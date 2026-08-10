11 август учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 11 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Доллар 17,49 сўмга арзонлаб, 11 934,61 сўмни, Россия рубли 0,57 сўмга арзонлаб, 144,64 сўмни, Япон иенаси 0,32 сўмга арзонлаб, 75,15 сўмни ва Хитой юани 1,73 сўмга арзонлаб, 1 769,58 сўмни ташкил этди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 11 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 17,49 сўмга арзонлаб, 11 934,61 сўмга тушди.
• Евро 8,47 сўмга қимматлаб, 13 788,05 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,57 сўмга арзонлаб, 144,64 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 48,1 сўмга қимматлаб, 16 114,11 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,32 сўмга арзонлаб, 75,15 сўмга тушди.
• Швейцария франки 11,2 сўмга қимматлаб, 14 759,60 сўм бўлди.
• Хитой юани 1,73 сўмга арзонлаб, 1 769,58 сўмга тушди.
…