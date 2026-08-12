Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпус

·0·Техно
Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпус

Технология оламида букланувчи смартфонлар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, Google компанияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмасини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги Pixel 11 Pro Фолд ўзидан олдинги авлодига нисбатан ташқи кўринишида тубдан ўзгаришларга учрамаган бўлса-да, унинг ички имкониятлари ва конструкцияси сезиларли даражада яхшиланди. Ушбу қурилма фойдаланувчиларга янада мустаҳкам корпус ва юқори сифатли дисплейларни тақдим этишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мустаҳкамланган корпус ва янги дизайн ечимлари

Google муҳандислари жорий йилдаги Pixel 11 Pro Фолд модели учун бутунлай янги ва мустаҳкамроқ илмоқ (шарнир) тизимини ишлаб чиқдилар. Компания баёнотига кўра, янги букланувчи смартфон аввалги авлод вакилига қараганда ҳам енгилроқ, ҳам бақувватроқ чиқди. Қурилманинг қалинлиги 1 миллиметрга қисқартирилиб, вазни тахминан 20 граммга енгиллашгани уни кундалик фойдаланишда янада қулайлаштиради.

Гарчи қурилманинг оғирлиги ва қалинлиги камайган бўлса-да, бу батарея қувватига бироз таъсир кўрсатди. Хусусан, ўтган йилги моделдаги 5,015 мА/соат сиғимли аккумулятор ўрнига бу сафар 4,750 мА/соатлик батарея ўрнатилди. Шунга қарамай, ижобий ўзгаришлар қаторида қурилма энди 25 В қувватга эга симсиз қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлашини таъкидлаш жоиз.

Ёрқинроқ экранлар ва илғор камералар

Смартфоннинг дисплей имкониятлари сезиларли даражада ошди. Компания маълумотларига кўра, ташқи экран учун Супер Актуа дисплей жорий этилиб, унинг энг юқори ёрқинлик даражаси 3,600 нитни ташкил этади. Умумий олганда, ҳам ички, ҳам ташқи экранлар ўзидан олдинги версияга нисбатан 20 фоизга ёрқинроқ ишлашга қодир.

Фотосуратлар сифати ҳам эътибордан четда қолмади. Pixel 11 Pro Фолд ёруғликни яхшироқ қабул қилувчи ва турли ёритиш шароитларида батафсил суратларни тақдим этувчи янгиланган 48 мегапикселли сенсор билан жиҳозланди. Янги G6 Тенсор чипи ва такомиллаштирилган тасвир процессори туфайли смартфон энди рақамли 30x масштабда (зоом) суратга олиш имкониятига эга бўлди, бу эса аввалги 20x кўрсаткичдан юқоридир.

Янги Pixel 11 Pro Фолд харидорларга Оливе ҳамда Обсидиан рангларида таклиф этилади. Мазкур илғор букланувчи гаджетнинг бошланғич нархи 1,899 АҚШ долларини ташкил қилади ва у ўзига хос хусусиятлари билан премиум сегментдаги ўрнини мустаҳкамлашга интилмоқда.

GooglePixel 11 Pro ФолдСмартфонТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:52Grubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиGrubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиКеча, 23:52Google компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиGoogle компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиКеча, 23:26Сунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқдаСунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқдаКеча, 23:26ДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этдиДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этдиКеча, 22:59Сунъий интеллект хавфсизлиги: мутахассислар очиқ кодли моделларни ёқламоқдаСунъий интеллект хавфсизлиги: мутахассислар очиқ кодли моделларни ёқламоқдаКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди