11 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
11 август куни амал қиладиган доллар курси 14–15 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди. Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курс Инвест Финансе Банкда 11 955 сўм, Асакабанк, Гарантбанк ва Микрокредитбанкда эса 11 950 сўмни ташкил этади. Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар Тенге Банкда 11 970 сўм, Халқ Банкида 11 980 сўм ва Садерат Банк Ташкентда 11 990 сўм бўлди.
11 август куни амал қиладиган доллар курси 14–15 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Инвест Финансе Банк — 11 955 сўм.
• Асакабанк — 11 950 сўм.
• Гарантбанк — 11 950 сўм.
• Микрокредитбанк — 11 950 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Тенге Банк — 11 970 сўм.
• Халқ Банки — 11 980 сўм.
• Садерат Банк Ташкент — 11 990 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
…