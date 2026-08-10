11 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

·71·Иқтисодиёт
11 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Қисқача

11 август куни амал қиладиган доллар курси 14–15 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди. Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курс Инвест Финансе Банкда 11 955 сўм, Асакабанк, Гарантбанк ва Микрокредитбанкда эса 11 950 сўмни ташкил этади. Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар Тенге Банкда 11 970 сўм, Халқ Банкида 11 980 сўм ва Садерат Банк Ташкентда 11 990 сўм бўлди.

11 август куни амал қиладиган доллар курси 14–15 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Инвест Финансе Банк — 11 955 сўм.

Асакабанк — 11 950 сўм.

Гарантбанк — 11 950 сўм.

• Микрокредитбанк — 11 950 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

Тенге Банк — 11 970 сўм.

• Халқ Банки — 11 980 сўм.

• Садерат Банк Ташкент — 11 990 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

АсакабанкГарантбанкТенге БанкХалқ БанкиТашкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда доллар олиш қоидалари ўзгарди: муҳим янгиликЎзбекистонда доллар олиш қоидалари ўзгарди: муҳим янгиликБугун, 11:19Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари бир ойда қарийб 590 млн долларга кўпайдиЎзбекистоннинг олтин-валюта захиралари бир ойда қарийб 590 млн долларга кўпайдиБугун, 05:36Парашют, параплан ва квадроцикллар: Туризм бизнеси учун божхона имтиёзлари бериладиПарашют, параплан ва квадроцикллар: Туризм бизнеси учун божхона имтиёзлари бериладиКеча, 16:4010 август учун валюта курслари эълон қилинди10 август учун валюта курслари эълон қилинди07.08, 18:088 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда07.08, 11:397 август учун валюта курслари эълон қилинди7 август учун валюта курслари эълон қилинди06.08, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...