Қурилма Android гаджетларини бирлаштирган Google Финд Ҳуб тармоғидан фойдаланади ва уни смартфон ёки Pixel Watch орқали қидириш мумкин. Pixel Таг Bluetooth ва Ultra Видебанд технологияларига эга, IP67 ҳимоя стандартини қўллаб-қувватлайди ҳамда алмаштириладиган CR2032 батареяси тахминан бир йил хизмат қилади.

Google корпорацияси "Маде бй Google 2026" тақдимотида шахсий буюмларни қидириш ва кузатиб боришга мўлжалланган янги Google Pixel Таг гаджетини намойиш этди. Нархи 29 доллардан бошланадиган ушбу ақлли Маяк бозор етакчиси бўлган Apple AirTag маҳсулотига муносиб муқобил сифатида яратилган бўлиб, у Android фойдаланувчилари учун қидирув имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма ўз иш фаолиятида бутун дунё бўйлаб Android операцион тизимида ишлайдиган миллионлаб гаджетларни бирлаштирган Google Финд Ҳуб тармоғидан фойдаланади. Ушбу ёндашув Apple компаниясининг Find My экотизимига ўхшаш бўлиб, йўқолган буюмларни глобал тармоқ ёрдамида тезкор топиш имконини беради. Шунингдек, фойдаланувчилар ўзларининг Pixel Таг қурилмасини нафақат смартфон, балки Pixel Watch ақлли соати орқали ҳам тўғридан-тўғри чақириши ва жойлашувини аниқлаши мумкин.

Дизайн ва техник кўрсаткичлар

Ташқи кўриниши ва шакли бўйича Pixel Таг асосий рақобатчиси AirTag'дан сезиларли даражада фарқ қилади. Apple гаджети кичик ва думалоқ шаклга эга бўлса, Google чўзинчоқ ва юпқароқ овал дизайнни танлаган. Техник хусусиятларга кўра, Pixel Тағнинг эни 1.1 дюйм, баландлиги 1.8 дюйм ва қалинлиги 0.2 дюймни ташкил этади.

Таққослаш учун, AirTag диаметри 1.26 дюйм ва қалинлиги 0.31 дюймга тенг. Оғирликлари эса деярли бир хил: батарея билан бирга Pixel Таг 0.4 унцияни ташкил этса, Apple қурилмаси 0.39 унция оғирликка эга. Ҳар икки гаджет ҳам IP67 даражасидаги сув ва чангдан ҳимоя стандартига эга бўлиб, 1 метр чуқурликдаги сув остида 30 дақиқагача тура олади.

Имкониятлари ва сотувга чиқиш санаси

Қурилма Bluetooth ҳамда аниқ қидириш функцияси учун Ultra Видебанд технологиялари билан жиҳозланган, бироқ унда NFC модули мавжуд эмас. Гаджет корпусига ўрнатилган динамик яқин масофада товуш чиқариб қидиришни осонлаштиради. Озиқланиш манбаи сифатида эса ҳар икки қурилмада қўлланиладиган алмаштириладиган CR2032 русумли тангасимон батарея танланган бўлиб, у тахминан бир йил давомида хизмат қилади.

Аксессуарни калитлар, сумкалар ва бошқа қимматбаҳо буюмларга тақишга мўлжалланган. Манбага кўра, Google Pixel Таг жорий йилнинг 11-ноёлидан бошлаб сотувга чиқарилади. Унинг биттаси 29 доллардан, тўрт дона жамланмаси эса 99 доллардан баҳоланиши режалаштирилган.

GooglePixel ТагAirTagТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусGoogle Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусКеча, 23:59Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:52Grubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиGrubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиКеча, 23:52Сунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқдаСунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқдаКеча, 23:26ДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этдиДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этдиКеча, 22:59Сунъий интеллект хавфсизлиги: мутахассислар очиқ кодли моделларни ёқламоқдаСунъий интеллект хавфсизлиги: мутахассислар очиқ кодли моделларни ёқламоқдаКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди