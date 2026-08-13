«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!
«Бешиктош» сербиялик ҳужумчи Душан Влахович билан 3 йиллик шартнома имзолаганини расман эълон қилди. 26 ёшли футболчи «Ювентус» билан шартномаси якунлангач, Истанбул клубига эркин агент сифатида қўшилди. Влахович сўнгги мавсумда А Серияда 19 та учрашувда 7 та гол ва 1 та голли узатмага муаллифлик қилган. У фаолиятини «Партизан»да бошлаган, «Фиорентина»да тўпурарлик маҳоратини намойиш этган ва «Ювентус»да асосий ҳужумчи сифатида тўп сурган.
Туркия Суперлигаси ва Европа трансфер бозори навбатдаги шов-шувли келишувга гувоҳ бўлди. Истанбулнинг «Бешиктош» клуби сербиялик машҳур ҳужумчи Душан Влахович (Dušan Vlahović) билан музокараларни муваффақиятли якунлаб, уни ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди.
3 йиллик шартнома ва текинга қўлга киритилган юлдуз
26 ёшли маҳоратли ҳужумчи Италиянинг «Ювентус» клуби билан шартномаси ниҳоясига етгач, эркин агент мақомида юрган эди. Европанинг бир қатор гранд клублари томонидан қизиқиш билдирилганига қарамай, Истанбул клуби раҳбарияти сербиялик юлдузни трансфер қилишда чаққонроқ ҳаракат қилди.
Аввалроқ томонлар 3 йиллик шартнома шартлари бўйича принципиал келишувга эришгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Эндиликда мазкур битим расман ўз тасдиғини топди.
Влаховичнинг кўрсаткичлари ва фаолият йўли
Душан Влахович сўнгги мавсумда «Ювентус» таркибида А Серияда 19 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 7 та гол ва 1 та голли узатмани ёзиб қўйган эди.
26 ёшли тўпурар серб босқичма-босқич жаҳон футболининг энг кўзга кўринган форвардларидан бирига айланди:
Фаолиятини Сербиянинг афсонавий «Партизан» клубида бошлаган;
Италиянинг «Фиорентина» клуби сафида ўзининг ҳақиқий тўпурарлик маҳоратини намойиш этиб, Европа грандлари эътиборига тушган;
Туриннинг «Ювентус» клубида асосий ҳужумчи сифатида тўп сурган.
«Бешиктош»нинг ушбу хариди Истанбул клубининг янги мавсумда ҳам ички чемпионатда, ҳам Европа кубокларида юқори мақсадларни кўзлаётганидан далолат беради.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…