Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошди
Сунъий интеллект технологиялари бозоридаги рақобат ҳар куни янги босқичга кўтарилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар қилишича, Google компаниясининг сунъий интеллектга асосланган Gemini иловаси ойига 1 миллиарддан ортиқ фаол фойдаланувчига эга глобал платформага айланди. Ушбу муҳим кўрсаткич веб-версия, Android ҳамда iOS учун махсус иловалар, шунингдек, Chrome браузерига интеграция қилинган имкониятлар орқали қайд этилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакилларининг таъкидлашича, Gemini компания тарихидаги энг тез ўсиб бораётган маҳсулот бўлиб қолмоқда. Эслатиб ўтамиз, ушбу истеъмолчи версияси илк бор 2024-йилнинг феврал ойида тақдим этилган эди. Шундан сўнг хизмат аудиторияси жадал суръатлар билан кенгайиб борди: 2025-йилнинг май ойида ойига 400 миллион фойдаланувчи қайд этилган бўлса, кейинчалик бу кўрсаткич 750 миллионга, 2026-йилнинг майига келиб 900 миллионга, июль ойи охирида эса 950 миллионга етган эди. Натижада, сўнгги бир неча ҳафта ичида платформа тарихий маррага етиб келди.
Экосистема ва мобил қурилмаларнинг ўрниҚизиғи шундаки, келтирилган статистикага Google қидирув тизими ҳамда Gmail орқали Gemini моделларидан фойдаланувчилар умуман киритилмаган. Audiториянинг кескин ўсишида айниқса Android ва Chrome каби компания экосистемасига чуқур интеграция қилингани асосий омиллардан бири бўлди. Хусусан, фақатгина iOS операцион тизимининг ўзида ҳар ойда 100 миллиондан ортиқ инсон мазкур хизматдан фаол фойдаланмоқда.
Google сунъий интеллект тизимидан фойдаланишнинг қизиқарли ўзига хос хусусиятларини ҳам ошкор қилди. Маълум бўлишича, фойдаланувчиларнинг салкам 63 фоизи бот билан мулоқот қилишда овозли имкониятларни афзал кўради. Шунингдек, Gemini Live сеансларининг тахминан ҳар бешинчисида камера ёки экран намойишидан фойдаланилиши қайд этилган. Фойдаланувчилар ҳар куни сунъий интеллект ёрдамида 150 миллиондан ортиқ турли хил тасвирларни яратмоқда.
…