Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошди

·0·Техно
Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошди

Сунъий интеллект технологиялари бозоридаги рақобат ҳар куни янги босқичга кўтарилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар қилишича, Google компаниясининг сунъий интеллектга асосланган Gemini иловаси ойига 1 миллиарддан ортиқ фаол фойдаланувчига эга глобал платформага айланди. Ушбу муҳим кўрсаткич веб-версия, Android ҳамда iOS учун махсус иловалар, шунингдек, Chrome браузерига интеграция қилинган имкониятлар орқали қайд этилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакилларининг таъкидлашича, Gemini компания тарихидаги энг тез ўсиб бораётган маҳсулот бўлиб қолмоқда. Эслатиб ўтамиз, ушбу истеъмолчи версияси илк бор 2024-йилнинг феврал ойида тақдим этилган эди. Шундан сўнг хизмат аудиторияси жадал суръатлар билан кенгайиб борди: 2025-йилнинг май ойида ойига 400 миллион фойдаланувчи қайд этилган бўлса, кейинчалик бу кўрсаткич 750 миллионга, 2026-йилнинг майига келиб 900 миллионга, июль ойи охирида эса 950 миллионга етган эди. Натижада, сўнгги бир неча ҳафта ичида платформа тарихий маррага етиб келди.

Экосистема ва мобил қурилмаларнинг ўрни

Қизиғи шундаки, келтирилган статистикага Google қидирув тизими ҳамда Gmail орқали Gemini моделларидан фойдаланувчилар умуман киритилмаган. Audiториянинг кескин ўсишида айниқса Android ва Chrome каби компания экосистемасига чуқур интеграция қилингани асосий омиллардан бири бўлди. Хусусан, фақатгина iOS операцион тизимининг ўзида ҳар ойда 100 миллиондан ортиқ инсон мазкур хизматдан фаол фойдаланмоқда.

Google сунъий интеллект тизимидан фойдаланишнинг қизиқарли ўзига хос хусусиятларини ҳам ошкор қилди. Маълум бўлишича, фойдаланувчиларнинг салкам 63 фоизи бот билан мулоқот қилишда овозли имкониятларни афзал кўради. Шунингдек, Gemini Live сеансларининг тахминан ҳар бешинчисида камера ёки экран намойишидан фойдаланилиши қайд этилган. Фойдаланувчилар ҳар куни сунъий интеллект ёрдамида 150 миллиондан ортиқ турли хил тасвирларни яратмоқда.

Бозордаги рақобат муҳити

Мазкур натижалар сунъий интеллект саноатида етакчилик учун кураш тобора кескинлашаётганини кўрсатади. Аввалроқ асосий рақобатчилардан бири бўлган OpenAI ўзининг ChatGPT хизмати ҳафтасига 1 миллиарддан ортиқ фойдаланувчини жалб қилишини маълум қилган эди. Бироқ мутахассисларнинг фикрича, ҳисоблаш даврийлиги турлича бўлгани сабабли бу икки кўрсаткични тўғридан-тўғри ўзаро таққослаш қийин.

GoogleGeminiСунъий интеллектChatGPTТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусGoogle Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусКеча, 23:59Grubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиGrubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиКеча, 23:52Google компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиGoogle компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиКеча, 23:26Сунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқдаСунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқдаКеча, 23:26ДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этдиДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этдиКеча, 22:59Сунъий интеллект хавфсизлиги: мутахассислар очиқ кодли моделларни ёқламоқдаСунъий интеллект хавфсизлиги: мутахассислар очиқ кодли моделларни ёқламоқдаКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди