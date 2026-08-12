Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпус
Технология оламида букланувчи смартфонлар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, Google компанияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмасини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги Pixel 11 Pro Фолд ўзидан олдинги авлодига нисбатан ташқи кўринишида тубдан ўзгаришларга учрамаган бўлса-да, унинг ички имкониятлари ва конструкцияси сезиларли даражада яхшиланди. Ушбу қурилма фойдаланувчиларга янада мустаҳкам корпус ва юқори сифатли дисплейларни тақдим этишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мустаҳкамланган корпус ва янги дизайн ечимлариGoogle муҳандислари жорий йилдаги Pixel 11 Pro Фолд модели учун бутунлай янги ва мустаҳкамроқ илмоқ (шарнир) тизимини ишлаб чиқдилар. Компания баёнотига кўра, янги букланувчи смартфон аввалги авлод вакилига қараганда ҳам енгилроқ, ҳам бақувватроқ чиқди. Қурилманинг қалинлиги 1 миллиметрга қисқартирилиб, вазни тахминан 20 граммга енгиллашгани уни кундалик фойдаланишда янада қулайлаштиради.
Гарчи қурилманинг оғирлиги ва қалинлиги камайган бўлса-да, бу батарея қувватига бироз таъсир кўрсатди. Хусусан, ўтган йилги моделдаги 5,015 мА/соат сиғимли аккумулятор ўрнига бу сафар 4,750 мА/соатлик батарея ўрнатилди. Шунга қарамай, ижобий ўзгаришлар қаторида қурилма энди 25 В қувватга эга симсиз қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлашини таъкидлаш жоиз.
Ёрқинроқ экранлар ва илғор камераларСмартфоннинг дисплей имкониятлари сезиларли даражада ошди. Компания маълумотларига кўра, ташқи экран учун Супер Актуа дисплей жорий этилиб, унинг энг юқори ёрқинлик даражаси 3,600 нитни ташкил этади. Умумий олганда, ҳам ички, ҳам ташқи экранлар ўзидан олдинги версияга нисбатан 20 фоизга ёрқинроқ ишлашга қодир.
Фотосуратлар сифати ҳам эътибордан четда қолмади. Pixel 11 Pro Фолд ёруғликни яхшироқ қабул қилувчи ва турли ёритиш шароитларида батафсил суратларни тақдим этувчи янгиланган 48 мегапикселли сенсор билан жиҳозланди. Янги G6 Тенсор чипи ва такомиллаштирилган тасвир процессори туфайли смартфон энди рақамли 30x масштабда (зоом) суратга олиш имкониятига эга бўлди, бу эса аввалги 20x кўрсаткичдан юқоридир.
Янги Pixel 11 Pro Фолд харидорларга Оливе ҳамда Обсидиан рангларида таклиф этилади. Мазкур илғор букланувчи гаджетнинг бошланғич нархи 1,899 АҚШ долларини ташкил қилади ва у ўзига хос хусусиятлари билан премиум сегментдаги ўрнини мустаҳкамлашга интилмоқда.
…