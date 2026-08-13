«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!

·35·Спорт
«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!
Қисқача

«Бешиктош» сербиялик ҳужумчи Душан Влахович билан 3 йиллик шартнома имзолаганини расман эълон қилди. 26 ёшли футболчи «Ювентус» билан шартномаси якунлангач, Истанбул клубига эркин агент сифатида қўшилди. Влахович сўнгги мавсумда А Серияда 19 та учрашувда 7 та гол ва 1 та голли узатмага муаллифлик қилган. У фаолиятини «Партизан»да бошлаган, «Фиорентина»да тўпурарлик маҳоратини намойиш этган ва «Ювентус»да асосий ҳужумчи сифатида тўп сурган.

Туркия Суперлигаси ва Европа трансфер бозори навбатдаги шов-шувли келишувга гувоҳ бўлди. Истанбулнинг «Бешиктош» клуби сербиялик машҳур ҳужумчи Душан Влахович (Dušan Vlahović) билан музокараларни муваффақиятли якунлаб, уни ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди.

3 йиллик шартнома ва текинга қўлга киритилган юлдуз

26 ёшли маҳоратли ҳужумчи Италиянинг «Ювентус» клуби билан шартномаси ниҳоясига етгач, эркин агент мақомида юрган эди. Европанинг бир қатор гранд клублари томонидан қизиқиш билдирилганига қарамай, Истанбул клуби раҳбарияти сербиялик юлдузни трансфер қилишда чаққонроқ ҳаракат қилди.

Аввалроқ томонлар 3 йиллик шартнома шартлари бўйича принципиал келишувга эришгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Эндиликда мазкур битим расман ўз тасдиғини топди.

Влаховичнинг кўрсаткичлари ва фаолият йўли

Душан Влахович сўнгги мавсумда «Ювентус» таркибида А Серияда 19 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 7 та гол ва 1 та голли узатмани ёзиб қўйган эди.

26 ёшли тўпурар серб босқичма-босқич жаҳон футболининг энг кўзга кўринган форвардларидан бирига айланди:

  • Фаолиятини Сербиянинг афсонавий «Партизан» клубида бошлаган;

  • Италиянинг «Фиорентина» клуби сафида ўзининг ҳақиқий тўпурарлик маҳоратини намойиш этиб, Европа грандлари эътиборига тушган;

  • Туриннинг «Ювентус» клубида асосий ҳужумчи сифатида тўп сурган.

«Бешиктош»нинг ушбу хариди Истанбул клубининг янги мавсумда ҳам ички чемпионатда, ҳам Европа кубокларида юқори мақсадларни кўзлаётганидан далолат беради.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

БешиктошДушан ВлаховичЮвентусИстанбулФиорентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Душан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиДушан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиКеча, 23:54Европа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиЕвропа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 23:22Galatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юбордиGalatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юбордиКеча, 22:54Майлс Люис-Скелли Арсеналда қолиш ва асосий таркиб учун курашиш ниятидаМайлс Люис-Скелли Арсеналда қолиш ва асосий таркиб учун курашиш ниятидаКеча, 22:34Жулиан Алварес ва Диего Симеоне ўртасида муҳокама бўлиб ўтдиЖулиан Алварес ва Диего Симеоне ўртасида муҳокама бўлиб ўтдиКеча, 21:10Астон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди