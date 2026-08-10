11 август учун валюта курслари эълон қилинди

·49·Иқтисодиёт
11 август учун валюта курслари эълон қилинди
Қисқача

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 11 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Доллар 17,49 сўмга арзонлаб, 11 934,61 сўмни, Россия рубли 0,57 сўмга арзонлаб, 144,64 сўмни, Япон иенаси 0,32 сўмга арзонлаб, 75,15 сўмни ва Хитой юани 1,73 сўмга арзонлаб, 1 769,58 сўмни ташкил этди.

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 11 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 17,49 сўмга арзонлаб, 11 934,61 сўмга тушди.

• Евро 8,47 сўмга қимматлаб, 13 788,05 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,57 сўмга арзонлаб, 144,64 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 48,1 сўмга қимматлаб, 16 114,11 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,32 сўмга арзонлаб, 75,15 сўмга тушди.
• Швейцария франки 11,2 сўмга қимматлаб, 14 759,60 сўм бўлди.
• Хитой юани 1,73 сўмга арзонлаб, 1 769,58 сўмга тушди.

Ўзбекистон Марказий банкиЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

11 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда11 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 11:41Ўзбекистонда доллар олиш қоидалари ўзгарди: муҳим янгиликЎзбекистонда доллар олиш қоидалари ўзгарди: муҳим янгиликБугун, 11:19Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари бир ойда қарийб 590 млн долларга кўпайдиЎзбекистоннинг олтин-валюта захиралари бир ойда қарийб 590 млн долларга кўпайдиБугун, 05:36Парашют, параплан ва квадроцикллар: Туризм бизнеси учун божхона имтиёзлари бериладиПарашют, параплан ва квадроцикллар: Туризм бизнеси учун божхона имтиёзлари бериладиКеча, 16:4010 август учун валюта курслари эълон қилинди10 август учун валюта курслари эълон қилинди07.08, 18:088 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда07.08, 11:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...